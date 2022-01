Tan solo cuatro meses duró el pico y placa implementado en septiembre del 2021 en Medellín y los otros nueve municipios del valle de Aburrá.



Dicha medida restringía de 8 a. m. a 5 p. m. un dígito, lo que sacaba de circulación a cerca del 10 por ciento del parque automotor, estimado en poco más de 1’780.000 vehículos.

Sin embargo, los trancones y la congestión vial persistieron haciendo que las redes sociales se llenaran de quejas pidiendo medidas más estrictas.



Entonces, las autoridades optaron por aumentar a dos los dígitos que no podrán salir durante el pico y placa, que mantiene los mismos horarios en una medida que comienza a regir este 17 de enero.



Juan David Palacio, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, opinó que la medida con un solo dígito cada 15 días sí funcionó.



“La medida de pico y placa de un dígito fue una medida que funcionó porque logró sacar entre el 7 y el 10 por ciento de los automotores, sin embargo, el incremento del parque automotor, que pasó de 650.000 a 1’788.000 entre 2006 y 2021, obligó a tomar medidas para gestionar la demanda y que ayuda a mitigar, pero que no es una solución de fondo”, expresó Palacio.



Taxis están exentos del nuevo pico y placa. Foto: Jaiver Nieto

Cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín indcan que, en el tiempo que estuvo vigente este pico y placa, desde el 20 de septiembre de 2021 y con corte al 14 de enero del 2022, se impusieron 36.385 comparendos a vehículos y 25.344 a motocicletas por infringir la norma.



Con la nueva medida, agregó el director del AMVA, se estima que salga entre el 16 y el 20 % del parque automotor que, en el mejor de los escenarios, equivaldría a 270.000 vehículos y en el peor de los escenarios, a 230.000 automotores.



Sobre la elección de los días y dígitos que saldrán cada día, Palacio aclaró que dicha asignación se dio por sorteo buscando evitar que las personas puedan predecir la próxima rotación semestral.



Por su parte, Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad de Medellín, manifestó que la solución a la movilidad no está únicamente en manos de las autoridades y pidió a la ciudadanía corresponsabilidad.



“Esto tiene que ser entre todos, hacemos un llamado a los gremios y a los ciudadanos para que entre todos solucionemos el tema de movilidad, cambiando los horarios de ingreso y salida a empresas y colegios, fomentar el transporte escolar, hacer uso de la bicicleta, etcétera”, expresó Mejía.



Opinión de expertos

Victor Gabriel Valencia, docente del departamento de ingeniería civil de la Universidad Nacional y quien hace parte de la Red Académica de Movilidad, compuesta por más de 200 docentes en el país, lleva más de 17 años opinando sobre esta medida y su visión no ha cambiado.



“Es una medida administrativa de choque que aparenta ser una solución para reducir la demanda de movilidad, pero no resuelve el problema de fondo, que es el aumento de los viajes en vehículo particular que es lo que genera las congestiones. El pico y placa esconde y aplaza el problema, como lo hace cada año; eso genera otros problemas, como compra de más vehículos y trasladar los tiempos de movilización para antes y después de la medida”, manifestó el docente.



Valencia agregó que un vehículo particular tiene un uso ineficiente del espacio público, ya que utiliza unos 20 metros cuadrados de área pública, mientras que una persona que utilice transporte público ocupa 20 veces menos.

Para él, la gestión del tránsito no se ha podido solucionar a través de los años y a diferencia de lo que algunos pueden opinar, tampoco se soluciona construyendo más vías.



“Hay otras alternativas que se tienen que tomar de forma simultánea e integral, algo que no se ha hecho. Una de ellos es la planificación vial, pero los municipios han perdido la capacidad para hacerlo, ya que se requiere mucha información sobre los problemas de circulación, que puede ser un conjunto de varias medidas. Pero no hay recursos, herramientas o personal técnico para hacerlo”, manifestó el experto.



Valencia fue tajante en indicar que la medida no es obsoleta, sino que desde un principio no debió haberse aplicado “porque nunca ha funcionado y no va a funcionar”.



Por su parte, Iván Sarmiento, docente y experto en Movilidad de la Universidad Nacional, manifestó que desde el principio aseguró que el anterior pico y placa iba a ser insuficiente para lo que se venía haciendo en la ciudad.



“Ahora, con este de dos placas diarias casi todo el día, va a seguir siendo insuficiente si se reactiva la movilidad a como estaba antes de la pandemia. Creo que en seis meses se va a estar evaluando volver a las cuatro placas, debido a la reactivación económica y a la dinámica inicial antes de pandemia”, indicó Sarmiento.

Agregó el docente que esta medida siempre se va a quedar corta y en un futuro habrá que eliminarla y reemplazarla por un cobro por congestión “para que cada persona se confronte a los costos de las externalidades que le causa a la sociedad el uso del vehículo particular, que son la contaminación, la congestión y la accidentalidad”.



Contrario a los docentes, Mauricio Flórez, creador de la veeduría de la Movilidad, expresó que esta medida fue una solicitud que hecha desde la Veeduría desde 2019.



“Comenzaron experimentando con el pico y placa cada 15 días pero sabíamos que eso no iba a funcionar, porque los tiempos de viaje solo mejoraron entre un 10 y un 14 por ciento según la misma alcaldía”, afirmó Flórez.



Pero ahora, que está una vez a la semana, también ve un inconveniente y es que para él no es viable que también aplique para las motos.



“No estamos de acuerdo porque hay demasiadas motos que trabajan como mensajeros y es bastante engorroso tanto para las empresas como para los independientes tramitar un permiso, incluso muchos me han contado que les llega la fotomulta aún después de tener el permiso”.



Flórez añadió que otro tema que se debe analizar son las vías exentas, ya que no está de acuerdo en que se pueda transitar por la avenida regional durante pico y placa ya que, para él, esta vía significa casi el 70% de la movilidad en la ciudad y esto promueve que muchos utilicen el vehículo particular.



“Ninguna vía debería estar exenta de pico y placa porque la idea es que la gente se acostumbre a no utilizar el carro una vez a la semana”, expresó el vocero.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter @AlejoMercado10

