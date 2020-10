Prepárese, estas son las medidas para la operación retorno a Medellín

Durante el primer puente festivo sin ninguno tipo de restricciones, con el que también finaliza la semana de receso en la que estuvieron los estudiantes, se espera que se movilicen al menos 178.000 vehículos por los seis corredores viales de Antioquia. Debido a esto, hay varias recomendaciones para los viajeros.



El teniente coronel José Ricardo Archila, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Antioquia, manifestó que la primera recomendación importante es respetar los límites de velocidad y no adelantar en sitios prohibidos, causas más frecuentes de los siniestros viales.



Otra de las recomendaciones es tener especial precaución con otros actores viales, como ciclistas y peatones en algunas zonas. "Especialmente lo que son sábado, domingo y festivo en las horas de la mañana vamos a tener mucha presencia de ciclistas, por favor seamos muy prudentes", dijo Archila.



A su vez, a quienes son amantes de la bici se les recomendó usar prendas reflectivas, para para ayudar a que los conductores los visualicen más fácilmente.



Aunque se recomienda que antes de salir de casa se verifique el estado de las vías (en Medellín, a través de Twitter en @sttmed y para vías de Antioquia y el resto del país en @numeral767), una importante es la restricción el vía a la costa a la altura de Valdivia, más específicamente en el kilómetro 81, en el sector de la India, donde hay un paso a un carril.

En este puente festivo: planifica tu viaje, reduce la velocidad y cuida la vida.



Este fin de semana ha sido crítico, entre 2016 y 2019 se registraron 22 muertes en las vías, durante este puente. Protege a tu familia y a todas las personas en la vía. #VisiónCeroMED 🤍 pic.twitter.com/FhFnVfc52w — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 9, 2020

Según la Policía de Carreteras, los municipios más visitados sin duda serán los de tierra caliente, como lo son Santa Fe de Antioquia (Occidente de Antioquia) y los que se encuentran sobre la vía Medellín- Bogotá, es decir en el Oriente antioqueño, por lo que se recomienda salir con tiempo.



De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte, más de 600 hombres estarán instalados en todos los corredores viales del departamento para regular el tráfico y actividades de prevención.



"Tenemos un apoyo importante con el área metropolitana, con las secretarías (de Movilidad) en las cinco salidas de la ciudad, para reforzar y estar dirigiendo el tránsito y sobre todo para comunicarle a la comunidad, a los ejes viales, cómo deben comportarse en la carretera", indicó Archila.

Tome otras precauciones

Carlos Cadena Gaitán, secretario de Movilidad de Medellín recomendó a los viajeros conducir con atención y concentración, revisar el estado mecánico de los vehículos antes de conducir y, de manera especial, disminuir la velocidad.



Esto porque no se puede dejar de lado que el puente del Día de la Raza es el que más muertes por incidentes viales ha presentado durante los últimos cuatro años en la capital antioqueña.



Entre 2016 y 2019, 22 personas perdieron la vida en este periodo festivo, de acuerdo con datos del Observatorio de Movilidad.



“Tenemos que ser absolutamente responsables, hacer uso de la autorregulación, del autocuidado. Bajo ningún motivo conducir ningún tipo de vehículo en estado de embriaguez”, apuntó Cadena.



Cabe recordar que en la ciudad no hay Pico y placa y que siguen vigentes medidas como el uso obligatorio de tapabocas.



En cuanto al distanciamiento social, no pierda de vista hacerlo en sitios públicos, pero también entre vehículos en especial por la temporada de lluvias, lo que requiere frenar con más tiempo para evitar siniestros.



Si viaja en transporte público intermunicipal

Lo primero a tener en cuenta es que el transporte público intermunicipal está operando con el 45 por cuento de la ocupación, pues aumentó precisamente para la semana de receso escolar. Ante esto, se recomienda comprar el tiquete con antelación en las páginas web de las empresas transportadoras y en la página de Terminales Medellín.



Según Terminales Medellín, los destinos intermunicipales más frecuentes son el Eje Cafetero y Bogotá.



Cabe tener en cuenta que se debe llegar una hora antes del viaje para realizar los protocolos de bioseguridad, hacer buen uso del tapabocas al interior de las terminales y durante todo el trayecto en el bus, además de que se debe conservar el distanciamiento social con los demás usuarios.



Otro aspecto a tener presente es que a las Terminales no se permite el ingreso de los acompañantes que no sean viajeros, a menos que sea necesario.



MEDELLÍN