Aliste el balde, habrá cortes de agua este martes y miércoles en Medellín

EPM informó que, debido a los empalmes entre redes existentes y redes nuevas de las conducciones Manantiales-Berlín y Berlín-Campo Valdés, habrá interrupción del servicio de agua entre el martes 16 y el miércoles 17 de enero en Medellín y Bello.



La situación afectará a más de 60.000 usuarios en la zona nororiente de la capital antioqueña y el barrio Santa Rita, del municipio de Bello, norte del valle de Aburrá.

Estos son los horarios de la interrupción del servicio, dados a conocer por EPM:



Entre las 10 a. m. del martes 16 de enero y las 4 a.m. del miércoles 17 de enero aplicará en los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No<. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI. En total, serán 15.349 los usuarios afectados.



Entre las 10 a. m. del martes 16 de enero y las 6 a. m. del miércoles 17 de enero será en los barrios: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas, para un total de 10.001 usuarios afectados.



Entre las 10 a.m. del martes 16 de enero y las 6 a.m. del miércoles 17 de enero aplica en los sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 1, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Villa Del Socorro. Además del barrio Santa Rita del municipio de Bello, para un total de 22.946 usuarios impactados.



Entre las 11 a.m. del martes 16 de enero y las 11 a.m. del miércoles 17 de enero estarán sin agua 12.332 usuarios de los barrios: Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Si aún no sabes si tendrás interrupción de acueducto, puedes preguntarle a #EmaContactoDigital, escribiendo al número de WhatsApp 302 3000 115, ¿voy a tener interrupción de acueducto?. También puedes consultar en nuestra Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.

De otro lado, EPM informó que los usuarios pueden consultar si tendrán interrupción de acueducto en EMA, el contacto digital de EPM (WhatsApp 302 3000 115, enviando al chat la pregunta: ¿voy a tener interrupción de acueducto?), en www.epm.com.co o en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.



Asimismo, la empresa dispondrá de 10 carrotanques que estarán distribuyendo agua potable en las zonas afectadas en 10 rutas.



Ruta 1:De calle 86 a calle 95 entre carrera 45 a carrera 50; Ruta 2: De calle 96 a calle 98 entre carrera 45 A y carrera 50 A.; Ruta 3: De calle 71 a calle 77 entre carrera 45 a carrera 48 A y de calle 78 a calle 80 entre carrera 42 a carrera 49; Ruta 4: De calle 81 a calle 85 entre carrera 42 a carrera 49 y de calle 86 a calle 89 entre carrera 44 a carrera 49.



Las cinco rutas restantes son las siguientes: Ruta 5: De calle 77 a calle 89 entre carrera 39 a carrera 41 A; Ruta 6: De calle 89 A y calle 100 entre carrera 36 a carrera 44; Ruta 7: De calle 101 a calle 120 entre carrera 37 a carrera 43 EE; Ruta 8: De calle 84 A y 95 entre carrera 31 B a carrera 34 y de calle 95 A y 103 entre carrera 30 a carrera 37; Ruta 9: De calle 105 a calle 121 entre carrera 28 a carrera 36 C; y la última ruta será un carrotanque destinado a contingencias.



MEDELLÍN