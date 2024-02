Estas fueron las comunas de Medellín con más casos de hurto durante el 2023

Durante el 2023 se registraron en Medellín 30.276 casos de hurto a personas en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, lo que representa un aumento del 7,59 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la alcaldía de Medellín, la mayoría de las víctimas —un 60,2 por ciento— fueron hombres y un tercio del total de afectados tenían entre 18 y 28 años.

La principal modalidad de hurto que utilizaron los delincuentes fue el atraco con 13.490 casos y le siguen los descuidos (6.964 casos), el cosquilleo (5.125 casos), el raponazo (2.472 casos) y el engaño (742 casos). Según las denuncias reportadas ante las autoridades, el año pasado hubo 254 robos con escopolamina en Medellín.



Si se mira la información por comunas, el sector más afectado por los hurtos a personas es La Candelaria, en el centro de la capital antioqueña, con 6.302 denuncias en 2023. La cifra representa un promedio de 17 casos diarios.

En esta zona, el 41,9 por ciento de los robos ocurrieron bajo la modalidad de atraco, pero seis de cada 10 casos registrados se cometieron si el uso de algún tipo de arma. Los meses con más denuncias fueron mayo y junio, con más de 700 hurtos cada uno.



A La Candelaria le siguen El Poblado (3.262 casos), Laureles Estadio (3.053 casos), Belén (1.695 casos), Aranjuez (1.641 casos), Castilla (1.314 casos) y Robledo (1.263 casos). Según el SISC, hubo 5.194 hurtos en 2023 en los que no se registró el dato de la comuna en que ocurrió.



El corregimiento de Altavista, en el occidente de la ciudad, fue el sector con menos casos de robo a personas reportados a las autoridades. Solo se denunció uno durante todo el año pasado. En el corregimiento de Palmitas fueron tres y en Santa Elena hubo 30.

Otros casos de hurto

El hurto a motocicletas fue otro delito que también tuvo un leve aumento durante el 2023. Según datos del SISC, los casos aumentaron un 2,4 por ciento, con 6.133 robos en toda la ciudad, un 80,7 por ciento de ellos bajo la modalidad de halado.



Las comunas con más hurtos a motocicletas fueron La Candelaria (609 casos), Aranjuez (553 casos), Robledo (515 casos) y Buenos Aires (408 casos). En 1.071 casos no se tiene registro de la ubicación en la que ocurrió el delito.



En cuanto a los robos a residencias, los datos de las autoridades señalan que solo se presentaron 13 casos más el año pasado que los reportados en 2022, es decir, hubo 1.629 hurtos a viviendas.



Las comunas con más casos fueron Laureles Estadio (165 casos), El Poblado (146 casos), Belén (140 casos) y La Candelaria (87 casos). En 441 hurtos no se tiene reporte del lugar en que ocurrieron. El descuido fue la principal modalidad con 4 de cada de 10 casos, seguido por el rompimiento de ventanas con 3 de cada 10.



Por su parte, el hurto de carros presentó el año pasado una leve reducción, pasando de 1.004 casos en 2022 a 960 al cierre del 2023. Al igual que las motocicletas, aunque en menor proporción, la mayoría de los casos —un 61 por ciento— ocurrieron bajo la modalidad de halado.



Laureles Estadio (120 casos), La Candelaria (78 casos), Aranjuez (70 casos), Castilla y Robledo (cada una con 67 casos) fueron las comunas más afectadas por este delito. Sin embargo, en 152 hurtos no se tiene el reporte del sitio donde ocurrió el crimen.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com