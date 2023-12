Este es el histórico presupuesto que tendrá 'Fico' Gutiérrez en Medellín para el 2024

En la mañana de este miércoles, 6 de diciembre, el Concejo de Medellín aprobó —tras zanjar una discusión jurídica sobre el número de votos necesarios para adoptar el articulado del proyecto— el presupuesto general de la ciudad por 8,75 billones de pesos que ejecutará Federico Gutiérrez en 2024.



Se trata de una cifra histórica que es superior en casi 1,2 billones de pesos al presupuesto inicial que tuvo la actual administración distrital para este 2023. La principal diferencia entre el proyecto de acuerdo radicado en octubre y el aprobado este miércoles es que los ingresos por transferencias de EPM incrementaron 349.940 millones de pesos.

El articulado del proyecto, a excepción del punto 3, obtuvo 10 votos positivos y 8 votos negativos, por lo cual fue aprobado por mayoría simple; mientras que el artículo 3 —sobre las facultades extraordinarias para el alcalde Federico Gutiérrez— recibió 16 votos a favor y solo 2 en contra.



De esta manera, la administración entrante tendrá hasta el 20 de junio del próximo año para realizar traslados presupuestales mediante decreto en el agregado de inversión y entre las secciones y agregados de funcionamiento, deuda e inversión del presupuesto general. Según el acuerdo, los traslados no podrán exceder el 30 por ciento de los recursos aprobados.

El proyecto de acuerdo del presupuesto fue aprobado con 10 votos positivos y 8 negativos. Foto: Concejo de Medellín

"Es un presupuesto histórico, especialmente, las secretarías de Educación, Salud y Control Territorial han tenido los mayores presupuestos. Se espera que el nuevo gobierno tenga una herramienta para iniciar su trabajo y ya tendrán ellos a bien determinar si las prioridades que fijamos con las mismas que ellos tienen", explicó a EL TIEMPO el secretario de Hacienda, Luis Fernando Gómez.



El prepuesto general de de la ciudad quedó en 8.754.506'949.436 pesos; el distrital —que incluye la Alcaldía, el Concejo, la Contraloría y la Personería—, en 8.478.294'440.042 pesos, y el de los establecimientos públicos —como el ITM, el Colegio Mayor, el Inder, entre otros—, en 276.212'509.394 pesos.



Los ingresos corrientes —por concepto de impuestos, contribuciones, tasas y transferencias de la Nación— ascenderán a 5.541.033'406.202 pesos y los recursos de capital, con los excedentes financieros de EPM, serán de 2.937.261'033.840 pesos.



Precisamente, la empresa de servicios públicos espera transferir a la ciudad, como está establecido por acuerdo municipal, el 55 por ciento de sus excedentes financieros, es decir, 2,3 billones de pesos para el 2024, una cifra histórica.

Federico Gutiérrez recibe un presupuesto histórico para Medellín. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

En cuanto a los gastos de la administración distrital, el 12,76 por ciento de los recursos serán destinados a funcionamiento, el 11,16 por ciento a servicio de la deuda pública y el 76,08 por ciento —unos 6,45 billones de pesos— a inversión.



El concejal Carlos Ríos, del Centro Democrático, fue uno de los corporados que votó negativo al proyecto. Uno de sus argumentos fue que EPM no justificó la capacidad de entregar los recursos adicionales que no estaban concebidos en el presupuesto inicial.



"Eso nos genera incertidumbre con el presupuesto, posiblemente estén, pero también queríamos conocer cuál es el plan de inversiones de EPM para que no se desfinancie", dijo el concejal Ríos.



Para el coordinador ponente, Fabio Rivera, el proyecto tiene elementos importantes, además de las facultades a Gutiérrez, para responder a las necesidades de la ciudad.



"Viene con solvencia, es el presupuesto más grande de la historia de Medellín. Cada año aumentan los ingresos, aumentan las transferencias de la Nación, aumentan las transferencia de EPM, entonces cada alcalde siempre tendrá más presupuesto que el anterior", apuntó Rivera.



MEDELLÍN

