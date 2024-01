Estos son los barrios que estarán sin agua en Medellín entre el 23 y 25 de enero

Empresas Públicas de Medellín anunció nuevos cortes de agua en la capital antioqueña para esta semana por lavado de tanques y labores de mantenimiento en la red de acueducto.



Según indicó la compañía, las labores de lavado se extenderán en los circuitos Los Mangos, La Montaña y La Honda, mientras que en el circuito Nutibara se realizará un cambio de válvulas.

EPM explicó que la infraestructura del sistema de acueducto cuenta con 132 tanques del almacenamiento —con capacidad de 478.427 metros cúbicos de agua— que deben ser lavados dos veces al año según la normativa.



Toda la red suministra agua potable a más de 1'400.000 usuarios en el área metropolitana del Valle de Aburrá que suponen más de 5 millones de personas.



Estos son los horarios y barrios que estarán sin agua este 23, 24 y 25 de enero en Medellín:

Entre las 9:00 p. m. del martes, 23 de enero, y las 3:00 a. m. del miércoles, 24 de enero

De carrera 17 hasta carrera 18A entre calle 56 y calle 56EE.

De calle 56EE hasta calle 56F entre carrera 24B y carrera 25BB.

De calle 56F hasta calle 57A entre carrera 18BA y carrera 23.

De calle 57A hasta calle 57E entre carrera 18CC y carrera 24AA.

De calle 57E hasta calle 57F entre carrera 24 y carrera 18D.



Incluye 7.784 usuarios de los barrios: San Antonio, Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

Jueves, 25 de enero, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.



Incluye 12.042 usuarios de los barrios: Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, La Avanzada, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente y La Honda.

Jueves, 25 de enero, entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

De calle 14 a calle 19 entre carrera 70 y carrera 72.

De calle 20 a calle 22 entre carrera 70 y carrera 71A.

De calle 22 a calle 25 entre carrera 70 y carrera 73.

De calle 25 a calle 26B entre carrera 70 y carrera 75.

De calle 26B a calle 30 entre carrera 69B y carrera 72.



Incluye 5.136 usuarios de los sectores: Granada, Las Playas, Parque Juan Pablo II y San Bernardo.



MEDELLÍN

