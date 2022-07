La revista Time Out, reconocida publicación especializada en vida y turismo citadinos, publicó su tradicional Time Out Index, un listado que clasifica a las mejores ciudades del mundo.



Para el 2022, la revista se enfocó en la vida de las urbes en la post-pandemia para elaborar el listado de las 53 mejores ciudades, en la que Medellín dio la sorpresa metiéndose entre las tres mejores.

Aspectos como el espíritu comunitario y la resiliencia fueron fundamentales para el escalafón de las tres mejores, que lidera Edimburgo (Escocia), seguida por Chicago (Estados Unidos) y Medellín (Colombia).



Time Out destacó el clima de la capital antioqueña, conocida como la 'Ciudad de la eterna primavera', así como el orgullo que sus habitantes sienten por su ciudad y sus raíces.



Asimismo, destaca que es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema Metro de transporte público.



"Es muy difícil no hacer buenos amigos aquí. En la encuesta de este año, la vida nocturna de Medellín fue votada como la mejor del mundo, aunque quizás no sea tan sorprendente dado que esta es la ciudad que nos dio a los artistas de reggaeton JBalvin, Maluma y Karol G", destaca la publicación.



De acuerdo con el portal especializado, Medellín fue votada como la mejor del mundo para comer y beber (97 por ciento de los medellinenses dicen que la comida y el alcohol aquí son buenos), y lo mismo ocurre con la vida nocturna (90 por ciento) y el espíritu comunitario (94 por ciento) .



Sobre la elaboración del listado del 2022, Time Out explicó que las principales ciudades elegidas tienen "una vida nocturna próspera, comida y bebida increíbles, arte, cultura y museos en abundancia".



Asimismo, destacaron que no sean lugares aburridos, muy caros o sobrevalorados, y que obtuvieran buenos resultados en aspectos como accesibilidad para peatones, buen transporte público, seguridad y sostenibilidad .



"También hemos aprovechado nuestra red global de editores y colaboradores expertos para obtener información privilegiada sobre lo que está haciendo que cada ciudad funcione en este momento, lo que es nuevo y lo que está surgiendo en general", explica Time Out.



