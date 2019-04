Medellín enciende el azul para alzar la voz en el Día del Autismo

"Cuando me dijeron que Mateo tenía autismo pensé que era lo más malo que me había pasado en la vida, yo no le deseaba eso a nadie. Ahora pienso todo lo contrario. Mi hijo me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a ser humilde, me ha enseñado mucho a comunicarme”, dice Fernando Montoya, un ingeniero mecánico de 58 años que conmemora el 2 de abril el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con su esposa y su hijo.

Mateo Montoya nació el 3 de abril de 2010. Sus padres esperaban su nacimiento con ansias después de cinco intentos fallidos, el embarazo no tuvo complicaciones. A los 14 meses de nacido, su padre notó que Mateo dejó de balbucear y emitir sonidos, decidió buscarle una guardería. Allí, el pequeño no dejaba de llorar, pidieron una cita con un sicólogo, quien diagnosticó a Mateo con autismo.



Sus padres comenzaron un costoso tratamiento con diversos especialistas, entre siquiatras, pediatras, sicólogos y terapeutas del lenguaje para Mateo. Recurrieron a la Fundación Integrar, una organización sin ánimo de lucro que atiende personas con diversidad en su desarrollo cognitivo hace 30 años. La familia Montoya encontró todo el apoyo necesario para su hijo en la corporación.



“Pensamos en irnos a Estados Unidos, pero después de conocer la fundación, cambiamos de opinión. Medellín es la mejor ciudad de Colombia para atender a niños con autismo, incluso, hay personas de Cali, Pereira y de otras ciudades que llegan aquí buscando tratamientos para sus hijos”, dice Montoya.



De acuerdo con Myriam Luz Gómez Rivera, magister en Trastorno del Espectro Autista y directora de la Fundación Integrar, Medellín es una de las ciudades del país en donde las personas con autismo se enfrentan a menos barreras para la inclusión.

Además, considera que los procesos de intervención oportunos, el empleo de tratamientos con evidencia científica y las oportunidades de acceso a tratamientos en el sistema de salud contribuyen a que una ciudad como Medellín acompañe y garantice de manera adecuada los derechos de la población con este diagnóstico.



En la ciudad no existen cifras de prevalencia que muestren el número total de personas que presentan autismo, la situación es la misma en el resto del país. Cifras de la Fundación Integrar revelaron que el año pasado se evaluaron 202 niños, de los cuales 140 fueron diagnosticados con autismo.



Según Gómez, esta realidad no es distinta en otras ciudades de Colombia. Para que haya un estudio de prevalencia se necesitan muchos procesos de divulgación, una base de datos y una caracterización de los casos de autismo porque no todos son iguales. El Ministerio de Salud tiene un sistema de localización de personas en condición de discapacidad pero hay falencias todavía.

Según un estudio del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, realizado en el 2016, esta condición se presenta en 1 de cada 59 niños norteamericanos. Pese a que en Medellín las cifras sobre casos de autismo son ausentes, se encuentran otras áreas en las que se debe trabajar para garantizar la inclusión de la población que presenta este trastorno.



Para Karen Lorena León Zamora, coordinadora del grupo de habilidades sociales y apoyo a familias de la Liga Colombiana de Autismo (Lica), con sede en Bogotá, aunque se ha avanzado en muchos aspectos, todavía faltan más estrategias en el país, y hay desconocimiento sobre qué es el espectro del autismo. “Al no saber en qué consiste el trastorno, estamos contribuyendo a que no se den esos ajustes que la población requiere en cuanto educación, empleo y salud”, agrega.



En el caso de la familia Montoya, Mateo recibió un diagnóstico temprano. Sin embargo, sus padres pasaron por distintas dificultades para que su hijo fuera aceptado en distintos entornos, incluido, su escuela.

Allí, otros niños se asustaban al observar su comportamiento, pues él aún no encontraba una manera para comunicarse con sus compañeros.



“Al principio fue muy duro, él no era capaz de hablar. Los otros papás se quejaban porque tenían miedo de que le hiciera algo a sus hijos. Necesitaba apoyo constante de los profesores, pero Mateo con las terapias fue progresando, ahora tiene amigos, les enseñó a leer a varios de sus compañeros porque tiene muchas capacidades para interpretar imágenes”, cuenta su padre.



El autismo es asociado con un rompecabezas que representa su complejidad y las piezas que faltan para determinar su origen. Y el azul, que en distintos espacios se iluminará el 2 de abril, muestra en sus tonalidades lo que viven las personas que presentan esta condición, yendo de momentos oscuros a claros y brillantes.



MELISSA OROZCO DUQUE

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @MelissaOrozcoD