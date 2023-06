En un paraje boscoso y apartado del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, al occidente de Medellín, fue encontrado el cuerpo sin vida de Alexis Gómez Cardona, un joven de 15 años que había desaparecido desde el pasado 3 de junio en la capital de Antioquia.



La última vez que familiares y amigos tuvieron rastro del menor fue ese sábado, cuando el adolescente visitó a su novia en el barrio El Salado de la comuna 13. En cuanto se reportó su desaparición, vecinos y allegados iniciaron la búsqueda.

Con megáfonos y avisos de 'Desaparecido', los habitantes de la comuna salieron a las calles para tratar encontrar una pista que diera con su paradero. Incluso, en los últimos días se hizo una velatón en la que se oró por su pronto regreso.



Sin embargo, la buena noticia nunca llegó para su familia. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó que el cuerpo del menor había sido encontrado en la mañana de este domingo.



La información preliminar señala que Gómez Cardona sufrió varias heridas con arma blanca a la altura del cuello y, al parecer, su cuerpo ajustaba varios días en descomposición.



"Seguimos en la búsqueda de los supuestos autores materiales de este hecho tan lamentable. Avanzamos en labores investigativas de elementos que nos puedan llevar a la captura del sujeto que posiblemente pueda ser el autor material", dijo el teniente coronel José Fonseca, comandante operativo de la Policía Metropolitana.



Algunas versiones señalan a un hombre que, al parecer, sería el principal responsable de la desaparición del menor. Según Blu Radio, un líder comunitario y entrenador de Gómez señaló que un sujeto del sector le enviaba regalos y pretendía al joven.



De hecho, le habría dicho que si no era para él no era para nadie y que tenía que dejar a su novia. Aunque las autoridades no confirman la identidad del sospecho, pidieron a la comunidad entregar toda la información que tengan para esclarecer los hechos.



En los últimos días, el alcalde Daniel Quintero había anunciado una recompensa hasta por 10 millones de pesos por quien brindara información que permitiera dar con el paradero del joven de 15 años.