El nombre de Rubén Alexander Guiral Zapata, de 48 años, aparece en dos listas definitivas de candidatos al concejo de Medellín, según la información presentada públicamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



EL TIEMPO encontró que el líder social de la comuna Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad, figura con el número 17 en el formulario E-8 del partido Independientes, mientras que en el documento de la Alianza Verde tiene el número 18.

En diálogo con este diario, Guiral Zapata —quien además es ciego— confirmó que su nombre aparece repetido en los listados oficiales debido a un error de la Registraduría durante la inscripción de su candidatura.



"Inicialmente, había pedido un aval por el partido Verde, pero esa respuesta no llegó y se estaban venciendo los términos, entonces yo renuncio al partido para poderme inscribir por otro", dijo el candidato.

Rubén Guiral aparece en las listas de Independientes y la Alianza Verde. Foto: Archivo particular

Fue ahí cuando recibió la luz verde el partido Independientes —del alcalde Daniel Quintero— para oficializar su candidatura, por lo que el 28 de julio se presentó en las oficinas de las Registraduría en Medellín para finalizar el trámite.



"El 29 de julio me llegó un correo del partido Verde en el que me decían que me habían dado el aval y que podía ir a la Registraduría a inscribirme, pero yo no lo hice, lógicamente. Después aparecen esas dos listas, entonces me dirijo a la Registraduría para solucionar la situación y me dicen que uno al aceptar un aval, si tiene dos o tres aceptaría todos al mismo tiempo", aclaró Guiral.



El candidato aclaró que nunca fue a la entidad para aceptar el aval de la Alianza Verde, por el contrario, un amigo lo acompañó a confirmar su candidatura de Independientes y allí recibió todas las evidencias correspondientes.



Este diario se comunicó con las directivas de los dos partidos, quienes complementaron en el mismo sentido la información entregada por el candidato.

Eli Schnneider, director nacional de Independientes, confirmó que Guiral entregó la renuncia al partido Alianza Verde el pasado 26 de julio con autentificación por notaría. Y agregó que esa fecha es anterior al día en que ese partido presentó su lista al Concejo.



Por su parte, Pedro Nairo, director departamental de la Alianza Verde, empezó por decir que la pregunta de por qué el candidato Guiral aparece en los dos partidos se debe trasladar a la Registraduría.



"¿Por qué al otro día aparece aceptando el aval de la Alianza Verde cuando él no se presentó? ¿Por qué la Registraduría negó la posibilidad de inscribir a esa persona?", cuestionó el directivo político.



Nairo dijo que el candidato estaba en el aval, pero que nunca lo aceptó toda vez que ya se había inscrito por el otro partido. "Nosotros procedimos a reemplazarlo según lo que dice la norma y ese viernes la Registraduría no nos permitió, aduciendo que debíamos presentar una carta de renuncia (del aval) cuando él nunca lo aceptó", agregó.



Incluso, el ciudadano que busca ocupar la curul verde de Guiral entuteló a la Registraduría y en los próximos días debería conocerse una decisión. Durante el proceso, el candidato Guiral fue vinculado al proceso y tuvo que enviar todas sus pruebas al juez que tomará la decisión.



Al ser consultado sobre el tema, el registrador especial de Medellín, Johan Ariza, aseguró que "es posible" que una persona aparezca en dos listas, porque "es su voluntad de querer inscribirse" y la Registraduría "no puede inmiscuirse en el derecho que tiene ni hacer control de ello".



Además, el funcionario dijo que ya serán otras instancias las que terminen qué pasará con la candidatura de Guiral, como es el caso del Consejo Nacional Electoral, que podría invalidar, como están las cosas actualmente, su inscripción por doble militancia.



MEDELLÍN

