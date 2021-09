‘Tripulación’ de niños que sueña con ir a la NASA necesita un empujón

Belén, Isabella R., Isabella C., Alejandra, Mariana, Sofía, Sara, Luna, Ana Sofía, Samantha, Matías A., Matías G., Emiliano, Jerónimo, Tomás, Samuel, Jacobo y Miguel Ángel.



Estos 18 niños hacen parte de la ‘tripulación’ del Centro Educativo Paraísos de Color, que tiene como meta presenciar la misión Lucy, en las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.



Sin embargo, para lograrlo, ellos tienen su propia misión: conseguir los recursos necesarios para costearse el viaje y la estadía.



“Nosotros estamos ubicados en la comuna 4 (Aranjuez) estrato 2 de Medellín. Los estudiantes hacen parte del Club de Astronomía de la institución educativa, quienes respondieron a talleres e investigaciones y desde junio se estuvo armando la lista de los viajeros”, cuenta Diana Lucía Restrepo, directora del centro educativo.



Y es que estos jóvenes estudiantes no se han quedado quietos y han hecho cuanta cosa se les ha ocurrido para conseguir fondos. Bazares, rifas, venta de comida, juguetes, ropas y libros, talleres de yoga, eventos con poetas y cuenteros, ‘chiquitecas’ y hasta stand de fotos. Todo con aporte voluntario.



Algo que resaltó la docente, quien además valoró la labor hecha por el resto de la comunidad educativa en pro de que estos niños de quinto grado no se pierdan esta experiencia.



“Tiene que acabarse la cultura del dinero fácil o de que todo cae del cielo. Hay que salir a buscar las cosas trabajando como equipo y no caigan en la cultura de la mendicidad, hay que demostrar que son capaces de salir a ganarse lo que quieren”, indica la profesora.



Todos los involucrados están conscientes de que esta es una oportunidad única para vivir una experiencia que les durará toda la vida, ya que, de lograrlo, los jóvenes tripulantes conocerán a científicos de la NASA, que los podrán inspirar, ya que todos los que viajan son apasionados por la astronomía; también verán de cerca la nave espacial Lucy, harán recorridos pedagógicos y visitarán el centro espacial Kennedy.



Los niños son grandes apasionados por la astronomía. Foto: Cortesía colegio

“Lo que estamos buscando es entregarle a la ciudad y al país, niños capaces, gestores y líderes. Mire, hubo uno que se fue con una alcancía de marranito marcada con la palabra ‘NASA’ y se fue hasta otro colegio para contar sobre este proyecto a ver quiénes los podían ayudar y terminó ese día con más de 360.000 pesos. El papá de uno de los estudiantes, que es docente, le pidió un huevo a cada uno de sus alumnos como colaboración. Con lo que le donaron, realizó una venta de huevos en uno de los bazares que hicieron para el viaje”, narra Restrepo.



El número para lograrlo son aproximadamente 70 millones de pesos, de los cuales llevan el 80 por ciento.



Además de los niños, viajarán seis adultos y la meta es que el último día de septiembre tengan todo el dinero para poder realizar el viaje, que será entre el 14 y el 20 de octubre.



Están cerca, pero no lo suficiente, por eso, aunque las directivas, resaltan el trabajo hecho por los estudiantes, sus padres y la comunidad, aún necesitan un último ‘empujoncito’, el de la solidaridad ciudadana y empresarial.



En la cuenta de ahorros Bancolombia 3661 368 3571 a nombre de la Corporación Festival Infantil de Poesía, se pueden hacer aportes para que el anhelo de estos niños, literalmente, pueda despegar.



Sobre esta iniciativa

Cuenta la docente Restrepo que esta es una iniciativa creada desde 2005 en la que los estudiantes desarrollan un proyecto de emprendimiento.



“Cada estudiante de 5° grado tiene una empresa y venden un producto o servicio para, cada año, cumplir un sueño, que hasta el 2010 había sido un viaje a Coveñas. Pero, en 2011, uno de los estudiantes dijo que ellos querían ir a Italia a conocer la obra de Miguel Ángel y Leonardo. Con eso en mente, los niños escribieron una carta con puño y letra a 20 empresas para que apoyaran su sueño y el resultado fue maravilloso”, recuerda la docente, quien reconoce que nunca había salido del país y gracias al empuje de estos estudiantes, pudo hacerlo para poder acompañarlos.



Gracias a esta experiencia en el viejo continente, fueron creciendo las ambiciones de los jóvenes estudiantes, que al año siguiente se pusieron como meta, visitar las instalaciones de la NASA.



Por internet Restrepo logró contactar a la doctora colombo-argentina Adriana Ocampo, directora del programa de Ciencias Planetarias de la NASA, quien les emitió una carta de permiso para poder presenciar una misión espacial.



“Ya hemos ido tres veces (grupos diferentes) y esta sería la cuarta vez. Con esa carta hemos trabajado y estamos trabajando para la consecución de recursos”, expresa la profesora Restrepo.



Sueños frustrados

Y aunque muchos estudiantes han conseguido el objetivo, no todos lo logran. Cuenta la profe que en 2013, el grupo se planteó conocer el museo de Harry Potter y hablar con J. K. Rowling (autora de la saga), pero no se consiguió. Luego, otro grupo quiso visitar la obra de Vincent Van Gogh en Holanda, pero tampoco se pudo.



“No siempre se cumplen los sueños y eso hace parte de la vida real, así que se hace el duelo con ellos y se analizan las variables de qué pudo haber fallado”, dice la docente.

Algo en lo que estos pequeños no piensan. “Somos 18 niños con un sueño gigante: ira a la NASA para presenciar el lanzamiento de la misión Lucy ¿quieres ayudarnos a cumplir nuestro sueño?”, dicen los pequeños en un video en el que promocionan un bazar que realizaron.



David Alejandro Mercado

Corresponsal de EL TIEMPO

