En medio de la celebración por el cumpleaños número 11 de Encicla, el Área Metropolitana de Valle de Aburrá entregó este martes, 11 de octubre, la estación Dian - La Alpujarra, en el centro de Medellín.



(Lo invitamos a leer: Nueva ruta para recolección de basuras causa rechazo de recicladores en Medellín)



Con esta ya son 105 estaciones con las que cuenta el sistema que empezó a pedalear en octubre de 2011 con una prueba piloto que incluyó 150 bicicletas y un trayecto entre la Universidad Nacional y la UPB, en el occidente de la ciudad.

Desde entonces, el sistema ha favorecido a la movilidad de 124.000 ciudadanos inscritos que diariamente se transportan en una de las 2.000 bicicletas disponibles en Medellín, Envigado, Sabaneta, Bello, La Estrella e Itagüí.



(Le puede interesar: Necoclí: así es la dura emergencia humanitaria por 10.000 migrantes represados)



En el marco de la celebración, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, anunció que se avanza en un plan de expansión para llegar a los demás municipios de la subregión.

Problemas financieros

"Ya tenemos la aprobación de los diseños y permisos para montar EnCicla en los municipios de Caldas, Copacabana y Girardota. Esperamos que este año también quede consolidado el permiso en Barbosa"



Además, confirmó que se avanza en un diagnóstico para poner en funcionamiento dos estaciones de bicicletas eléctricas en puntos estratégicos de la ciudad.



Sin embargo, en medio de los anuncios del plan de expansión, algunos ciudadanos y sectores políticos expresaron su inconformidad por los recurrentes problemas en el sistema y llamaron la atención sobre el cierre de estaciones.



(Además: El importante anuncio de Daniel Quintero sobre avance de obras en Hidroituango)



Para el concejal de la Alianza Verde, Daniel Duque, EnCicla ha tenido dos problemas: su sostenibilidad financiera y falencias en el crecimiento del programa.



"Se ha profundizado la crisis financiera del sistema. No tiene la plata, se están deteriorando las bicicletas y no hay campañas de apropiación. Las ciclorrutas de la ciudad no está en óptimas condiciones. El mantenimiento no se hace con el tiempo que se espera. A eso se suma que no tiene todas las estaciones que necesita y así es muy difícil que la gente utilice el sistema", afirmó Duque.



Además, el concejal señaló que hay nuevas estaciones instaladas que no han entrado en operaciones y que, hasta el momento, se han quedado sin usar. "Se van a deteriorar y estaríamos incurriendo en un detrimento patrimonial", denunció.

Facebook Twitter Linkedin

Encicla cuenta con cerca de 105 estaciones y más de 2.000 bicicletas. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

El 1 por ciento de los viajes

Según la Encuesta Origen - Destino del Área Metropolitana, cerca del 1 por ciento de los viajes que se realizan en la ciudad se han hacen en bicicleta. "El objetivo es que llegue a 5 por ciento, pero hoy no tenemos la infraestructura ni las condiciones de seguridad", dijo Duque.



A ese panorama se suma el hecho de que en las últimas semanas se han inhabilitado algunas de las estaciones del sistema.



(Lea también: A la cárcel presunto líder del clan del Golfo señalado de asesinatos selectivos)



"Se han inhabilitado estaciones por la zona de La Picacha, Carlos E. Restrepo y otras en Belén. Es un absurdo que se celebren 11 años cuando estamos el EnCicla está muriendo", alertó Daniel Suárez, usuario de la bicicleta y quien le ha hecho seguimiento al sistema.



Para Suárez, el descuido del sistema se atribuye al desinterés político por parte de las autoridades. "Sigue siendo un proyecto. Debería convertirse en una subdirección en el Área Metropolitana o que pase a manos del Metro. Tiene costos muy altos y no debería estar hablando de expansión", apuntó.



Otro factor que explica las dificultades de EnCicla es el software con el que funciona el sistema. Desde hace tres años, el Área Metropolitana desarrolla una tecnología propia que hasta el momento no ha dado una solución completa, según confirmaron Duque y Suárez.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Sobre este punto, el director Palacio confirmó que actualmente se desarrolla un proceso de selección por 550 millones de pesos para comprar la tecnología de las estaciones que tienen dificultades y las nuevas que entren en funcionamiento.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com