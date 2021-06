Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia, epicentro de daños

Sobre la concurrida Avenida San Juan hay un edificio antiguo que desde 1907, cuando inició su construcción, ha sido testigo del crecimiento de la ciudad. Hoy es una reliquia, un vestigio de lo que fue el portentoso Ferrocarril de Antioquia. Así como es como es querida por muchos, la Estación Medellín hoy es el blanco de los ataques en las más recientes marchas que se realizan en el marco del paro nacional.

“Ha sido muy difícil porque este edificio es como el escudo de La Alpujarra, es como el lobby de ingreso y todas las manifestaciones llegan aquí y es el único lugar donde tienen cómo expresarse es el edificio”, comenta Germán Jaramillo Uribe, director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, mientras a su espalda hay una frondosa ceiba que da sombra a los visitantes de esta estación y que también custodia un vagón exhibido en el lugar, que muestra a las generaciones actuales cómo fue uno de los trenes del sistema férreo antioqueño del siglo XX y que hoy es visitado por propios y extraños diariamente.



La arquitectura republicana de esta estación que construyó el ingeniero antioqueño Enrique Olarte, tras llegar por esa época de sus estudios en Inglaterra, tiene un matiz verde en sus paredes que hoy están decoradas por grafitis propios del descontento social que hoy pulula en la capital antioqueña.



‘Juventud digna y rebelde’ y ‘El enemigo es el de clases’ son algunos de los mensajes que hoy la engalanan junto a manchas de pintura producto de las manifestaciones que en el último mes han ocurrido en Medellín.



A Jaramillo esto no le agobia tanto esto porque los rayones siempre han llegan en cada manifestación pero sí le preocupa que en las tres últimas marchas hubo disturbios que generaron daños por 500 millones de pesos.



“El 28 de abril que fue una de las más intensas, que nos cogieron aquí de sorpresa porque fue al a 1 de la tarde y estábamos laborando en la oficina. Hubo una situación de pánico, la gente tuvo que esconderse en los baños porque no había ni siquiera tiempo de salir, otros trataron de salir del parqueadero y los recibieron con piedra, y tuvieron que volver a resguardarse y les destruyeron todos los vehículos y se fueron corriendo para otro lado y se refugiaron en el sótano de la zona de la administración pública”, recuerda Jaramillo.



Los grafitis son comunes en las paredes de esta histórica estación del Ferrocarril. Foto: Jaiver Nieto

Pero luego llegó la marcha del 1 de mayo y otra más el lunes siguiente, 3 de mayo. Los resultados finales se evidencian en vidrios rotos, daños a una maqueta del ferrocarril, a un mural del artista Ramón Vásquez, daños al mármol que sostiene la estatua de Francisco Javier Cisneros (ingeniero iniciador de los trabajos del Ferrocarril de Antioquia) y saqueos a tres de los 20 locales que hacen parte de la estación como fueron la librería Epifanio Mejía, a la tradicional pastelería Santa Elena y al CFA, que es una entidad financiera.



“Se nos habían metido al punto de venta y gracias a Dios no estábamos, como no trabajamos los fines de semana. Nos quebraron las vitrinas, los productos se los robaron, dañaron el computador”, comentó Angyley, una vendedora y cajera de la pastelería Santa Elena, ubicada en una de las esquinas de la Estación Medellín del antiguo ferrocarril.



“El que va protestar lo hace sin necesidad de actuar en contra de los derechos humanos por que ellos alegan unos derechos humanos que ellos mismos están infringiendo. Por ejemplo a uno le quitan el derecho al empleo y estamos en un momento de una crisis no solamente con lo de la pandemia sino una crisis económica”, dice indignada esta empleada que retomó labores 10 días después del saqueo mientras se volvía a adecuar el lugar.



Los arreglos en toda esta estación tomarán tiempo. Mientras tanto los portones están cubiertos por láminas galvanizadas y la Fundación Ferrocarril de Antioquia gestiona los recursos con las aseguradoras para renovar las fachadas, reponer los vidrios y reparar el mural y el mármol de Francisco Javier Cisneros.



¿Hay cuidado del patrimonio?

El Ferrocarril de Antioquia se inauguró en el año 1929 cuando la primera locomotora cruzó el Túnel de La Quiebra. Se le atribuye a que gracias a este, el departamento arrancó con su desarrollo industrial. Sin embargo, tuvo su declive hacia 1960 para dejar de funcionar finalmente en el año 2004.



La estación Medellín, esa misma que hoy es vecina del centro administrativo de La Alpujarra, en donde está la alcaldía de la capital antioqueña y la Gobernación de Antioquia, en pleno corazón de Medellín, en la comuna 10, es de los pocos vestigios de las estaciones y trenes que hay en el departamento. Es un bien de interés cultural de la Nación y su restauración ganó un premio nacional de arquitectura en 1992, en la XIII Bienal de Arquitectura de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.



Hoy es un lugar de encuentro para muchos habitantes del valle de Aburrá y lugar de paso para los turistas. Pero no se le da el valor que merece.



Así opinó Ana Cristina Herrera Valencia, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB): “Nosotros los antiqueños y los medellinenses tenemos una tradición demoledora, de acabar con el patrimonio, de borrar huellas porque tenemos en nuestra mente que la idea de progreso debe borrar esas huellas históricas para hacer nuevas construcciones y eso es algo que ha debilitado mucho la conservación del patrimonio en general en el valle de Aburrá porque tenemos muy poco patrimonio histórico y arquitectónico”.



La Estación Medellín del Ferrocarril de Antioquia es uno de los lugares de visita en la ciudad. Foto: Jaiver Nieto

Para Herrera, es necesario una política pública para valorar el patrimonio de la ciudad y que hay más educación en los colegios al respecto para que nuevas generaciones conozcan el pasado y su valor.



“Al ferrocarril le debemos todo el florecimiento que tuvo la ciudad, toda la prosperidad económica, sobre todo después de los año 40 y todo eso se ve reflejado en las características arquitectónica de esa estación, que además tiene una importancia desde la tipología arquitectónica, de los materiales que maneja”, agrega.



De la misma manera piensa el director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia, quien espera que las constantes movilizaciones que llegan hacia la Avenida San Juan y a sus vecinos La Alpujarra y al parque de las Luces, que son los lugares tradicionales de llegadas de marchas, sean más consideradas con este patrimonio.



“Un llamado sí a eso, a que cuidemos nuestro patrimonio porque es lo único que tenemos como legado y donde podemos contar un poco de dónde venimos y cómo podemos proyectarnos a futuro”, finaliza.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

