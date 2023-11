En seis dependencias comenzó el empalme en la Alcaldía de Medellín

Tras la reunión el pasado viernes 10 de noviembre entre los comités de empalme del alcalde electo Federico Gutiérrez y el de la alcaldía de Medellín en los que se definió la agenda de trabajo, la metodología y las subcomisiones, el proceso ya comenzó en firme este martes 14 de noviembre.



(En contexto: Tras fallida reunión entre 'Fico' y Quintero, inició empalme en la Alcaldía de Medellín)

El equipo de la actual administración está liderado por el director de Planeación, Alejandro Muñoz, mientras que por el equipo designado por el alcalde electo Federico Gutiérrez el coordinador es Nicolás Ríos Correa.



En total, cinco secretarías y una entidad descentralizada hacen parte del empalme en su primer día.



(Lea también: Federico Gutiérrez anunció las 20 personas que conformarán su comité de empalme)

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero le respondió a 'Fico' Gutiérrez por Feria de las Flores. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La jornada de empalme comenzó sobre las 9 a. m. con la Secretaría de Comunicaciones, posteriormente proseguirá con las secretarías de Medio Ambiente, No Violencia, Suministros y Servicios, General y la Agencia de Cooperación de Inversión de Medellín (ACI).



"Este proceso se realizará de manera transparente de cara a la ciudadanía, y la información será entregada a la nueva administración con los logros, los avances y los temas que están en proceso y pendientes", indicó la alcaldía de Medellín.



(Le recomendamos leer: Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció que será candidato presidencial en 2026)

Facebook Twitter Linkedin

Edificio EPM Foto: EPM

Asimismo, el alcalde electo informó que el miércoles 15 de noviembre comenzará el empalme con EPM, entidad que se convirtió en 'caballo de batalla' entre la alcaldía actual y la que viene.



"Le devolveremos el carácter técnico a la toma de decisiones. Mejoraremos la prestación de servicios públicos con calidad. A la gente de EPM de toda la vida, mi cariño, admiración y respeto.

Falta poco", dijo 'Fico' en sus redes sociales.



Es importante recordar que en el comité de empalme de Gutiérrez está Jorge Londoño De la Cuesta, quien fue gerente de EPM en la primera alcaldía de 'Fico', entre 2016 y 2019.



Otras 19 personas hacen parte del comité de empalme del alcalde electo, entre los que sobresalen el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo y el exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre.



La mayoría de los integrantes del comité son exfuncionarios de su anterior administración (2016 - 2019). Entre ellos figuran: Orlando Uribe Villa (ex secretario de Hacienda), Manuel Villa Mejía (ex secretario Privado), Luis Guillermo Patiño (ex secretario de Educación), Natalia Ramírez Ángel (ex secretaria de Gestión Humana), Paula Palacio Salazar (ex secretaria de Infraestructura Física), Verónica de Viero Acevedo (ex secretaria General), María Fernanda Galeano Rojo (ex secretaria de Desarrollo Económico), Jorge Londoño de la Cuesta (ex gerente de EPM), Camila Gaviria (exdirectora técnica de Buen Comienzo).



También harán parte del equipo otros dos académicos. Se trata de Jhon Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, y el presbítero Diego Marulanda, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Catalina Cock Duque, presidente de la Fundación Mi Sangre; Yanet Londoño, CEO de Offcorss, el exconcejal Simón Molina, la abogada JulIa Correa Nuttin, el líder cultural Jhon Fredy Asprilla Jave y el director de Colombia Accesible Berny Bluman completan el comité.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín