Sobre las 4 a. m. de este miércoles 29 de junio, varias familias de la unidad residencial Atavanza, en Rodeo Alto, fueron evacuadas por las autoridades después de que se reportara un deslizamiento de tierra que afectó el muro de contención del conjunto de edificios.

El hecho ocurrió en la Carrera 82 con calle 15b y generó un cierre total en la vía. Sin embargo, no hay reporte de personas lesionadas.



Aún así, la molestia de los habitantes de la unidad residencial es que esta es una situación que se viene presentando desde hace tiempo atrás y esta es la hora en la que no tienen una solución.



"Nuevos deslizamientos de tierra, torre 7 del conjunto residencial Atavanza, fuimos evacuados a las 4 am de esta madrugada, ¿qué mas esperan? ¿Experimentar con todas las personas que vivimos aquí esperando a ver qué pasa?", escribió una de las afectadas en redes sociales.



A propósito, hoy amaneció así, nuevamente, Atavanza. Es increíble que la constructora diga que no tiene dinero para solucionar, lo que ellos desde un principio hicieron mal. @AlcaldiadeMed @LinaGarciaGanan @DAGRDMedellin ya es hora de que algún ente los obligue. pic.twitter.com/QFid7Ngc81 — Catalina Echeverry (@cataecheve) June 29, 2022

Uno de los mayores temores, de acuerdo con habitantes del sector, es que hay un alto riesgo de desprendimiento de un bloque de cemento que contiene la zona de la piscina, lo que podría generar una tragedia.



A mediados del año pasado, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) realizó un simulacro de evacuación a las familias de este conjunto residencial y se comprometió a buscar soluciones con la constructora (Covin), algo que no ha ocurrido.



"El El Dagrd ha tenido un excelente acompañamiento de toda la situación, haciendo recomendaciones a la constructora, pero ésta busca la manera de evadir la reparación y como siempre , solo 'maquilla' el problema, con Atavanza podrían ser miles de familias gravemente afectadas", opinó una de las afectadas.



#ULTIMOMINUTO Fueron evacuados decenas de familias de la Torre 7 del edificio Atavanza en Medellín por un deslizamiento de tierra que dañó el muro de contención que se había construido. pic.twitter.com/otqND0pXHI — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) June 29, 2022

La alcaldía de Medellín indicó que por el momento siguen las labores de inspección y aún no se determina hasta cuándo irá la evacuación de estas familias afectadas.



De otro lado, tampoco se ha conocido, hasta el momento, un pronunciamiento de la constructora del edificio.

