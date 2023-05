En Medellín se acaba de firmar, este viernes, el acta de inicio de obras del Metro de la 80. Se trata del proyecto de movilidad más ambicioso para la ciudad en los últimos años.



Paralelo a ello, la empresa de transporte masivo define con la Gobernación y la Alcaldía los detalles para la financiación del Tren del Río y avanza en los estudios de nuevas obras de infraestructura que han anunciado el presidente Gustavo Petro y el alcalde Daniel Quintero.

En entrevista con EL TIEMPO, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, habló sobre estos proyectos y los resultados operacionales y financieros que tuvo la empresa en el 2022.



También abordó las gestiones que adelanta el Metro para recuperar el déficit de la pandemia y los demás proyectos que tienen para los próximos años.



¿El Metro logró su recuperación tras la pandemia?



La primera claridad que quiero hacer es que preferimos hablar de reactivación, más que de recuperación. No es pertinente hablar de recuperación porque efectivamente la reducción de ingresos que tuvimos en la pandemia no es viable recuperarla. La razón es muy sencilla. El servicio que prestamos no es posible almacenarlo, para dar ese símil. Quien no viajó en el 2020, porque en la pandemia teníamos una obligación de estar confinados en casa, no se mueve hoy dos o tres veces adicionales para compensar ese año.



¿Entonces cómo cerró la empresa financieramente el año 2022?



Cierra con un número de pasajeros similar al del 2019, por tanto, en la operación tenemos cierta estabilidad. En el día a día de la operación tenemos sostenibilidad, hay posibilidad de mantener la operación, el mantenimiento, los costos de energía, seguros, nómina, etcétera, se pueden sostener con los ingresos. Sin embargo, el hueco que no es recuperable está impactando la posible ejecución de proyectos de mejoramiento.



(Le recomendamos leer: La impresionante fábrica de trenes donde modernizan flota del Metro de Medellín)



¿Pero de qué manera se recupera ese hueco?



El déficit de los años 20, 21 y parte del 22, no es recuperable. Ese hueco solo se puede recuperar con gestiones a través de los socios y del Gobierno Nacional. Eso se ha enfocado en varios frentes. Uno de ellos es promover el rescate por parte del gobierno, pero también la forma de buscar ingresos alternativos para la empresa, como, por ejemplo, las actividades de asesoría, la gestión urbana, gestión inmobiliaria y recaudo puede tener ingresos adicionales.



¿De cuánto dinero estamos hablando?



Son más o menos 500.000 millones y hay muchas formas de gestionarlos. Puede ser con subsidios directos, a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación. Ya hay 600.000 millones de pesos confirmados con el Ministerio de Hacienda, pero hay una expectativa de que sea entre 1 billón y un billón y medio para todos los sistemas masivos del país. También hay otras posibilidades importantes en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se prevén las opciones de cofinanciación. Si eventualmente no nos pudieran dar los recursos vía subsidio, por lo menos tener la expectativa de cofinanciar algunos proyectos por parte de la Nación hasta en un 50 por ciento por una sola vez.

Facebook Twitter Linkedin

Al sistema se puede ingresar usando un código QR. Foto: Cortesía Metro de Medellín

¿Los salvavidas no han llegado?



No, no han llegado. Estamos en un trámite con optimismo, buenas expectativas y acompañamiento importante del Gobierno Nacional, quien es consciente de la situación. Este tema lo conoce el ministro de Transporte, el ministro de Hacienda, sus equipos, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín, la junta directiva del Metro y la bancada antioqueña.



¿Pero esas gestiones avanzan como ustedes esperan?



Lo normal en este tipo de procesos. Conseguir dinero en el Gobierno Nacional no es algo que se dé en pocos meses. Yo no veo que haya demoras. Yo veo que hay un proceso que es largo un proceso, que es complejo, que tiene muchos pasos, pero veo que ha habido receptividad, yo no diría que hay una demora o falta de gestión de los involucrados.



¿Cuáles son esos proyectos que están detenidos?



Nosotros teníamos pensado desde el 2018 emprender un proyecto de mejoramiento para brindar accesibilidad universal al sistema. Las líneas A y B fueron diseñadas hace 30 años y tienen problemas de accesibilidad para personas con necesidades especiales de movilidad. Hacen falta ascensores, escaleras electromecánicas, rampas y todo tipo de soluciones. La pandemia nos alejó de la posibilidad de ejecutar ese proyecto porque los recursos no están disponibles. Ese tipo de inversiones hemos tenido que aplazarlas. Ahí es donde llegan otras alternativas de financiación a través de créditos, emisión de bonos y planes de austeridad. Para el proyecto de accesibilidad tenemos una salida con prioridad de intervención en algunas estaciones por un monto cercano a los 60.000 millones de pesos con endeudamiento, lo que es complejo porque tenemos una capacidad limitada.



(Le puede interesar: Concejo de Medellín aprobó sobretrasa bomberil y vigencias futuras del Metro)



¿En ese sentido, cuándo iniciaría y cuántas estaciones están priorizadas?



El tema depende de que logremos que efectivamente se cumplan las condiciones para el endeudamiento. Todavía tenemos que estructurarlo y por tanto la fecha no la tenemos de una manera muy exacta. Si tenemos la expectativa de que se puedan avanzar en contrataciones este año, por lo menos para hacer los diseños y en lo posible ejecutar obras durante el año entrante.



Desde la Alcaldía se comentó la posibilidad de la construcción de cinco metrocables. ¿En el Metro han hecho alguna gestión, algún estudio?



Yo quiero aclarar algo. Nuestro Plan Rector de Expansión —que fue creado en el 2004 y se revisa cada cinco años— no tiene 5 metrocables, sino que tiene más de 14 corredores de transporte. Hay algunos de esos corredores que son regionales y otros que están en la zona de injerencia del Distrito de Medellín. Nosotros quisiéramos hacer lo que siempre hemos hecho: tener estudios adelantados, en lo posible lo más cercanos a la prefactibilidad, para poder tener un banco de proyectos que sea atractivo para la toma de la decisión política de financiar cada uno de esos proyectos.



¿Entonces qué acciones han realizado?



No estamos haciendo nada distinto. Nuestro deseo es tener ese banco de proyectos evaluado y avanzado en los estudios para que, en el momento en que un gobernante decida hacer la inversión y se haga acompañar de la Nación, tenga los datos para poder avanzar. Quisiéramos no solamente avanzar en cinco corredores, sino ojalá en todos los 14 que tenemos allí planteados y estamos dispuestos a avanzar en esos estudios, como lo hemos estado haciendo desde hace más de casi 20 años.

Facebook Twitter Linkedin

En total, estos sistemas de transporte abarcan 11,82 km, pero movilizan más de 11.500 pasajeros hora sentido en un día. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Hoy qué estudios tienen adelantados?



Tenemos los corredores, los perfiles y los estudios que son un paso antes de la prefactibilidad.



¿De los 14?



Están en diferente nivel. Esto tiene un proceso en el que primero se hace una verificación de la línea de deseo de origen y destino. Se hacen perfiles y caracterizaciones del corredor. Son pasos sucesivos que tienen que ser cumplidos. No sé específicamente en cuál va cada uno, pero nos interesa avanzar.



No sé si es prematuro hablar de cuál sería el próximo proyecto, después del Metro de la 80, que necesita la ciudad…



Es difícil. Estamos muy concentrados en el desarrollo del Metro de la 80. Sin embargo, no dejamos de revisar el plan rector de expansión. Esa pregunta nos la deberían de volver a formular un poco más adelante, porque hemos recibido de la Junta Directiva la directriz de hacer una revisión de los corredores y todo el plan maestro para volver a hacer un planteamiento y priorizar. Sí es clarísimo que el Tren del Río tiene que ser el próximo. Lo doy por sentado, es que no tienen ninguna discusión, porque es necesario, sino la línea A del Metro tendría dentro de unos años unas dificultades de capacidad. Ese está muy bien priorizado. ¿Qué sigue después? Estamos revisando.



Es decir, el Plan Rector se va a revisar.



Es normal que se revise. No es nada raro. Cada 5 años se revisa. El Plan Rector prevé desde el 2006 un ciclo quinquenal de revisión que ya se está cumpliendo y que lo vamos a acelerar por la pandemia, es decir, lo vamos a hacer incluso a los 4 años.



¿Eso puede incluir o quitar proyectos?



Y eso puede incluir o quitar corredores, puede cambiar la priorización, pueden pasar muchas cosas. Lo que sí es claro es que el Tren del Río no se mueve.



(Puede leer: Metro de la 80 ya tiene contrato para inicio de obras y compra de trenes)



¿Qué va a pasar con ese proyecto?



Es un tema que tenemos que resolver con los socios, con la Gobernación y la Alcaldía. Es un proyecto necesario que no tiene ninguna duda por parte nuestra de que técnicamente se requiere y que obviamente esperamos que se aclaren los niveles de aporte de cada uno de los socios porque es un proyecto cuantioso.



¿El tema de los aportes es lo que se está revisando?



Se están desarrollando unas mesas entre las secretarías de Hacienda de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín —ahí también participan el Área Metropolitana, el Metro y la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia— para poder definir los aportes y poder entregarlos al Gobierno Nacional lo más pronto posible para poder lograr pues los avales y la definición de una cofinanciación por parte de la Nación dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Ferroviario Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

En ciertos horarios, los usuarios pueden ingresar al Metro de Medellín con sus bicicletas. Foto: Metro de Medellín

¿Y con el Metro de la 80, qué ha pasado?



El proyecto va muy bien, va avanzando en términos de tener los contratos suscritos, de obra, de interventoría, previo a ello, el contrato de financiación con la banca nacional. El proyecto estaba pendiente de la firma de inicio del contrato de obra por efecto del endurecimiento del mercado de seguros. Para firmar el acta de inicio se necesitaban unas pólizas de todo riesgo construcción, cumplimiento, son unas pólizas difíciles de conseguir en un mercado de seguros que se ha endurecido por la situación mundial.



¿Cómo avanzarán esas obras?



Hay que aclarar algo. El contrato empieza por unas actividades importantes de diseño de detalle. Las obras que se podrán ver son de relocalización de redes, la demolición de algunos inmuebles que darán paso a la construcción, los estudios de suelos y algunas otras intervenciones de ese tipo, pero la construcción como tal solo se dará a partir de la terminación de los diseños que será entre 10 y 12 meses. Hay que tener en cuenta también que la obra no va a empezar masivamente en todo el corredor del 80, que también es una expectativa de las personas que habitan la zona. Nosotros vamos a empezar la obra de norte a sur.



¿Qué tienen que ver los problemas financieros con el acta de inicio del contrato?



Eso también es verdad, está sucediendo, pero no impacta el cronograma. Estamos hablando de cosas diferentes. También fue informado en el Concejo de Medellín, lo conoce el señor alcalde, lo conoce de la Junta Directiva del Metro y es un tema en el que hemos sido absolutamente transparentes. En este proyecto del Metro del 80 tenemos una herramienta de modelación financiera —que no teníamos en otros proyectos como el tranvía de Ayacucho o el cable Picacho— que nos entregó la Financiera de Desarrollo Nacional con la que nosotros tenemos cómo anticipar posibles problemas financieros del proyecto. Así, hemos identificado de una manera bastante precisa cuál es el monto que da como diferencia del hecho de que se hayan cambiado las condiciones macroeconómicas a nivel mundial desde el 2019 hasta el 2022 y 2023. Se estaban proyectando inflaciones del 3.5 por ciento y hoy son del 13 por ciento, se estaban proyectando unos dólares y unos euros a ciertas tasas de cambio y hoy son otras.

Facebook Twitter Linkedin

Firman acta de inicio de obras del Metro de Medellín Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Esa situación cambiante se revisa en el modelo financiero y se ha identificado con anticipación que eventualmente para el 2025 es previsible que haya un déficit por efecto de los macroeconómicos de hasta 500.000 millones de pesos o 510.000 millones de pesos en el Metro de la 80. Esto nada tiene que ver con el inicio del contrato, ni con la gestión del contrato. Es un tema de planeación financiera con el que nos estamos anticipando, de hecho, lo vemos positivo porque nos permite informar al Concejo para que pueda hacer una reprogramación de las vigencias futuras para poder compensar esos 500.000 millones de pesos y que sea menos, porque ese dinero tiene que ver con los costos financieros, que son mayores si pedimos más crédito. Estamos hablando con el Ministerio de Hacienda para reprogramar las vigencias futuras, como primer paso. Es un tema ajeno a la gestión de los entes involucrados en el proyecto y no está ligado al cronograma.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

EL TIEMPO Medellín

@sebascarvajal28