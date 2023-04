Son varios videos los que rondan internet sobre una mujer, quien es acusada de no pagar en restaurantes, buses y taxis en Medellín. Sus familiares aclararon qué es lo que está sucediendo; dijeron estar preocupados.

Uno de los momentos más controversiales fue expuesto por un taxista, cuando la interceptó en pleno centro comercial.

#DenunciaCiudadana | conductor de taxi denuncia que una pasajera no le cancelo el servicio prestado, sucedió en la ciudad de #Medellin. pic.twitter.com/YTdx0HnswH — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) December 27, 2022

En otro clip se ve dentro de un bus de servicio público. El conductor también la acusó de negarse a pagarle.



“Esta es la señora que se monta en los taxis y no paga los pasajes ni nada”, se escucha decir al conductor del bus. En aquella oportunidad, la joven se justificó: aseguró que “no tenía” dinero y que alguien, supuestamente, iba a cancelar por ella más adelante.

Además, un restaurante de Medellín denunció que en los últimos días habría pedido comida, pero tampoco la habría pagado.

"Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella. Pasó hoy en un restaurante cerca a la 70, altura de Mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le rebotó. Luego dijo que iba a sacar dinero”, mencionaron.

Solicitamos a la familia de esta mujer hacer algo por ella..Paso hoy en un restaurante cerca a la 70 altura de mondongos. Pidió un buen menú y la tarjeta le reboto. Luego dijo que iba a sacar dinero pic.twitter.com/GfbbJMyKOs — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 4, 2023

'Vivo con el temor de que le hagan algo a ella o a mi familia'

La mujer fue identificada como Daniela Alzate Velásquez, de 31 años. Según contaron sus familiares al medio local El Colombiano, tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, lo que les ha dificultado el control, pues tendría resistencia a seguir el tratamiento con medicamentos o acudir a un centro de reposo mental.

"Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada. Cuando me pide comida, le doy, le lavo la ropa", señaló el pariente.

Este trastorno se caracteriza por distintos episodios. Los pacientes atraviesan estados de ánimo variados, como manía, felicitad o irritabilidad, explica el Instituto Nacional de Salud Mental de Inglaterra.

"Puede ser un factor importante de la pérdida del trabajo, la capacidad para funcionar y la discordia familiar. Sin embargo, un tratamiento adecuado puede dar origen a un mayor funcionamiento y una mejor calidad de vida", señala la autoridad médica.

esta señora muy bien vestida va a los restaurantes sola, dice que está esperando a alguien, hace consumos y pide la cuenta, al momento de pagar la tarjeta no le pasa, luego dice que va al cajero por plata y no regresa. Lo está haciendo en el sector de Oviedo y milla de oro. pic.twitter.com/2R5yNpOYjn — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 18, 2023

De hecho, las salidas recurrentes de Alzate los llevaron a interponer una denuncia por desaparición, ya que le perdieron el rastro en marzo de 2022.

Dicen estar preocupados, pues ya no saben qué hacer para que reciba ayuda psiquiátrica: "La Policía no la captura porque sus delitos son de menor cuantía y en los centros de salud mental tampoco la reciben para internarla. Estoy desesperada y me siento sola".

"Vivo con el temor de que le hagan algo a ella o a mi familia", concluyó para El Colombiano.

