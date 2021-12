La alerta por la escasez de cerveza también está afectando a Medellín y algunas marcas comienzan a escasear o se han puesto más costosas.



Los venteros como Diego Álvarez, quien administra el bar Donde La Guagua, en el sector de Belén, comuna 16, así viven la situación.



“Ayer, por ejemplo, se montó un pedido que tenía de Pilsen, Águila, Poker, Costeñita, Águila Light y solo mandaron Pilsen porque las otras cervezas ya no están. Luego, fuimos a una distribuidora a comprar Águila Ligth y Poker, y ellos sí las despacharon”, contó el vendedor.



Sin embargo, a pesar de que en las refrigeradoras de su negocio hay varias marcas, el precio que pagó por ellas aumentó, pues mientras una caja de Águila Light que costaba 56 mil pesos comprada directamente con la marca, pasó a 65 mil pesos con las distribuidoras que cuentan, al parecer, con más unidades de este licor.



“La caja de Pilsen y el Águila quedó en 56 mil pesos en las distribuidoras mientras que en la cervecería cuesta 51 mil pesos. No sabemos qué está pasando con la cerveza porque a unos los despachan y a otros no. Ha sido muy incómodo porque uno tiene que comprar la cerveza más cara y no le puede subir el producto al cliente porque se va para otro lado”, agrega Álvarez.



Jairo, uno de los venteros que se quejó por el aumento de precios. Foto: Jaiver Nieto

En un establecimiento vecino, manejado por un popular ventero conocido solo como Jairo, también se sufre con la misma situación. Él dice que en el lugar hacen falta botellas de Redds, Costeñita, Águila Ligth y Corona.



“Yo me he visto afectado con la Pilsen porque no me mandan la cantidad que he pedido, me dicen que no tienen esta sino aquella y en ese orden de ideas, se ve afectado uno”, comenta.



Él también ha tenido que recurrir a otros distribuidores para no quedarse sin las cervezas que son muy vendidas en su negocio.



“A nosotros los pequeños comerciantes siempre nos falta la cervecita, en las agencias a veces las hay y nos recargan un precio de 3,4 o 5 mil pesos más por caja y siempre nos sale más costosa, tenemos que tenerla para la clientela así la paguemos cara”, concluye.



MEDELLÍN

