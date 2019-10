Medellín es una de las 10 mejores Ciudades del Aprendizaje en el mundo

Previo a la IV Conferencia Internacional sobre Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, que alberga Medellín entre el 1 y el 3 de octubre, la capital antioqueña recibió el galardón de esta entidad como una de las 10 mejores ciudades del aprendizaje en 2019.



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, recibió el reconocimiento y resaltó la importancia de este logro, que comparte con otras 170 ciudades a nivel mundial con representantes de 61 países y que hacen parte del evento que se celebra en la ciudad y que tiene como objetivo identificar, intercambiar y debatir sobre políticas y prácticas efectivas de aprendizaje que lleven a que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

"La Unesco resalta lo que ha venido pasando en Medellín en los últimos años, que le ha apostado a la educación como herramienta de transformación. Actualmente tenemos la inversión más alta en educación y la tasa más baja de deserción", aseguró el mandatario.



De acuerdo con cifras entregadas por la alcaldía municipal, entre 2016 y 2019 dicha inversión ha sido de $4.6 billones, lo que representa el 27,4 por ciento del presupuesto total de la ciudad.

Medellín es reconocida por la @UNESCO_es como una de las 10 Ciudades del Aprendizaje del mundo por sus buenas prácticas educativas. #MedellínVamosPorBuenCamino @FicoGutierrez pic.twitter.com/mkADBlhQrc — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) September 30, 2019

Uno de los programas más destacados fue Buen Comienzo, el cual presentó la tasa de cobertura más alta en su historia atendiendo actualmente a 82.650 niños, entre los 0 y 5 años, y a más de 12.200 madres gestantes y lactantes.



Además, la tasa de analfabetismo se redujo de 3,18 % en 2012 a 2,2 % en 2018; y la disminución en la deserción escolar, pasó de 3.4 % en 2015 a 2.9 % en 2017, siendo la más baja de los últimos 14 años.

La Unesco resalta lo que ha venido pasando en Medellín en los últimos años, que le ha apostado a la educación como herramienta de transformación

Pero ¿cómo está la ciudad en en su búsqueda para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2016?



De acuerdo con la red Medellín Cómo Vamos en su Informe de Calidad de Vida 2018 sobre educación, la ciudad presenta una cobertura neta de 96 por ciento en primaria, de 79,3 por ciento en secundaria, cobertura bruta de 74,4 por ciento en educación media y una tasa de asistencia de bachilleres a educación superior de 45 por ciento.

Ya que Medellín fue reconocida por la @UNESCO_es

como una de las 10 Ciudades del Aprendizaje del mundo, así va en su meta para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 en cuanto a educación, según informe de @MedComoVamos pic.twitter.com/TW4bBlYYKu — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) October 1, 2019

Sin embargo, a pesar de que Educación ha sido el rubro donde más se ha invertido en los últimos 12 años en Medellín, la red Cómo Vamos aseguró que "no es posible saber si son suficientes o no los recursos invertidos, o sí con los que se destinan actualmente, sería suficiente sí se aplicaran de forma más eficiente".



Esto, debido a que los jóvenes en Medellín tienen notorias diferencias en su nivel formativo, tomando en cuenta los años de escolaridad acumulados.



"Así, en el nivel más bajo de ingresos, un estudiante promedio tiene secundaria incompleta, esto es, no se graduó de bachiller, mientras que un joven de un hogar de ingreso más alto, se graduó de bachiller y está asistiendo a la universidad, es decir, tiene formación universitaria incompleta", dice el informe.



Es decir, que en 2018 los jóvenes de hogares con ingresos más bajos presentan 10,3 años promedio de escolaridad mientras que los jóvenes de los hogares con ingresos más altos tenían 12,5 años. Esta diferencia de 2,1 años de escolaridad entre el más bajo y el más alto, ubica a Medellín, después de Calí y su región metropolitana, como la segunda brecha más alta entre ciudades capitales.



MEDELLÍN