En medio de una jornada de trabajo en un semillero de investigación de la Facultad Educación Física, Recreación y Deporte, una universitaria, que hacía labores como monitora, denunció que fue acosada sexualmente por parte de su profesor.



Las palabras y tocamientos hicieron que ella denunciara el caso que hoy es investigado en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, una institución de educación superior pública que tiene su campus a un lado de la estación Poblado del metro de Medellín.



Ese día, un 14 de marzo, que parecía rutinario, la joven sintió miedo y la intimidación del docente que también era su jefe para ese entonces.



“Lo que pasó es que él me encerró, se sentó al frente mío, tapándome todo el paso y empezó a tocarme el pecho, le decía que parara, que eso me incomodaba demasiado”, narró.



Sin embargo, el acoso continuó. “Empezamos a hablar y luego a tocarme el pecho y en ese momento lo único que le decía era no y luego comenzó a tocarme le abdomen y la verdad estaba paralizada y no reaccioné en el momento, estaba totalmente en blanco”, dijo.



Tras un intento de un beso, ella salió de la oficina en el campus de la universidad.



“Ese día salí pasmada de la oficina", dijo. "Fueron los minutos más largo y más incómodos de mi vida", agregó en su relato.



Tras contarle a sus compañeros de entrenamiento y luego de denunciar en la Fiscalía, sin mayor éxito en esa entidad, decidió llevar el caso hacia las directivas de la institución.



El Politécnico publicó un comunicado rechazando este hecho: “Toda queja, denuncia e incluso indicio de comportamientos inadecuados en este sentido, serán llevados de inmediato a las instancias disciplinarias y estaremos dispuestos a acompañar en lo que proceda, en las instancias judiciales encargadas de investigar y sancionar”.



La joven, que renunció a ese trabajo de monitora, dijo que ya tiene un abogado y apoyo psicológico por parte de la institución educativa.



Está dispuesta en seguir con su denuncia hasta lograr una sanción en contra de su profesor.



“No quería que pasaran las cosas y me sentía demasiado mal, me daba pena tocar el tema y es como volver a esa incomodad, uno se siente inseguro en la propia universidad y me da miedo que cualquier persona que lo esté apoyando me haga daño pero la verdad no pienso dar ni un paso atrás”, expresó la joven, quien sigue con sus estudios.



Sobre el profesor, la joven contó que le informaron que no está yendo a la institución y realiza trabajo en casa mientras avanzan las investigaciones.



MEDELLÍN

