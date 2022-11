A lo largo de este año, Empresas Publicas de Medellín ha realizado labores de mantenimiento en el embalse de la Fe, en El Retiro (Oriente antioqueño) y la planta de potabilización de agua de La Ayurá, en Envigado. Esta infraestructura es clave para el abastecimiento del servicio de acueducto en el sur del Valle de Aburrá.



Por esta razón, EPM anunció una nueva interrupción en el servicio de agua para este domingo, 6 de noviembre, en barrios de Medellín, Envigado, La Estrella e Itagüí. Cerca de 328.155 usuarios se verán afectados, que equivalen a 1.300.000 personas.

Las labores se realizan con el fin de instalar un tablero de seguridad en la compuerta intermedia de la torre de captación del embalse la Fe, a 12 metros de profundidad, dentro de un plan de cambio de compuertas, tras una vida útil de 55 años.



Para atender a las personas afectadas, mientras dura la interrupción de acueducto, EPM suministrará agua potable, sin costo, a través de 34 rutas de carrotanques para hogares y 7 para clínicas, hospitales, empresas, industrias y comercios ubicados en las zona sin servicio.



Además, la Empresa habilitó tres canales de atención dispuestos para consultas ciudadana: Ema, la asesora virtual de EPM a la que se puede acceder a través del WhatsApp 302 3000 115, la página web www.epm.com.co y la línea de atención (604) 44 44 115.



Es importante recordar que los cortes no serán simultáneamente. Cada circuito de acueducto tendrá unos horarios para la interrupción. A continuación se los contamos por cada uno de los municipios:

El embalse La Fe se ubica en el municipio de El Retiro, al oriente antioqueño. Foto: EPM

Medellín:

Domingo 6 de noviembre, entre 9:00 a. m. y 9:00 p. m.:



Barrios del circuito Belencito: Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.



Barrios del circuito El Rodeo: El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada,

Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II.



Barrios del circuito Pajarito: Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita,

Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal). Además de las urbanizaciones: Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora, Mirador de la Huerta y Villa Campiña Etapa III.



Domingo 6 de noviembre, entre 9:00 a. m. y 11:00 p. m.:



Barrios del circuito El Rincón: El Rincón, La Colina y La Hondonada.



Domingo 6 de noviembre, entre 11:00 a. m. y 1:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito Altavista Sur y Centro: La Loma de Los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.



Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 1:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito Aures 1 y Aures 2: Aures No.2, Picacho, Aures No.1 y Monteclaro (San Cristóbal).



Barrios del circuito El Tesoro: Los Balsos No.1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos

(Medellín), Las Lomas No.2, Altos del Poblado y La Asomadera No.2.



Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 3:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito Miraflores: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel,

Bomboná No.2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa.



Barrios del circuito Palenque: Alfonso López, Córdoba, Altamira, Luis López

de Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, Villa Flora y Cementerio Universal.



Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 5:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito La Pastora: Bomboná No.2, Barrios de Jesús, La Asomadera No.3,

Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto.



Domingo 6 de noviembre, entre 5:00 p. m. y 5:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito Cucaracho: Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra,

Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera (Medellín).



Barrios del Circuito Los Mango: San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos

Trabajos subacuáticos en el embalse La Fe. Foto: Cortesía EPM

Envigado:

Domingo 6 de noviembre, entre 11:00 a. m. y 11:00 p. m.:



Barrios del circuito San Rafael: San José (Envigado), La Paz, El Dorado (Envigado), La Mina, El Chinguí, El Salado (Envigado), El Trianón, San Rafael y Las Antillas.



Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 1:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito El Esmeraldal: El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas y Altos del Poblado.

Itagüí:

Domingo 6 de noviembre, entre 9:00 a. m. y 9:00 p. m.:



Barrios del circuito Manzanillo: El Progreso.



Domingo 6 de noviembre, entre 9:00 a. m. y 11:00 p. m.:



Barrios del circuito Itagüí: 19 de Abril, Balcones de Sevilla, Camparola,

Colinas del Sur, Ditaires, El Palmar, El Progreso, Glorieta Pilsen, La Esmeralda, La Finca, La Palma, Las Brisas, Las Margaritas, Malta, Monte Verde, Pilsen, Montesacro, Samaria, Robles Del Sur, San Antonio, San Fernando, San Francisco, San Gabriel, San Javier (Itagüí), Santa Ana, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa María No.1, Santa María No.2, Santa María No.3, Simón Bolívar, Triana, Villa Lía, Yarumito, Zona Industrial No.1 y Zona Industrial No.3.



Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 3:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito Salvatoriano: Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma,

Monte Verde, Montesacro, Malta, Las Brisas, Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas,

Samaria, San Gabriel, Robles del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de Abril, Pilsen, Yarumito, San Javier (Itagüí), Villa Lía y Zona Industrial 3.

La Estrella

Domingo 6 de noviembre, entre 1:00 p. m. y 3:00 a. m. del lunes 7 de noviembre:



Barrios del circuito La Estrella: Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel (Itagüí), 19 de Abril, Bellavista (Estrella), San Andrés, Centro (Estrella), La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas (Estrella), Caquetá, Ancón San Martín, Camilo Torres, El Dorado (Estrella), Primavera (Estrella), San Cayetano, Escobar, San Vicente, Santa Catalina, San Agustín, Monterrey, San Antonio y la Zona Industrial.

Recomendaciones

Algunas de las medidas que anunció EPM para tener en cuenta durante y después de la interrupción del servicio fueron:



-Hay que tener en cuenta que la hora proyectada para el restablecimiento es tentativa,

pues el restablecimiento se hace de manera gradual e incluye una serie de maniobras

técnicas para estabilizar el sistema. El consumo eficiente mientras se da este proceso es importante para que se logre la normalización en todos los circuitos.



-Un consumo moderado al momento del restablecimiento del servicio, permitirá que el sistema se estabilice en el menor tiempo posible.



-Es probable que cuando se restablezca el servicio el agua esté turbia. Esto es normal y hace parte del proceso de estabilización de las redes. Esta situación no durará mucho

tiempo. Se recomienda esperar a que el agua recupere sus condiciones habituales para

consumirla y lavar prendas.



-Si al restablecerse el servicio de acueducto el usuario todavía tiene agua recogida, se le recomienda no botarla, sino usarla en labores de riego y limpieza.



-Únicamente a los grandes clientes o unidades residenciales, se les recomienda cerrar el macromedidor una hora antes de la interrupción y abrirlo una hora después del

restablecimiento del servicio. La mayoría de las residencias (casas o apartamentos) tienen micromedidores y no es necesario efectuar esta maniobra.



MEDELLÍN

