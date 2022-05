“O nos compran o los compramos”. Con esta frase, el alcalde Daniel Quintero había dado su postura sobre la participación que EPM tiene en UNE e Invertelco, donde si bien la empresa pública tiene el 50% más una acción, no es mayoría ni controlante gracias a una cláusula firmada en 2014 tras la fusión de UNE con Millicom.



En mayo del 2021 se presentó un Proyecto de Acuerdo en el que EPM le pedía autorización al Concejo para vender dicha participación accionaria, algo que no llegó a votación por la falta de información, como por ejemplo el valor que tendrían dichas acciones.

Pues bien, este año la discusión se reactivó en la corporación y esta vez EPM sí entregó una cifra en la que se valora su participación accionaria, la cual estimó entre 2,3 y 2,8 billones de pesos.



“Para adelantar la valoración de UNE e Invertelco, la banca de inversión BTG Pactual estuvo acompañada por las empresas Altman Solon (asesor estratégico-mercado), Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (asesor legal) y PwC -PriceWaterhouseCoopers- (asesor financiero-tributario), organizaciones con amplia experiencia, reconocimiento y rigurosidad técnica en cada uno de sus campos. En el modelo de valoración se consideró la visión de futuro tanto del negocio de las telecomunicaciones, como de las condiciones específicas de UNE e Invertelco”, aseguró EPM.



Este viernes se realizó una reunión de socialización sobre el tema, en la cual Millicom dejó en claro que no está interesado en vender.



“Millicom no tiene interés en vender o transferir el control de la sociedad en Colombia (…) Millicom pagó, y EPM recibió, una adecuada compensación por la prima de control de la sociedad”, dice un documento entregado por la empresa al Concejo.



El concejal Simón Pérez, lamentó que no se pudiera negociar el control de UNE, algo que ha pedido un sector de la sociedad, como los sindicatos de la empresa.



“Es lamentable para Medellín la confirmación de que no es posible negociar el control de UNE, sin embargo, considero que la discusión del proyecto en el Concejo debe continuar, de cara a la ciudadanía, analizando este nuevo escenario y la posibilidad real de ampliar la cláusula. Claramente, esta discusión deberá ser ágil y tener un tiempo límite, toda vez que el Concejo necesita garantías para tomar una decisión que beneficie a los ciudadanos”, dijo el concejal.



Sin embargo, en dicho documento, Millicom también indicó que la empresa está dispuesta a negociar la ampliación de la cláusula de protección al patrimonio, la cual vence en agosto de 2024.



Si esta negociación se logra, el Proyecto de Acuerdo se retiraría, pues ya dicho trámite lo tendría que hacer la próxima alcaldía.



De no lograrse, EPM queda ajustado en los tiempos, ya que según la empresa, en caso de aprobarse la venta, el proceso podría durar hasta dos años, tiempo justo en el tiempo en el que hay riesgo en que se venza la cláusula.



“Puede que la negociación llegue a feliz término y se decida ampliar, pero puede que no. Y mientras tanto a EPM se lo comen los tiempos para poder ejercer su derecho de salida. Porque esto no es de venir a ‘carameliarnos’ en una negociación que no sabemos cuánto pueda durar, mientras el patrimonio público es el que se va a ver afectado por una desvalorización de esa participación”, criticó la concejala Paulina Aguinaga.



Este proceso de venta, si se aprueba, consta de dos etapas: en la primera, las acciones serán ofrecidas a personas y entidades que cumplan con condiciones especiales, como ser trabajadores activos, pensionados y extrabajadores de UNE e Invertelco, sindicatos y fondos de pensiones, entre otras. En la segunda, las acciones no vendidas serán ofrecidas al público general.



Si después de esto, aún quedan acciones por vender, estas deberán ser ofrecidas a Millicom de acuerdo con su derecho de preferencia.



Si esta compañía no ejerce ese derecho, EPM queda en libertad de realizar una venta conjunta del 100% de las acciones propiedad de Millicom y EPM, en UNE e Invertelco.



