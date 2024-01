Faltan 30.000 niños y niñas por matricularse en instituciones educativas de Medellín

A falta de tres días para que inicien las clases en las instituciones educativas oficiales de Medellín, la administración distrital lanzó una alerta por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que aún faltan por matricularse en la ciudad.



"Quiero insistir en que no dejemos por fuera a ningún niño del sistema educativo. No hay prioridad más grande que esa. Al día de hoy deberían ir matriculados unos 300.000 niños, pero hoy están matriculados 270.301 niñas, niños y adolescentes, es decir, aún faltan muchos por matricular", aseguró el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario señaló que la disminución en las matrículas se debe, principalmente, a las fallas registradas a finales del año pasado por la falta de internet en las instituciones y la no renovación de contratos para auxiliares y otro personal de apoyo.



"Venimos corriendo, los rectores vienen haciendo un gran esfuerzo", destacó Gutiérrez, quien dijo que en los últimos días la secretaría de Educación posesionó a 2.000 docentes que ganaron el concurso del magisterio y pagó las cuentas pendientes de servicios públicos, por 3.541 millones de pesos, correspondientes a los últimos tres meses de 2023.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, el mandatario confirmó que la Alcaldía de Medellín ya contrató el servicio de aseo y cafetería para 416 sedes educativas y cuatro administrativas de la ciudad. Mediante contratación directa se entregaron 12.208 millones de pesos a la empresa Asear S.A. E.S.P., que se encargará el servicio por cuatro meses.



Según explicaron desde la administración distrital, los cupos para niños, niñas y adolescentes interesados en estudiar en las instituciones oficiales estarán disponibles durante todo el año. Para matricularse solo es necesario que los padres de familia se acerquen a las instituciones educativas.



"A partir del próximo lunes, cuando tengamos un panorama más claro de cuántos se matricularon, tenemos que salir a la calle a buscar dónde están nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos la tasa de deserción más alta de los últimos 12 años en el sistema escolar. Hoy está en 5 puntos. Vamos a ir casa a casa a buscarlos", anunció Gutiérrez.



El próximo lunes, el secretario de Educación y la gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) entregarán a la ciudadanía un balance del estado en que se encuentran los mantenimientos a las instituciones educativas priorizadas con vigencias futuras por 319.047 millones de pesos.



Aunque el compromiso era entregar 216 sedes en 2023, según datos de la secretaría de Educación, 42 se encuentran en proceso contractual y 174 están en labores constructivas, pero más de la mitad (94 sedes) presentan retrasos importantes.



Hasta la fecha, ninguna de las obras ha sido entregada a satisfacción y el panorama para este año no es diferente. A la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contratista del megaplan, aún le faltan 160 diagnósticos de las 175 sedes que están priorizadas para este año.



MEDELLÍN

