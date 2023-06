El Concejo de Medellín aplazó en la tarde de este martes, 6 de junio, la sesión conjunta de las comisiones Primera y Segunda en la que se discutía el proyecto de acuerdo que busca la transferencia extraordinaria de recursos de EPM al Distrito de Medellín por falta de quórum.

Cuando la sesión ya había completado más de una hora y media de discusión —tiempo que pasó entre una recusación y solicitudes de aplazamiento— seis concejales abandonaron el recinto y rompieron el quorum necesario para decidir en la comisión Primera.



La situación hizo que la presidente de la comisión Segunda, Lina García, levantara el debate y lo aplazara por segunda ocasión, hasta una próxima fecha aún por definir.



Aunque estaba citado para la 1 de la tarde, decenas de ciudadanos a favor y en contra del proyecto empezaron a llegar a las gradas del recinto con más de una hora de antelación al debate. Una vez se llenó el espacio para el público, la seguridad del Concejo tuvo que cerrar el acceso y una veintena de personas se quedaron afuera.



La sesión inició con el trámite de una recusación que presentó el concejal Julio González contra la corporada Aura Marleny Arcila por hacer parte del debate.



Minuto a minuto

El Consejo de Estado dejó en firme, el pasado 9 de mayo, una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la pérdida de investidura de Arcila, del partido Liberal, por haber incurrido en una inhabilidad para ocupar la curul.



Sin embargo, la recusación no prosperó porque la decisión no ha quedado ejecutoriada a la fecha. De ahí se explica que Carlos 'el Flaco' Mejía' no haya ocupado aún su curul en reemplazo de Arcila.



Tras la negación, el concejal Alfredo Ramos presentó una solicitud de aplazamiento del debate al argumentar que políticamente se debía esperar la posesión de Mejía, quien en la mañana de este martes emitió un comunicado en el que afirmó que "fuerzas oscuras" han evitado que ocupe la curul.



Posteriormente, concejales opositores e independientes manifestaron otras razones por las cuales se debía suspender el debate.



Entre ellas, la radicación de un pliego de 70 páginas con modificaciones al proyecto por parte de la Alcaldía un día antes de la sesión, la falta de información de EPM sobre su situación financiera y un afán "inusitado" por aprobar el acuerdo.



Otros concejales cuestionaron el hecho de que no se haya planteado cómo optimizar los recursos de la Alcaldía y alegaron la falta de garantías para dar un voto técnico a partir de información sobre indicadores y avances de cada uno de los 178 proyectos afectados.



Paralelo a la discusión sobre el aplazamiento, los ánimos en las gradas estaban caldeados por cuenta de los ciudadanos, principalmente, opositores al proyecto. En reiteradas ocasiones, la presidente de la comisión tuvo que pedir orden para que los concejales pudieran intervenir.



La votación de la solicitud se cayó tras una doble ronda que resultó en empate a 7 votos y hacia las tres de la tarde se dio lectura al informe de ponencia para iniciar las intervenciones.



Un altercado en la gradería interrumpió la discusión y tras varios minutos de confusión, los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Carlos Ríos, Simón Pérez y Daniel Duque abandonaron el recinto. Con su ausencia se rompió el quorum necesario para dar trámite del proyecto.



Aún no es claro cuándo se citará nuevamente a las comisiones, pero la concejala García anticipó que será una vez todos los corporados obtengan una respuesta por parte de la administración y EPM. También confirmó que esa sesión será sin público debido a las confrontaciones físicas y verbales que se presentaron en la gradería, debido a la falta de garantías.







SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO

MEDELLÍN