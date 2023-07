La alcaldía de Daniel Quintero acaba de presentar ante el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo 137 de 2023 con el que busca adicionar el presupuesto general de Medellín para este año a través del superávit, es decir, aquellos recursos que tuvieron balance positivo en el 2022.



Según el documento, que ya fue radicado en la secretaría del Concejo, la adición está dividida entre los excedentes financieros del aeropuerto Olaya Herrera, por 5.239'692.968 pesos, y los recursos del balance de la Alcaldía, por 96.377'486.865 pesos.

En total, los corporados deberán decidir sobre la destinación de 101.617'179.833 pesos para los últimos cinco meses de la administración de Quintero al frente de la ciudad, en diferentes programas claves que requieren de financiación.



El debate cobra relevancia si se tiene en cuenta que, a principios de este mes, el Concejo hundió el proyecto de transferencias extraordinaria de EPM por 330.000 millones de pesos para cubrir el déficit que tiene el presupuesto decretado por el alcalde el pasado diciembre. Con los recursos se buscaba financiar 181 proyectos del Plan de Desarrollo en 37 dependencias.



Para los concejales opositores era necesario conocer la cifra del superávit antes de discutir y aprobar las transferencias de EPM. Ahora, con el proyecto sobre la mesa, la alcaldía de Quintero quiere adicionar dinero a 15 proyectos en 8 dependencias.

En el Concejo de Medellín se vivió un intenso debate en los últimos meses por cuenta de las transferencias extraordinarias de EPM. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Los proyectos con recursos adicionales

Algunos de ellos —10, en total— también aparecieron en el listado de proyectos desfinanciados por los 330.000 millones de pesos. Se trata de iniciativas como servicio de atención integral a niños en Buen Comienzo (sería el único con financiación completa por 17.487 millones de pesos), actividades en la Casa de la Memoria, mejoramiento de vivienda de Isvimed, fortalecimiento de la red pública de Salud y proyectos de la secretaría de la No Violencia.



Entre los proyectos que hacen parte del acuerdo radicado para el trámite del Superávit llama la atención que algunos requieren de recursos superiores a los solicitados a través de las transferencias, es decir, necesitan más dinero que se decretó en diciembre del año pasado.



Este es el caso, por ejemplo, de la prestación del servicio educativo por cobertura, que actualmente requiere 9.783'212.809 pesos adicionales, el cual necesitaba 200 millones de pesos para ejecutarlo con plata de las transferencias en mayo pasado.



Otra situación similar es el fortalecimiento de la red pública para el acceso a los servicios de Metrosalud, que durante la discusión de las transferencias se pidieron 700 millones de pesos, pero ahora necesita 10.000 millones de pesos adicionales a los presupuestados.

La alcaldía de Medellín pidió recursos para resolver los problemas de caja de Metrosalud. Foto: Alcaldía de Medellín

La administración explicó que, en el caso de la cobertura educativa, requiere de 9.783 millones de pesos para cumplir con el proyecto para atender a 37.974 estudiantes en 49 instituciones educativas. El grueso de la financiación en este caso llegó por cuenta del Sistema General de Participaciones, con el que recibió 40.000 millones de pesos.



En cuanto a Metrosalud, la administración justificó que es necesario aportar recursos para resolver los problemas de caja y cartera que tiene la entidad por cuenta de las dificultades en los pagos por parte de las entidades responsables y las diferencias entre los ingresos por venta de servicios y los costos de funcionamiento.



El proyecto que requiere de mayor cantidad de recursos del superávit, con poco más del 25 por ciento, es la administración del aseguramiento en salud de la población del régimen subsidiado. La Alcaldía explicó que el objetivo es alcanzar un 100 por ciento de cumplimiento en la cobertura de afiliación a seguridad social en salud.



A su vez, con los recursos del Olaya Herrera y la misma administración se buscará financiar la operación del sistema de mediana capacidad BTR, es decir, el funcionamiento Metroplús y sus cuentas 3 y 6 a través del Fondo de Estabilización Tarifaria.

Una parte de los recursos será destinada para financiar la operación del Metroplús, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Las otras solicitudes

La Alcaldía también pidió al Concejo facultades para que el alcalde Quintero pueda realizar traslados presupuestales hasta el 22 de diciembre de 2023, los cuales no podrían exceder el 30 por ciento del total de los recursos del presupuesto.



Además, solicitó destinar temporalmente la renta de la sobretasa de la gasolina —pignorada para pagar el crédito de la construcción del Metro— a la financiación del sistema BRT o Metroplús, con previa autorización del Ministerio de Hacienda, debido a los efectos económicos de la pandemia.



Por último, la alcaldía pidió luz verde a la corporación para trasladar 9.314 millones de pesos de la administración del pago de nómina de docentes adscritos al SGP al fortalecimiento institución de la gestión educativa y la administración al pago del personal administrativo de los colegios oficiales.



Esto tiene la finalidad de garantizar el apoyo al personal administrativo y de bibliotecas de la instituciones educativas oficiales.



"El contrato que actualmente se encuentra en ejecución, finaliza el día 28 de agosto de la presente vigencia. La idea es poder minimizar el riesgo de quedarnos sin este servicio y para eso se necesita el recurso cuanto antes. La pretensión es anticiparnos y no afectar la prestación del servicio educativo en nuestra ciudad", se lee en la exposición de motivos.



Aunque estaba previsto que este lunes, 17 de julio, el Concejo de Medellín adelantara una sesión de socialización para dar a conocer el proyecto, los corporados pidieron retirar ese punto del orden del día, puesto que no fue programada con mayor antelación. Al final, la sesión fue levantad tras negar la agenda.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com