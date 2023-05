El Concejo de Medellín aprobó el viernes de la semana pasada la Política de Ciencia, Tecnología, Innovación para la Sostenibilidad, que será la hoja de ruta para el desarrollo económico de la ciudad para los próximos años y que está en línea con la creación del Distrito de Medellín.



Con esta política pública se busca que el Estado, el sector privado, la academia, la ciudadanía y la cooperación internacional impulsen una nueva vocación económica de la ciudad basada en CTi, para mejorar la calidad de vida de todos los medellinenses.

El proyecto de acuerdo, que fue aprobado con 20 votos positivos y uno negativo, contó con más de 20 versiones en las que se registraron las enmiendas propuestas por los concejales. Durante su trámite, el documento pasó de 78 a 43 artículos.



"Es un trabajo de tres años y más de 4.000 personas que participaron en las diferentes instituciones. Le permite a la ciudad algo muy importante y es tener un norte para los próximos 10 años, un objetivo principal en el marco de lo que está pasando en el mundo", explicó en diálogo con EL TIEMPO Mauricio Valencia, secretario de Desarrollo Económico.

Los Centros del Valle del Software permitirán la formación de personas en las comunas de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Los detalles del acuerdo

A través de la política se establece la creación de un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación que permitirá la financiación de estrategias que impulsen el sector y la conformación de un organismo asesor para la toma de decisiones especializadas que contará con la participación de expertos, universidades, la empresa privada, el área metropolitana y las juntas administradoras locales.



Lo que busca la administración distrital es la articulación de diferentes sectores para que se incentive el ecosistema tecnológico que generen alianzas y negocios en favor del desarrollo social, económico, ambiental y cultural.



Algunos de los incentivos que se espera sean creados a partir de la Política Pública son el apoyo a emprendedores y nuevos negocios del sector con capital semilla, la formación de personas en los Centros del Valle del Software, la estimulación de la transformación digital para las empresas, el desarrollo de investigación y la generación de conocimiento.



"Estas condiciones nos permiten que todos avancemos en la misma dirección de logar el desarrollo sostenible de la ciudad, como lo define el nombre de la política", mencionó el secretario.



Se espera que la reglamentación del acuerdo sea adoptada en los próximos meses por parte de la alcaldía de Medellín que adelanta reuniones y encuentros con la comunidad para definir programas y proyectos particulares.

El objetivo es que exista una articulación entre el Estado, el sector empresarial, la academia y la cooperación internacional. Foto: Alcaldía de Medellín

Para que el Fondo de CTi para la Sostenibilidad sea una realidad, la administración presentará en julio un proyecto de acuerdo en el que se definirán algunos de sus aspectos particulares, entre ellos, los mecanismo de financiación.



"La ley orgánica se establece que el fondo está compuesto por el 1 por ciento del recurso ordinario y el 5 por ciento del impuesto de Industria y Comercio. También está la posibilidad de establecer una estampilla pro innovación. Los tres conceptos pueden superar, el próximo año, los 80.000 millones de pesos que habría que destinar a Ciencia, Tecnología e Innovación", detalló Valencia.



En medio de la época electoral, desde la actual administración confían en que la política sea un insumo clave para los planes de gobierno de los candidatos a ocupar la alcaldía de Medellín, para que sus directrices sean incluidas en el próximo plan de desarrollo.



La Corporación Ruta N tendrá un papel clave dentro de la política como articulador técnico especializado dentro del sector CTi de la ciudad. El secretario Valencia señaló que su trabajo estará enfocado en 4 dimensiones para las cuales la entidad está realizando una planeación estratégica que se alinee con esta visión.

Algunas dudas sobre la política

El único voto negativo del proyecto de acuerdo llegó por cuenta de la concejala Dora Saldarriaga del movimiento feminista Estamos Listas. Durante la sesión, la corporada señaló que en el proyecto no quedan reflejadas las periferias de la ciudad.



"El modelo de gobernanza deja por fuera muchas voces de la ciudad. Seguimos insistiendo en que es muy interesante que seamos un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ¿para qué?, ¿será para las mayorías sociales?, ¿será para algunos sectores?", cuestionó Saldarriaga durante la plenaria del Concejo.



Para la concejala, el proyecto debió tener en cuenta acciones concretas para cerrar brechas sociales en sectores rurales, mujeres y quienes no tienen la formación necesaria para hacer parte del sector CTi. "Sigue faltando la innovación transformativa, la participación comunitaria y el modelo de gobernanza. Si no evidenciamos la bechas, vamos a dejar mucha gente por fuera", puntualizó la corporada.



Al ser cuestionado sobre esas inquietudes, el secretario Valencia afirmó que que la política tiene en cuenta un enfoque de género y un capítulo para el territorio rural y los campesinos. "Ahí tendremos estrategias claras para el cierre de brechas", afirmó.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com