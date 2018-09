Medellín estrena Librería del Fondo de Cultura Económica

En sus 15 años como librero, Ricardo Correal, ayuda por primera vez a abrir una librería. Con precisión de cartógrafo, él y sus tres compañeros leen el plano que les dicta cuál es la geografía de los 12.000 libros que conforman la nueva librería del Fondo de Cultura Económica en Colombia, que regresa a Medellín con la Librería del Fondo Fernando del Paso.



“Es como un hijo, es muy gratificante porque muestra que lo que uno hace sí tiene sentido”, dice Ricardo quien estudió el oficio en la vida, entre los libros y las lecturas que acogió luego de abandonar el camino del sacerdocio.

Con él, Nini Wilches, Carolina Bedoya y Cenedith Herrera hacen los ajustes finales para la inauguración de la librería que está ubicada en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, que gradualmente está reactivando sus labores hasta la reapertura oficial que se espera antes de culminar el segundo semestre.



“Esta alianza se convertirá en una puerta de entrada a Latinoamérica para nuestra ciudad, nuestra biblioteca, nuestras colecciones y nuestros aliados”, dice Shirley Milena Zuluaga, directora de La Piloto, quien añade que esta alianza enriquecerá las agendas del universo del libro y la cultura en Medellín acorde con el plan que tiene La Piloto hasta el 2024 que se denomina ‘Biblioteca Pública Piloto un puente entre tiempos’.

La inauguración será el preámbulo de la 12 Fiesta del Libro y de la Cultura, que tendrá a México como país invitado. Entre las personalidades que estarán en la inauguración se encuentra José Carreño Carlón, director del Grupo Fondo de Cultura Económica (FCE); la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz; Álvaro Velarca, gerente general del Fondo de Cultura Económica, filial Colombia; y distintas personalidades públicas y privadas de la ciudad.



“Nos llena de satisfacción conocer la información de los índices de lectura en este país y atestiguar que el esfuerzo para formar lectores ha dado frutos. El mercado colombiano representa ya para nuestro sello el principal mercado de los 10 en los que opera el FCE fuera de México”, dice Velarca en un comunicado de prensa relacionado con la inauguración de la Librería.



La Biblioteca Pública Piloto busca con esta alianza construir agendas culturales conjuntas, con el ejemplo que representa desde hace 10 años el Centro Cultural Gabriel García Márquez, de Bogotá.

Críticas al proceso

A la alegría de que una nueva librería abra en la ciudad se contrapone el cuestionamiento de los libreros sobre cómo fue otorgado este espacio. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La alegría que debería traer a la ciudad que en Medellín se abra una nueva librería de calidad contrasta con la inconformidad que existe entre una parte del gremio de los libreros que considera un despropósito la manera como La Piloto le otorgó este espacio público al Fondo de Cultura Económica.



“Si el Fondo quería estar en Medellín tenía todo su derecho, pero en igualdad de condiciones. Es decir, que arrendaran un espacio y se sometieran al mercado, no con semejante ventaja”, dice Patricia Melo, de la Librería Exlibris, de Carlos E. Restrepo.



EL TIEMPO conoció el documento de concesión entre la Piloto y el Fondo de Cultura Económica. El plazo inicial de esta concesión es de un año, en el que El Fondo pagará un valor fijo mensual de 250.000 pesos más el 14 por ciento sobre el total de ventas brutas mensuales. El 50 por ciento de ese valor variable será de destinación específica para la programación cultural y agenda de contenidos conjunta. El pago de servicios públicos lo realizará El Fondo.

Además de esta inconformidad, por la manera como fue otorgado el espacio, los libreros de la ciudad temen por el mercado del libro en Medellín. Basan su miedo en la experiencia de sus colegas de Bogotá, quienes les refieren que el Fondo -al ser Editorial- quiebra precios y hace promociones que los libreros no están en capacidad de igualar, lo que las pone en riesgo.



El pasado 14 de agosto, siete librerías de la ciudad entre las que están Grammata, 9 ¾ Bookstore Café, Exlibris, El Acontista y Al pie de la letra enviaron una carta a La Piloto y al Fondo de Cultura Económica solicitándoles firmar un acta de compromiso con “el hecho de no realizar promociones que no se tengan en igualdad de condiciones en las demás librerías, así como a no realizar ferias de saldos. Estamos convencidos de que si estas últimas ocurren serían fatales para el mercado del libro en la ciudad”, dice la misiva.



Sobre este temor, Jennie Rojas, coordinadora comercial del Siglo del Hombre Editores, distribuidora de libros de Bogotá, dice que partir del 2016 el Fondo dejó de ser distribuidor para centrarse en su labor editorial.

“Ellos quieren competir más desde lo cultural que con el precio, porque tienen el mismo precio de otras librerías del mercado. Me parece muy importante que el Fondo esté en Medellín porque tendrá concurrencia de nuevos libros mexicanos que, de lo contrario, no circularían en la ciudad”, afirma Rojas quien considera infundados esos temores.



Zuluaga agrega que, frente a este temor, ya han tenido dos reuniones con los libreros de la ciudad y que la disposición es trabajar en equipo.



“El propósito principal de la alianza es fortalecer el universo del libro, los lectores, los académicos, los escritores y la cultura en general de Medellín y la región”, concluye la directora de la Biblioteca Pública Piloto para América Latina.



Carlos Mario Cano Restrepo

Para EL TIEMPO

@carlosmariocano