Estas son las comunas con mayor violencia hacia mujeres en Medellín

“La casa sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres y los principales agresores son personas con quienes han construido relaciones afectivas: parejas y exparejas. Una realidad a la que no podemos ser ajenas”, dice Juliana Martínez, secretaria de las Mujeres de Medellín.



Y es que las cifras son contundentes. Con corte al 27 de noviembre del 2020 fueron reportados 8.194 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad. De este número, 6.023 medidas de protección fueron solicitadas por mujeres.



Lo anterior se hace más evidente en Manrique, comuna del nororiente de la capital antioqueña que lidera las denuncias de mujeres víctimas de este tipo de violencia: 730 en 2020 y 231 en lo que va del año.



(Le puede interesar: Se estrenó ‘El olvido que seremos’, una película rodada en Medellín)

Sumado a esto, las denuncias por presuntos delitos sexuales durante el presente año las encabeza Villa Hermosa (43), seguida por Robledo (41) y el Popular (38).



“Hay una medida fundamental que deben tomar las instituciones y es que se diga que está mal y se sancione, lo cual no siempre es cárcel. También hay un tema social, público. Además, se requiere que se crea, se investigue y se tomen medidas de protección para las mujeres”, expresa Lina María Mejía, directora de la Corporación Vamos Mujer, entidad que tiene más de 40 años de trabajo con las mujeres de la ciudad y el campo en el departamento.



Así mismo, Mejía explica: “El hogar sigue siendo el lugar con más riesgo porque es donde se hace la reproducción cultural de la violencia y de las formas de relacionarnos violentamente entre hombres y mujeres. Está normalizada la lógica patriarcal de que el hombre manda y la mujer obedece, independiente de la edad que tengan”.



(Lea también: El primer Plan Parcial del país está en Medellín y aún no lo terminan)



De acuerdo con los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), que presentó un mapa sobre violencia intrafamiliar, homicidios de mujeres, presuntos feminicidios y desapariciones de mujeres en Medellín, Robledo y Santa Cruz tuvieron el mayor número de homicidios de mujeres en el 2020, incluyendo tres presuntos feminicidios. El Popular también registró tres presuntos feminicidios el año pasado.



Adicional a esto, según información de la Personería de Medellín, el 73 por ciento de los homicidios de mujeres presentados entre enero y septiembre del 2020 no cuentan con información suficiente para la clasificación de feminicidio. Sin embargo, se pudo establecer un rango de edades entre los 18 y 24 años de las principales víctimas de esta violencia.

Sobre las desapariciones

La segunda sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres también visibilizó la desaparición de las mujeres y los delitos de violencias sexuales, trata de personas, feminicidios y explotación sexual, siendo la violencia intrafamiliar y el empobrecimiento factores de riesgo para la desaparición de niñas y mujeres en Medellín.



Villa Hermosa, con 12, fue la comuna con el reporte más alto de desapariciones en el 2020 y este año ha registrado a 7 mujeres reportadas como desaparecidas, ubicándose en el segundo lugar, luego de Manrique. De tercero se ubica el Popular, con 6 presuntas desapariciones.



“Es importante identificar los delitos asociados a la desaparición de las mujeres en Medellín y el escalamiento de las violencias contra ellas, porque esto nos permite construir estrategias intersectoriales de intervención preventiva y garantía de los derechos humanos de las mujeres”, afirma la secretaria de las Mujeres sobre esta situación en particular.



(Además: El paisa que ganó premio nacional por estudiar la economía del crimen)

Está normalizada la lógica patriarcal de que el hombre manda y la mujer obedece, independiente de la edad que tengan. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con información otorgada por el equipo de Dignificación Humana de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, durante el 2020 hubo reportes de 71 casos de mujeres desaparecidas. 65 aparecieron con vida y una apareció sin vida.



Por su parte, el Movimiento Estamos Listas ha venido desarrollando la estrategia ‘Buscarlas hasta encontrarlas’, la cual ha implicado una movilización en redes sociales para dar con el paradero de mujeres desaparecidas.



El caso más emblemático hasta ahora continúa siendo el de Luz Leidy Vanegas, mujer habitante de Castilla, de quien se desconoce el paradero desde el primero de enero del 2020. La Alcaldía de Medellín ha ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita encontrarla.



“Este ejercicio del SISC nos permitirá tomar decisiones para mejorar la seguridad de las mujeres y ser más eficientes en las intervenciones, las cuales nos hemos propuesto sean más articuladas entre las entidades y en esa misma medida, integrales”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.



(Nota relacionada: Línea metropolitana para atender violencia a mujeres hace buen balance)

En caso de violencia

La Alcaldía de Medellín cuenta con tres mecanismos para atender las violencias contra las mujeres: línea 123 (Agencia Mujer) para casos de emergencia, atención psicojurídica (línea 3855552) y los hogares de acogida para mujeres en riesgo de feminicidio.



También está a disposición la línea nacional 155 para la orientación a mujeres víctimas de violencias y el Centro de Atención a Víctimas (CAV) de la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, existe el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), cuya línea es 3852600 y las comisarías de familia.



En caso de violencias hacia niñas y adolescentes, está la línea 123 (Agencia Social) para casos de emergencia, la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Proyecto 'Crecer con dignidad' de la Unidad de niñez de la alcaldía municipal, para la atención y protección.





LUISA MARÍA VALENCIA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

MEDELLÍN