Medellín anuncia que licitaría su tercera línea de Metro este año

A Medellín lo estaba dejando el tren para poder concretar el metro ligero de la 80, considerado el proyecto de movilidad más importante de la ciudad después del Metro.



Y es que a pesar de que ya fue radicado ante el gobierno y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el proyecto cumple con los 10 requisitos para poder declarar la iniciativa como de importancia estratégica, Daniel Quintero, actual mandatario, aseguró que el proyecto estaba enredado.

De acuerdo con el alcalde Quintero, el proyecto no tenía recursos, los diseños no estaban en fase III (diseño final), no tenía claro el valor y que además incumplía en por lo menos siete exigencias que le hizo el Departamento de Planeación Nacional (DNP)."Desde que llegamos hemos hecho una serie de reuniones para solucionar estos asuntos y hoy podemos decir que estamos listos para iniciar el proyecto del metro ligero de la 80", indicó Quintero.

El proyecto ya tiene claridad financiera Foto: Twitter Daniel Quintero

Así las cosas, después de una ingeniería de valor hecha por el Metro de Medellín, el megaproyecto vial tendría un costo total de 2,7 billones de pesos y estaría dividido en tres tramos:



- Tramo 1: Desde Caribe hasta Floresta. Costará 1,3 billones de pesos



- Tramo 2: Desde Floresta hasta la 30. Costará 679.000 millones de pesos



- Tramo 3: Desde la 30 hasta Aguacatala. 698.000 millones de pesos



De acuerdo con el mandatario local, el marco fiscal de mediano plazo le permite a la ciudad tener 1,3 billones de pesos para comenzar con la primera etapa, que es la más compleja, pues tiene mayor requerimiento en tema predial y contará, además, con 200 metros de paso elevado.

¡Le apostamos al Metro🚊! El Metro Ligero de la 80 y el Tren de Cercanías son proyectos que lideramos para llevar al @metrodemedellin a una segunda fase. El gobernador @anibalgaviria nos acompañará en esta expansión. pic.twitter.com/zxozVA5Ygc — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 29, 2020

Sin embargo, el alcalde Quintero reiteró el llamado para que el gobierno Nacional defina la cofinanciación de este proyecto, un compromiso adquirido por el Presidente Duque y que en reiteradas ocasiones ha manifestado su apoyo para sacarlo adelante.



Uno de los requerimientos hechos por la DNP con el que ya cumplió la alcaldía, es la integración en parte de este proyecto con el futuro Tren de Cercanías, otra iniciativa que también está en manos del Gobierno esperando cofinanciación.



"La buena noticia es que con los recursos que nos va a otorgar el Gobierno Nacional, no solo vamos a iniciar la primera etapa del metro de la 80, sino también se podrá avanzar en la construcción del tren de cercanías en su primera etapa", aseguró Quintero.



Este miércoles 12 de febrero, el mandatario local se reunirá con el gobernador de Antioquia y con el Presidente Duque para avanzar en el tema de la cofinanciación y poder construir el Conpes y lograr su aprobación. Aunque no hay una fecha clara, Quintero dejó claro que espera estar licitando este importante proyecto antes de que termine el 2020.

MEDELLÍN