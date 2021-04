Estudiante paisa diseñó portada de película de Angelina Jolie

El diseño de la portada o cartel oficial de la película ‘Aquellos que desean mi muerte’ (‘Those who wish me dead’) protagonizada por Angelina Jolie, fue hecho por un joven antioqueño, luego de ganar con su propuesta entre 150 trabajos enviados desde distintos países.



Juan David Vahos Rodríguez, estudiante de quinto semestre del programa en Diseño Gráfico, de la Institución Universitaria Pascual Bravo en la capital antioqueña, le imprimió todas sus ganas al concurso y resultó elegido.



(Le puede interesar: En Antioquia hay un municipio en confinamiento total)

Juan David Vahos Rodríguez, estudiante de quinto semestre del programa en Diseño Gráfico, de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Foto: Cortesía Pascual Bravo

“Me quedé en shock, fueron muchos sentimientos encontrados, no me la creía y a la final hay que tener en cuenta que esta portada se va a ver en los principales teatros y cines del mundo y es un honor”, contó el estudiante de 23 años de edad.

Vahos se encontró de manera fortuita con la convocatoria, navegando por la página web de Warner Bros, encargada de producir la película. Se interesó, se inscribió y comenzó con todo su proceso creativo.

“Fue un proceso difícil. Hubo más de 14 horas de diseño, 4 o 5 de conceptualización, revisando tipografía, conceptos gráficos. El resto del tiempo lo utilicé para maquetar el contenido, producir la imagen y corregir el color”, agregó el estudiante.



(También puede leer: El plan para que el Olaya Herrera sea una empresa tan grande como EPM)

La propuesta artística fue el factor diferencial: “tiene como tal a la actriz Angelina Jolie, mirando al horizonte, al igual que el personaje tiene una tónica rojiza y de tristeza y de desolación, ya que era una de las condiciones, era necesario replicarlo y luego le di protagonismo al color con un tono oscuro y luego me encargué de unos elementos que eran necesarios como el logo y el nombre del productor”.



El joven estudiante fue felicitado por el rector de su universidad, Juan Pablo Arboleda, y también por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Este es el póster diseñado por el estudiante universitario antioqueño. Foto: Cortesía Warner Bros

“Fueron muchos sentimientos encontrados, tristeza, felicidad, no me la creía, y pues al final hay que tener en cuenta que esta portada se va a ver en los principales teatros y cines del mundo y eso es una hazaña tanto para mí como para la institución”, expresó Juan David.

La película ‘Aquellos que desean mi muerte’ se estrena en el mes de mayo en salas de cine y en la plataforma HBO Max.

MEDELLÍN

