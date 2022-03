En la tarde de este viernes 18 de marzo comienza la suspensión del servicio de acueducto en la zona norte de Medellín, así como en los municipios de Bello, Girardota, y Copabacana.



Dicho corte de agua será por varias horas dependiendo del sector e irá hasta el lunes festivo, impactando 329.384 instalaciones, es decir, casi un millón de personas.

EPM explicó que la suspensión del servicio se debe a los trabajos de modernización, ampliación y mantenimiento de la planta de potabilización Manantiales.



"Se invita a los habitantes del norte del Valle de Aburrá para que almacenen agua potable oportunamente, teniendo en cuenta la duración de la interrupción en su circuito. Así mismo, cuando se restablezca el servicio es importante que todos los usuarios hagan uso moderado del recurso para permitir que el sistema se estabilice y las redes puedan llenarse en el menor tiempo posible", informó EPM.



La empresa indicó que durante este fin de semana festivo unas 300 personas trabajarán en cuatro frentes de obra que conforman el operativo para el abastecimiento de agua potable a través de carrotanques, tanques fijos y bolsas de 5 litros de agua.



👷‍♂️💧Este fin de semana llevaremos a cabo obras de modernización de la Planta de Potabilización Manantiales, por lo que habrá interrupción de #AcueductoEPM en los municipios de Girardota, Copacabana, Bello y parte norte de Medellín. Amplia toda la información en este video 👇 pic.twitter.com/IinaeSpJrK — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) March 18, 2022

Estos son los barrios y horarios con corte de agua

Altos de Niquía: La interrupción será desde el sábado a las 7 a. m. hasta el lunes a las 3 p. m. y aplica en los barrios El Mirador, Pachelly, Los Alpes (Bello), Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Niquía Bifamiliar y El Ducado.



En detalle: De diagonal 59 hasta diagonal 62 entre avenida 31 y avenida 37C, diagonal 62 hasta diagonal 69 entre avenida 35 y avenida 45BB, diagonal 61A hasta diagonal 67 entre avenida 45BB y avenida 49, diagonal 67 hasta diagonal 69B entre avenida 41D y avenida 48, de calle 66 hasta calle 79 entre carrera 47 y carrera 54 y de calle 68 hasta calle 82 entre carrera 57 y carrera 60. Para un total de 16.667 clientes.



Bello (Norte): Estarán sin agua desde el sábado a las 2 p. m. al domingo a las 5 a. m. los barrios: Altavista, Altos de Niquía, Andalucía, Briceñito, Buenos Aires, Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Congolo, El Cairo, El Ducado, El Trapiche, La Aldea, La Selva, La Selva, López de Mesa, Marco Tulio Henao, Milagrosa, Mirador, Niquía Bifamiliar, Pachelly, Panamericano, Paraíso, Playa Rica, Porvenir, Prado, Zona Industrial No. 1 y Zona Industrial No.3.



Aplica de la diagonal 62 hasta calle 63 entre avenida 42 hasta diagonal 55, de calle 68 hasta calle 58 desde carrera 54 hasta carrera 60, de calle 63 hasta calle 58 desde carrera 60 hasta carrera 66 y de carrera 64 hasta carrera 67B desde calle 59A hasta calle 53. El total de clientes afectados es 28.178.



Bello (Sur): Del domingo a la 1 p. m. al lunes a las 6 a.m. en los barrios: AltaVista, Andalucía, Central, Centro, Congolo, Espíritu Santo, Guayabal, La Estación, Las Granjas, López De Mesa, Manchester, Nazaret, Panamericano, Pérez, Prado, Puerto Bello, Rincón Santo, Rosario, Salento, Santa Ana, Suárez, Zona Industrial No.1, Zona Industrial No.2 y Zona Industrial No.3.



Aplica de la calle 58 hasta calle 44 entre carrera 46 hasta carrera 52, de calle 58 hasta diagonal 50A entre carrera 46 hasta carrera 42, de calle 58 hasta calle 40 entre carrera 56 hasta carrera 52, de calle 49A hasta calle 43 entre carrera 59 hasta carrera 56. 19.616 clientes afectados.



EPM informó que habrá entrega de agua potable en carrotanques. Foto: EPM

Berlín: Del viernes a las 11 p. m. al lunes 11 a. m. en barrios: San Isidro (Medellín), La Rosa, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.



De la calle 87 hasta calle 89 entre carrera 46A y carrera 50A, de calle 89 hasta calle 98 entre carrera 45A y carrera 50, de calle 97A hasta calle 99 entre carrera 49 y carrera 50 A. (10.539 clientes).



Campo Valdés (12.530 clientes): Del sábado a las 3 a. m. al lunes a la 1 p.m. en los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas (Medellín).



De la calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46, de calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48, de calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45, de calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49, de calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49, de calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.



Copacabana (17.992 clientes): Del sábado a las 11 a.m. al lunes a las 5 p.m. en los barrios Machado, La Misericordia, Remanso, Pedregal (Copacabana), Villa Nueva (Copacabana), La Asunción, Simón Bolívar (Copacabana), Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores (Copacabana), Cristo Rey (Copacabana), Fátima (Copacabana), La Pedrera, El Mojón, El Tablazo, La María y San Juan.



De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69, de calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69, de calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C, de calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62, de calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54, de calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49, de calle 50 entre carrera 42 y carrera 43, de calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31, de calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.



Doce de Octubre (11.611 clientes): del sábado a las 5 a.m. al lunes a las 8 p.m en los barrios Picacho, Doce De Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y París.



De la carrera 82G hasta carrera 85 entre calle 106C y calle 97, De Calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83A y carrera 90.

El Noral: El Noral y Zarzal Curazao. Viernes 5 p.m. a lunes 3 p.m. De calle 65 hasta calle 104 entre carrera 23A y carrera 47. Abarca 728 clientes.



El Totumo: Girardota (El Totumo). Sábado 10 a.m. a Lunes 9 a.m. De la calle 10 hasta calle 14 entre carrera 10 y carrera 14, De carrera 14 hasta carrera17 entre calle 8 y calle 12A. 3.256 clientes.



El Trapiche: En las zonas de Filo Verde y Platanito parte Baja del domingo a las 4 p.m. al martes a la 1 a. m. (6 clientes).



Girardota (7.552 clientes): Del sábado a las 8 a.m. al lunes al mediodía en los barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII (Girardota), Montecarlo, Naranjal (Girardota), Nuevo Horizonte, Santa Ana (Girardota), San José (Girardota) y Aurelio Mejía.



De la calle 2 hasta calle7 entre carrera 7 y carrera 14, de calle 7 hasta calle 22 entre carrera 15 y carrera 24.



La Tolda (1.881 clientes): Zona Industrial 3 (Copacabana) del sábado a las 3 p.m. al lunes a las 6 p.m. De la calle 55 hasta calle 59 entre carrera 62A y carrera 54, de calle 59 hasta calle 58 entre carrera 63 y carrera 48, de carrera 27 hasta carrera 48 entre calle 56 y calle 72.



Machado (11.100 clientes): Del viernes 8 p.m. al lunes 5 p.m. en las zonas: Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá (Bello), Las Vegas y La Gabriela.



En Bello, de la calle 30C hasta calle 32D entre carrera 42 y carrera 45, De carrera 45 entre calle 32D y calle 38, De carrera 43 hasta carrera 45 entre calle 38 y avenida 38C, De Avenida 38C hasta avenida 38A entre diagonal 42DC y diagonal 42F, De Avenida 36C hasta avenida 36A entre diagonal 42C y diagonal 42F, De diagonal 44 hasta diagonal 46 entre avenida 35 y avenida 39, De diagonal 44 hasta diagonal 44A entre avenida 36D y avenida 35, De Avenida 35 hasta avenida 34 entre diagonal 42E y diagonal 44, De Avenida 34 hasta avenida 31 entre diagonal 42EE y diagonal 44.



En Copacabana, de la carrera 87 hasta carrera 79 entre calle 38 y calle 40, De Calle 40 hasta calle 47 entre carrera 86 y carrera 82, De Calle 46 entre carrera 81 y carrera 78.



Moscú (22.933 clientes): Del sábado 7 a.m. al lunes 11:00 a.m. en los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, La Salle, Las Granjas (Medellín), Santa Inés y Villa Guadalupe.



De la calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41, de calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41A, de calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44A, de calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42C, de calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42D y de calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E.



Niquía (12.790): Del viernes 8 p.m. al lunes al mediodía en los barrios Zona Industrial 3 (Bello), Jardines de La Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra y La Ciudadela del Norte.



De la avenida 40 hasta avenida 30 entre diagonal 49A y diagonal 61, de diagonal 50 hasta diagonal 52 entre avenida 30 y avenida 20, de diagonal 52 hasta diagonal 58A entre avenida 21A y avenida 19 y de diagonal 52 hasta diagonal 54 entre avenida 15A y avenida 13.



París (5.393 clientes): Del sábado 1 a.m. al lunes 10 p.m. en los barrios El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito.



En Bello, de la calle 20F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83 y de calle 20F hasta calle 20B entre carrera 77 y carrera 78. En Medellín, de la calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.



Pedregal (39.530 clientes): Del viernes a las 11 p.m. al lunes 3 p.m. en los barrios Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Barrio Nuevo, Florencia, Pedregal, Girardot, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabana, La Florida (Bello) y Las Brisas (Medellín).



En Medellín, de la calle 88A hasta calle 92B entre carrera 69 y carrera 77, de calle 92B hasta calle 95 entre carrera 69 y carrera 75B, de calle 95 hasta calle 100 entre carrera 69 y carrera 74, de calle 101 hasta calle 102B entre carrera 72 y carrera 76, de Calle 103 hasta calle 104B entre carrera 68A y carrera 76, de calle 104B hasta calle 106 entre carrera 70 y carrera 74A, de calle 106 hasta calle 109 entre carrera 67 y carrera 75A, de calle 109 hasta calle 113 entre carrera 65A y carrera 75A, de calle 113 hasta calle 116A entre carrera 65 y carrera 75B, de calle 116A hasta calle 121 entre carrera 67 y carrera 74.



En Bello, de la calle 21 hasta calle 22A entre carrera 59 y carrera 61AA, de calle 23 hasta calle 26A entre carrera 58 y carrera 61B, de calle 27 hasta calle 27B entre carrera 57 y carrera 58D, De calle 27 hasta calle 33 entre carrera 57 y carrera 58BB y de calle 35A hasta calle 37 entre carrera 57A y carrera 58B.

El llamado es a guardar agua potable Foto: Johan Lopez / Archivo EL TIEMPO

Picacho (30.652 clientes): Del sábado 6 a.m. al lunes 7 p.m. en los barrios Doce De Octubre No. 1, Santander, Pedregal, Doce de Octubre No. 2, San Martin de Porres, La Esperanza, Kennedy, Paris, Maruchenga y Picacho.



En Medellin, de la calle 89 hasta calle 94 entre carrera 76 y carrera 84, de calle 94 hasta calle 95 entre carrera 75B y carrera 83, de calle 95 hasta calle 98 entre carrera 74B y carrera 83, de calle 98 hasta calle 100B entre carrera 74A y carrera 83, de calle 101 hasta calle 104CC entre carrera 76A y carrera 82GG, de calle 104CC hasta calle 105A entre carrera 75 y carrera 82A, de calle 107 hasta calle 114 entre carrera 76B y carrera 82A.



En Bello, de la calle 20F hasta calle 26A entre carrera 62A y carrera 72.



Popular (27.481 clientes): Del sábado 9 a.m. al lunes 7 p.m. Moscú No. 2, Moscú No. 1, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía (Medellín), Santa Cruz (Medellín), Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Santa Rita, Pablo VI y Alpes del Norte.



En Medellín, de la calle 92 hasta calle 98 entre carrera 43B y carrera 45A, de carrera 47 hasta carrera 48 entre calle 96 y calle 98, de calle 98 hasta calle 102 entre carrera 43B y carrera 49C, de calle 102 hasta calle 106A entre carrera 44A y carrera 49, de calle 107 hasta calle 112 entre carrera 43 y carrera 50B, y de calle 112 hasta calle 126 entre carrera 42EE y carrera 50B.



En Bello, de la calle 20CC hasta calle 21E entre carrera 39D y carrera 42A, y de calle 22D entre carrera 42A y carrera 41.



Potrerito (6.432 clientes): Del domingo 5 p.m. al lunes al mediodía en los barrios Barrio Nuevo, Area Sin Dllo Com 03 Bello, Serramonte, Area Sin Dllo Com 02 Bello, Santander, Tejelo, Maruchenga, Florencia, Villa de Occidente.



En Bello, de la carrera 59BB hasta carrera 60 entre calle 40 y calle 39, de calle 39 hasta calle 37 entre carrera 59CC y carrera 59, de calle 36 hasta calle 37 entre carrera 58B y carrera 59F, de carrera 59E hasta carrera 61B entre calle 23B y calle 36A, y de calle 25 hasta calle 21A entre carrera 61AA y carrera 62.



En Medellín, de la calle 114 hasta calle 110 entre carrera 76 y carrera 76D, y de calle 107A hasta calle 110 entre carrera 75 y carrera 76.



San Esteban (444 clientes): En San Antonio (Girardota) y San Andrés (Girardota) del sábado 10 a.m. al lunes 4 p.m. Zona rural y Parcelación Limonar.



Santo Domingo (15.429 clientes): Del sábado 8 a.m. al martes 2 a.m. en los barrios Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).



De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B, de calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA, de calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA, de calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33, de calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34, de calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33, de calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34, de calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32, de calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37, de calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37, de calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A, de calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A, de calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33, y de calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Villa Socorro (16.773 clientes): Del sábado 8 a.m. al mediodía del lunes en los barrios San Isidro (Medellín), Palermo, La Rosa, Santa Cruz (Medellín), Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía (Medellín), Villa Niza, Moscú No. 1, La Gabriela, Acevedo y Villa del Socorro.



En Medellín, de la calle 92 hasta calle 93F entre carrera 55 y carrera 55A, de calle 93F hasta calle 98 entre carrera 52 y carrera 52A, de calle 97A hasta calle 102 entre carrera 50 y carrera 52, de calle 102 hasta calle 105AA entre carrera 48 y carrera 52, de calle 105AA hasta calle 109 entre carrera 50 y carrera 52, de calle 109 hasta calle 120 entre carrera 50B y carrera 52, de calle 120 hasta calle 126 entre carrera 50BB y carrera 54.



En Bello, de la calle 20D hasta calle 20FF entre carrera 42D y carrera 45, y de carrera 45 entre calle 22D y calle 30C.



Villa Linda (602 clientes): En el Área Bello, del sábado 8 a.m. al lunes 9 p.m. De calle 81C hasta calle 84B entre carrera 66B y carrera 67C.



Yulimar (9.269 clientes): Del sábado 9 a.m. al lunes 6 p.m. en los barrios Bellavista (Bello), Pachelly, San Gabriel (Bello), Playa Rica (Bello), Primavera (Bello), Urapanes, San Martín y Villa del Sol.



De la carrera 68 hasta carrera 68E entre calle 59A y calle 59D, de calle 67 hasta calle 65 entre carrera 66 y carrera 68C, de carrera 63B hasta carrera 65 entre calle 62 y calle 70, De calle 69B hasta calle 77 entre carrera 62B y carrera 66, de calle 77 hasta calle 81 entre carrera 63A y carrera 66, de calle 80 hasta calle 81C entre carrera 65A y carrera rural.



