Medellín, ¿entre el uribismo y un candidato independiente?

La contienda electoral por la alcaldía de Medellín se vislumbra reñida con el importante ascenso que ha obtenido en las últimas encuestas Daniel Quintero, de 39 años, del Movimiento Independientes.

Aunque Alfredo Ramos, de 41 años, del Centro Democrático, se mantiene en el primer lugar de intención de voto, Quintero se posiciona en el segundo, con una poca diferencia porcentual en las encuestas de las últimas semanas.

“Este es el resultado de una campaña independiente, sin partidos, sin jefes políticos, pero que está acompañada por la ciudadanía, por jóvenes, emprendedores, académicos, expertos, ciudadanos que como yo están convencidos de que con educación, tecnología, seguridad podemos construir un futuro de oportunidades para todos”, manifestó el candidato sobre las razones de este logro.



Sin embargo, su bandera de independencia ha estado cuestionada de manera frontal por el senador Álvaro Uribe, quien apoya abiertamente al candidato Ramos y lo ha acompañado a los distintos eventos y recorridos por la ciudad durante el tiempo que lleva la campaña. En días pasados, en su cuenta de Twitter, el expresidente señaló a Quintero de ser un “agente de Petro en Medellín, viceministro de Santos, que posa de candidato independiente”.

El agente de Petro en Medellín, ViceMinistro de Santos, posa de candidato independiente. Medellín al azar. Evitemos eso, votemos por Alfredo Ramos para que continúe la visión del Alcalde Federico Gutiérrez pic.twitter.com/vL7lJZGb2v — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 8, 2019

A esto, Quintero respondió que ha votado a lo largo de su vida por distintos candidatos de todas las corrientes (por el mismo Uribe, por Antana Mockus, por Juan Manuel Santos y por Humberto de la Calle). Añadió que tras la derrota de De la Calle, en las últimas elecciones presidenciales, entregó su apoyo a Gustavo Petro porque Iván Duque no era una opción para él.

Daniel Quintero Calle, candidato independiente a la alcaldía de Medellín Foto: El Tiempo

Para Juan Carlos Escobar Escobar, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, al hablar de encuestas se debe pensar en escenarios posibles y, según considera, el más probable es que se vislumbra un enfrentamiento reñido entre Quintero y Ramos, una situación en la que también debe tenerse en cuenta que en las últimas elecciones locales no ha ganado el candidato que iba punteando los sondeos, tendencia que podría mantenerse en estas elecciones.

“Creo también que un poco la disputa entre los dos, paradójicamente, la ha puesto Uribe con su trino sobre Quintero. Aunque eso se da incluso posterior a la encuesta, en ese momento pone un panorama en donde parece que la gente que no tenía definido su voto hacia ningún lado es posible que se haya ayudado con el señalamiento del expresidente, que es incluso un poco injusto porque Quintero no es un candidato decididamente de izquierda o de la izquierda radical”, manifestó el experto.



Por su lado, pese a que coincide con lo poco predecible que pueden ser las encuestas, José Olimpo Suárez, docente de la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), considera que es importante poner entre comillas el estatus de independiente de Quintero.



"La democracia colombiana tiene un problema que no se ha podido solucionar: los candidatos hacen campaña como independientes y pasadas las elecciones resultan en partidos políticos”, dijo el especialista.



Entre tanto, Escobar considera que el hecho de que Quintero haya subido en intención de voto se debe a varias cosas: ha tenido una posición crítica sobre la crisis de Hidroituango, pero con miras a solucionar el problema; tiene el rasgo de independiente, consiguió un número importante de firmas (cerca de 200.000 en un mes); y es un candidato fresco en su imagen, “similar a la de alcaldes que ha tenido la ciudad, como Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez”.

Daniel Quintero se graduó de ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y, posteriormente, obtuvo especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes, así como una maestría en administración de negocios en la Universidad de Boston (Estados Unidos) y una administración en finanzas públicas en Harvard, en ese mismo país.



También fue viceministro de Economía Digital, viceministro de las TIC y gerente de Innpulsa Colombia. Aunque era poco conocido en la ciudad, es evidente su surgimiento entre la opinión pública. Algo que podría deberse, según Suárez, a que las campañas están en un momento de mayor interés y conocimiento para las personas.

Cada candidato respondió y tuvo un minuto y medio para dar sus propuestas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Cuáles podrían ser las alianzas?

Sobre las posibles alianzas que lleguen a establecerse entre candidatos, Escobar expresó que Quintero tendrá una candidatura solitaria en lo que se refiere a uniones de los demás aspirantes o de partidos políticos.



Sin embargo, colectivos sociales y académicos le han expresado públicamente su apoyo. Lo han hecho personajes como el senador del Partido Liberal, Iván Darío Agudelo, o el pedagogo Julián de Zubiría.



En este panorama, Escobar también cree que una ventaja para Quintero podría estar en una posible división en el Centro Democrático que pueda desfavorecer a Ramos. Para el experto, un sector local del partido podría volcar su apoyo, aunque no de manera tan visible, hacia el candidato Santiago Gómez, del movimiento Seguimos Contando con Vos y quien ha basado su campaña en la continuidad de la forma de administrar la ciudad que ha venido haciendo Federico Gutiérrez.

Alfredo Ramos, candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Foto: Prensa Alfredo Ramos

Sería Gómez el segundo posible escenario en la contienda paisa y podría dar sorpresas. Aunque hoy no puntea las encuestas (se ubica en el cuarto lugar), podría tomar fuerza, especialmente, por las alianzas que logre, considera Escobar. Algunos secretarios del Gabinete del alcalde Gutiérrez, como el de Educación, Luis Guillermo Patiño, y la de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, renunciaron para apoyar a Gómez.



Hasta el momento en Medellín, dos aspirantes salieron de la contienda: Jesús María Ramírez, del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, quien no vio posible ganar en las urnas, y César Hernández, a quien la Registraduría solo le certificó 44.020 de las 130.000 firmas que recogió.

Ramos, el candidato más fuerte según las encuestas, sigue adelante con el apoyo frontal de Álvaro Uribe, lo que podría ser una gran ventaja en una ciudad como Medellín. Sin embargo, Escobar piensa que las elecciones locales tienen particularidades, pues más allá de lo que diga Uribe sobre quién debe ser el alcalde, en Medellín hay algún sector importante de opinión libre y antiuribista, que podría apoyar a Quintero.

Alfredo Ramos es administrador de negocios de la Universidad Eafit y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una especialización en mercadeo en la Universidad Eafit y otra en derecho constitucional de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado en empresas del sector privado y fue senador de la República, en el período 2014-2018 por el Centro Democrático.



Además del apoyo de Uribe también tiene el aval de los seguidores de su padre Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín.



El fin de semana se oficializó la adhesión del candidato Jesús Aníbal Echeverri, del Partido de la U, a la campaña de Ramos. Echeverri, quien ha sido concejal de la ciudad en varios periodos, estaba de tercero en la encuesta de Invamer.



Los candidatos que se mantienen en la contienda son: Santiago Gómez, del Movimiento Seguimos Contando con vos; Juan David Valderrama, del Movimiento Todos Juntos; Beatriz Rave, del Partido Verde; Juan Carlos Vélez, de Medellín Avanza y Víctor Correa, del Polo Democrático,



Quintero invitó varias veces a la candidata Rave a unirse a su campaña, pero el pasado viernes, en sus redes sociales, él expresó que no fue posible llegar a un acuerdo. Se habla de una posible alianza entre Rave y Valderrama, pero tampoco ha sido fácil que uno de los dos ceda su candidatura.



