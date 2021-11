Dejaron en libertad a tres hombres vinculados al robo de bodega de oro

Tres de los 10 hombres capturados en el llamado ‘robo del siglo’, como algunos lo llaman, ocurrido el pasado 4 de noviembre en una bodega de oro en Medellín, fueron dejados en libertad.



Un juez de Medellín ordenó la libertad de los tres implicados ayer viernes al considerar que todavía no existen pruebas contundentes que los vinculen al millonario robo. Se trata de Stiven Alexander Grillo, Floy Joarson Pua y José Alejandro Montealegre, quienes siguen vinculados a la investigación.



(En contexto: Medellín: capturados por robo de oro en El Poblado no aceptaron cargos)

Entretanto, se impuso medida de aseguramiento a siete hombres más, a quienes las pruebas aportadas por la Fiscalía les impidió que fueran puestos en libertad y se les imputó por los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas armas de uso restringido y receptación.



Los afectados con medida de aseguramiento intramuros fueron Henry Andrés Vélez Correa, Jarver Orbani Méndez Velásquez, Carlos Horacio Manco Úsuga, Carlos Mario Atehortúa, Leonardo de Jesús Tuberquia Zapata, Jhon Jairo Agudelo Ocampo, quien resultó herido en el cruce de disparos con la Policía, y Alberto Antonio Betancur Rendón, quien habría sido capturado cuando portaba un chaleco de la secretaría de movilidad del municipio de Bello.



Durante esta semana se realizaron las audiencias con los hombres implicados y por ahora avanzan las investigaciones de este caso en el que entre 20 y hombres lograron robar 3.100 gramos de oro sin procesar, que valen cerca de 550 millones de pesos.



(Le sugerimos leer: Procuraduría negó recusación de Consorcio CCC Ituango contra el alcalde)



Cabe recordar que hace siete días fue dejado en libertad Eiden Antonio Toscano, quien también había sido capturado el mismo día que ocurrieron los hechos junto con los otros 10 hombres.



Toscano no habría estado implicado en el robo y estaba trabajando en el sector, según la versión de sus abogados.



MEDELLÍN

