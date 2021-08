Niegan tutela y en Medellín exigirán carné de vacunas para Feria de Flores

El Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín negó las tutelas de algunos ciudadanos de la capital antioqueña que buscaban frenar la medida que anunció el alcalde Daniel Quintero de exigir el carné de vacunación a mayores de 40 años, para el ingreso a eventos masivos de la Feria de las Flores, evento que comienza este jueves.



Fueron 16 personas las que solicitaron que no se pidiera dicho carné o constancia de vacunación contra el covid-19 pero fue declarada como improcedente por el juez Fabio León Cardona.



“A pesar que este despacho considera válido que los accionantes se sientan vulnerados, y en suma, discriminados, también es válido y justificable el actuar del Alcalde de Medellín, que no puede calificarse de caprichosa ni infundada, pues como mandatario, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias y suficientes para proteger a la ciudadanía, en su salud, acorde con las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y demás estamentos que en materia pública cuentan con autoridad, por lo que la conclusión en este trámite no será otra que la denegación del amparo deprecado”, dice el fallo.



Cabe recordar que la alcaldía había anunciado la exigencia de la vacuna contra el covid-19 para los mayores de 40 años porque estos ya deberían tener el esquema completo.



¡Desde hoy nuestra Medellín vuelve a llenarse de flores! Hasta el próximo 22 de agosto la #FeriaDelasFlores #CelebraLaVida. https://t.co/m1WzGOuhBA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 12, 2021

Para asistir de manera presencial a los eventos públicos de la Feria de las Flores se debe realizar una inscripción previa en la página de la Feria de las Flores hasta agotar aforo. Esto es sin distinción de edad.



“Allí se debe llenar un formulario simple donde se le pregunta la edad, si ya fue vacunado o no y debe presentar el carné en la entrada y llevar un código QR (personal e intransferible) que le emite la empresa de tiquetes y con eso él puede acceder o no”, precisa el secretario de Cultura, Álvaro Narváez.



