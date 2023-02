El padre Diego Alonso Marulanda Díaz es filósofo y teólogo de profesión. Fue ordenado presbítero en 1993 y durante dos años acompañó procesos de paz en Medellín. También es magíster y doctor en Teología. En los últimos nueve años se desempeñó como vicerrector Pastoral de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.



Este lunes, 30 de enero, el padre Marulanda Díaz asumió como nuevo rector general de esa institución de educación superior —una de las más importantes del país— tras un proceso que incluyó una terna del Consejo Directivo de la Universidad, la bendición de la Congregación para la Educación Católica en Roma y el nombramiento por parte del arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón.

El nuevo rector sucede al padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, quien se desempeñó en el cargo por 10 años y quien sorteó importantes retos, como la pandemia, y escándalos, como el mensaje institucional que sugería a las mujeres no usar falda.



Marulanda dice que llega a una Universidad con finanzas sanas y transparentes, que hoy tiene a más de 28.000 estudiantes a nivel nacional en todos los niveles de formación y que enfrenta una deserción del 42 por ciento por cohorte que se explica por factores sociales más que económicos.

Asegura que no es una Universidad perfecta, "somos perfectibles", y acepta que allí han ocurrido eventos en los que se han comprometido en dar una respuesta social, jurídica y responsable, sobre presuntos casos de acoso y abuso sexual. Aunque aclara que hoy no existe un señalamiento formal.



De ahí que asegure que ninguna universidad puede ser ajena a ser un entorno protector de vida. "Nos tenemos que cuidar, hay que respetar la vida en cada circunstancia y en cada momento", expresa.



Y por eso argumenta que lo que más lo desvela es la condición humana. "Por eso quiero invitar a toda la Universidad para que nos dediquemos a conjugar el verbo acompañar. Hoy los jóvenes, y creo que todos después de esta pandemia, aprendimos que somos muy vulnerables y que por eso necesitamos estar muy cerca los unos a los otros. Yo creo que ahí nos vamos a jugar la diferencia, en estar muy cerca de los estudiantes, docentes, investigadores, de todos los que hacen posible este gran proyecto institucional", puntualiza.



En diálogo con EL TIEMPO, el nuevo rector habló de sus principales retos para los próximos años, la manera en que los asumirá y la necesidad de continuar y fortalecer las relaciones interinstitucionales.

Usted llega a la rectoría de la UPB en un momento en el que las universidades afrontan la tarea de atraer nuevos estudiantes, quienes están buscando otras alternativas para formarse y realizar su proyecto de vida. ¿Cuál es el principal reto que asume?



En primer lugar pienso que se han escuchado algunas voces de profetas de la catástrofe que han querido deconstruir la Universidad, pero yo pienso que, en honor a la verdad, la Universidad ha sido protagonista en el desarrollo de la historia y la humanidad. Por eso el primer reto empieza por lo esencial, es consolidar la Universidad como un proyecto social donde cabemos absolutamente todos.



¿Cómo se explica eso?



Después de haber pasado por ejercicios de llevar la calidad de los procesos, hoy creo que para seguir construyendo sobre la grandeza necesitamos llevar la calidad a las relaciones. El verbo acompañar me parece que es fundamental hoy para resignificar el aula en tanto que hemos aprendido que todos somos vulnerables, que necesitamos los unos de los otros, para aprender a leer el rostro del otro.



¿Cuáles son las principales líneas de acción que asume en su rectoría?



La primera es consolidar el modelo de educación con énfasis en investigación e innovación, que es el nuestro. En segundo lugar, yo veo un reto bien interesante y es mantener una relacionamiento estratégico a nivel internacional. Estamos en capacidad de proyectar y exportar nuestro modelo educativo, pero también estar abiertos a una cantidad de capacidades que tenemos que traer aquí para agregarle valor a lo que somos hoy.



Por supuesto, seguir continuando en el trabajo de la sostenibilidad integral. Desde lo humano, el cuidado de la naturaleza y, por el contexto actual de recesión económica a nivel nacional e internacional, creo que también es un reto cuidar las finanzas de forma transparente y ética, para que la UPB siga siendo un proyecto social a perpetuidad.

¿Cómo atraer a nuevos estudiantes y cómo hacer para que la educación profesional siga siendo atractiva para ellos?



Yo creo que hoy los estudiantes los tenemos que conectar primero reconociendo sus talentos. Nos tenemos que conectar con esa riqueza que son los jóvenes de hoy. No participar de esos sentimientos etiquetamientos que se hacen de ellos. Creo que en un relato de Universidad, además de por contenidos, se necesita una muy buena educación con calidad, precisamente, para aportar a solucionar los problemas de la humanidad y del planeta. La Universidad tiene que abandonar ese relato de que es un lugar donde se forman profesionales por unos periodos de tiempo. Yo pienso que la Universidad tiene la oportunidad de estrenar una nueva cédula social.



Usted habla de la investigación como un factor clave durante su rectoría. ¿Cómo ese panorama en nuestro país, en donde a veces no es suficiente el apoyo del Estado o de otros actores?



Nos corresponde a nosotros las universidades privadas seguir haciendo lo que hemos hecho, que es cuidar muy bien los recursos porque hoy más que nunca la universidad se entiende de la investigación. Hoy tenemos unos retos asociados a la condición humana y social que la universidad no puede ser ajena a esas soluciones que cada vez más son de la mano del razonamiento conjunto e interinstitucional, porque la investigación es la que hace la Universidad.



En los últimos años, sobre todo en Medellín, se ha puesto en entredicho ese relacionamiento de Universidad - Empresa - Estado. ¿Cómo seguir fortaleciendo ese tipo de relaciones?



Esa experiencia hay que cuidarla porque Medellín y Antioquia son realmente ejemplo de lo que ha sido ese relacionamiento entre la Universidad y la Empresa y el Estado. El desarrollo de este pueblo ha pasado por ahí. La Universidad se convierte en una plataforma, en un oasis, en un lugar donde podamos seguir apostándole a esa gerencia social donde juntos, de forma sistemática y con propósito, sigamos construyendo capital social porque, en mi criterio, es el mejor camino para atender las necesidades de nuestro territorio.



