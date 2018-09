Medellín es la ciudad del país que más recursos invierte en innovación

Ser la más innovadora, para Medellín, es más que un título ganado, es una meta. Datos arrojados por la Encuesta Regional de Innovación realizada por el Centro Nacional de Consultoría y los resultados de las mediciones independientes del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), sitúan a Medellín como la ciudad que más invierte en Actividades de Ciencia, Tecnología e innovación (ACTi) en el país respecto al tamaño de su economía.



“Como ciudad, superamos el porcentaje de inversión a nivel nacional que es del 0.68 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), vamos muy por delante. Teníamos la meta de que al 2018 esta inversión fuera del 2 por ciento y la logramos alcanzar al finalizar el año pasado con un total de 2,14 por ciento”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Estas mediciones se realizan anualmente para entender la inversión hecha en Ciencia Tecnología e Innovación (CT+i) y a través de Ruta N, canalizar inversión para promover este tipo de actividades en la ciudad.



Alejandro Franco, director ejecutivo de la Corporación Ruta N, resaltó que en dos años y medio, la ciudad pasó de invertir menos del uno por ciento de su PIB en innovación, al 2,14 por ciento.



“De lejos, esta es la cifra más alta que cualquier ciudad en Colombia y una de las más altas en América Latina. Es muy importante porque son actividades que reflejan los resultados del Gran Pacto de la Innovación -firmado en 2014- en el que participan 3.000 entidades comprometidas en que este tipo de inversiones las haga más el sector privado y no el público”, contó.

Estamos diciendo que más o menos la ciudad está invirtiendo $1,2 billones en actividades de ciencia, tecnología e innovación FACEBOOK

TWITTER

No fue fácil, agregó. Tradicionalmente, en los países desarrollados, el 70 por ciento de la inversión en innovación la hacen los privados y el 30 restante, el sector público. En Colombia, y especialmente en Medellín, era totalmente a la inversa.



A hoy, según el funcionario la inversión es 50/50 “lo que es muy positivo porque el PIB de la región, a 2017, está estimado en 60 billones de pesos. Estamos diciendo que más o menos la ciudad está invirtiendo 1,2 billones de pesos en actividades de ciencia, tecnología e innovación”.



Este rubro se refleja en que, según la encuesta, el 49 por ciento de las empresas del Valle de Aburrá están innovando. De estas innovaciones se generó el 33,2 por ciento del total de nuevos empleos del área metropolitana.



“En Medellín estamos entendiendo que tenemos que pasar de una economía tradicional a una economía del conocimiento. La clave es la capacidad de unir esfuerzos conjuntos en el triángulo empresa – universidad – estado para invertir en este rubro. Lo que se ve reflejado, según la encuesta, en que las compañías dan cuenta que entre el 20 y el 25 por ciento de sus ventas está soportado en innovación”, argumentó Franco.

No te pierdas #HackAmericas, el concurso más importante de innovación gratuito que llega a Medellín. Si quieres contribuir al transporte sostenible de la ciudad esto es para ti. Inscríbete: https://t.co/Jp1QR99I5i … @sttmed @Ruta_N pic.twitter.com/xuryUiCBoS — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 7 de septiembre de 2018

Al hablar de innovación, se tratan cuatro aspectos relevantes: innovación en el mejoramiento de procesos, lo que hace a las compañías más competitivas; innovación en el producto o servicio, innovación al modelo de negocio, e innovación disruptiva, que son temas totalmente nuevos. Según Ruta N, cerca del 80 por ciento de la actividad de Medellín está en las tres primeras.



La apuesta del Gobierno entrante a la llamada ‘economía Naranja’ (o creativa), resulta fundamental para la estrategia CT+i pues hay un relacionamiento directo entre ambos.



“La economía Naranja abarca temas creativos, culturales, de diseño, de media, y es cómo entender que esa cantidad de talento, bien canalizado, puede generar alternativas de crecimiento. En países desarrollados esta economía aporta entre el 20 y el 25 por ciento”, opinó Franco.



Para él, Colombia tiene ese ‘caldo de cultivo’ para crecer en ese sector. “Medellín en particular, gracias a la alcaldía, Comfama y Ruta, comenzó incluso desde comienzo de este año con una apuesta muy grande en este aspecto, y buscamos formalizar mucho el sector. Mejor dicho, trazar una ruta para que las ideas puedan convertirse en proyecto, el proyecto en negocio, y el negocio que escale para el mundo”, dijo el director de la Corporación.

Pese a que hay una importante plataforma de innovación y un incremento en los recursos invertidos, el directivo llamó la atención sobre una brecha importante entre la oferta y la demanda en temas de innovación.



“Creo que uno de los temas en los que la ciudad tiene que trabajar es en la transformación del talento. Vemos una tendencia mundial que una cosa es la demanda del talento, sobre todo en CT+i, y otra es la oferta. Medellín tiene una oportunidad enorme de cerrar esa brecha, porque sabemos que se van a demandar más de 3.000 nuevos puestos de trabajo solo en el sector TI al 2020, que hoy no hay una oferta muy clara de conocimiento frente a eso”, indicó.



Una de las propuestas, según él, es seguir con la cruzada universidad – empresa – estado para comenzar a preparar, por capacidades, a las personas para que puedan certificarlas y les permita tener empleos dignos y bien remunerados.

Sabemos que se van a demandar más de 3.000 nuevos puestos de trabajo solo en el sector TI al 2020, que hoy no hay una oferta muy clara de conocimiento frente a eso FACEBOOK

TWITTER

Críticas desde el concejo

En meses pasados, hubo críticas desde el Concejo sobre que la inversión anual a Ruta N (23.000 millones de pesos) no se refleja en la cantidad de empleos generados.



Sobre el tema, Franco hizo un paralelo entre un antes y un después, pues en 2013 no había una medición de las empresas que del mundo llegaban a la ciudad. Actualmente, según Ruta N, han llegado 238 empresas de 31 países que han generado más de 5.900 empleos.



“Pero no cualquier empleo, son puestos que devengan entre cuatro y cinco salarios mínimos legales mensuales. Que es una apuesta muy buena. Hoy en cualquier lugar del mundo, Medellín y Ruta N son nombres sonoros, y esto es gracias a este proceso de transformación desde la innovación. Medellín hoy tiene 250.000 pesos para invertir por persona en estas actividades, cosa que otras ciudades no lo tiene, o no lo mide”, respondió el director.

Sobre el futuro

La Corporación Ruta N es uno de los referentes en innovación de Medellín Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para Franco, lo más complejo de cumplir o superar una meta es mantenerla y ver la manera de superarla.



“El Gran Pacto por la Innovación es justamente el compromiso de las organizaciones del valle de Aburrá para continuar aportando al aumento constante de esas cifras. A 2021 esperamos, entre todos, llegar al 3 por ciento, poniendo a Medellín como referente latinoamericano en inversión en CT+i sobre PIB”, contó.



Otra de las metas es desarrollar el tejido empresarial con capacidad innovadora, fomentando el talento. En ese aspecto, Franco aseguró que llevan más de 40.000 personas formadas en innovación. De igual forma, los esfuerzos estarán en promover los laboratorios de innovación en los que las empresas llegan a Ruta N con una idea y salen con un prototipo.



No solo eso. La transformación que asegura que ha vivido, Medellín, se podrá replicar por fuera de la capital antioqueña.



“Medellín va a hacer una escuela de líderes en CT+i para enseñarle a los líderes latinoamericanos como llevar a cabo procesos de transformación desde esta temática como el que ha hecho la ciudad. Comenzaremos el próximo año con esa iniciativa. Es muy valioso porque la triada universidad – empresa – estado se configuró para ayudar a evolucionar a la ciudad en innovación”, puntualizó Franco.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10