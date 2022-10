Miles de personas de todas las edades se preparan para celebrar el popular día de disfraces o noche de Halloween en Medellín y todo el departamento de Antioquia. Por esta razón, autoridades locales anunciaron algunas medidas para garantizar la seguridad y prevenir cualquier incidente durante las celebraciones.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la alcaldía de Medellín instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar todas las acciones de vigilancia en los principales puntos de interés de la ciudad.

“Esta es una fiesta de niños, no perdamos el foco. A los padres, la primera recomendación es que tienen que estar atentos a ellos. No los pueden dejar salir con extraños, vayan ustedes con ellos, estén pendientes de qué dulces reciben y vayan a lugares comunes, en el mismo barrio, en su zona o centros comerciales”, señaló el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



La Policía dispuso de 1.574 uniformados que se concentrarán en los sectores con mayor afluente de personas como Manrique, Laureles, El Poblado, Ciudad del Río, La 70, Belén y el Parque de la 4 sur.



También adelantarán labores de vigilancia en centros comerciales, parques públicos y el sistema masivo de transporte.

Personajes de terror se tomaron el Parque Norte en Medellín para meter miedo durante el halloween y todo el mes de noviembre. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Atención especial a los colegios

"Hemos priorizado 120 instituciones educativas, que tendrán una atención especial. Vamos a evitar que lleguen extraños a esas zonas. Sabemos, por años anteriores, que ha habido intensos esfuerzos por robar a los niños", aseguró el mandatario distrital.



Para dicho cometido, las autoridades desplegaron a un equipo especializado de Infancia y Adolescencia y Prevención y Vigilancia que estará atento a cualquier situación que vulnere la seguridad de los menores de edad.



"Contamos con todas nuestras líneas para este gran dispositivo, en materia de prevención, disuasión, control, investigación e inteligencia. Desde el 123 tenemos todo el tema tecnológico y habrá especial atención en 670 lugares para garantizar la seguridad y la convivencia", apuntó el brigadier general Carlos Humberto Rojas, comandante de la Policía Metropolitana.



Además de las instituciones educativas, las autoridades priorizaron la vigilancia en 10 parques y 15 centros comerciales. Y en los principales corredores viales se instalarán puestos de control para verificar la documentación y posible estado de embriaguez en los conductores.



Vale la pena recordar que se mantienen los toques de queda para menores en zonas de El Poblado, el centro de Medellín y sectores de la 70, en Laureles.

¿Qué dice estudio de Fenalco?

Un estudio realizado por el área de investigaciones de Fenalco Antioquia señala que el 51 por ciento de los paisas celebrará el día de Halloween, mientras que el 49 por ciento no lo hará. Algunas de las razones para no hacerlo son porque no es una fecha de interés (31 por ciento), no tiene hijos pequeños (13 por ciento) o no tiene dinero (3 por ciento).



Según la encuesta, el hecho de ser lunes disminuye el interés en la celebración porque las personas deben trabajar o estudiar. Sin embargo, 3 de cada 10 personas que van a celebrar el día se van a disfrazar.



"El 30 por ciento se inspira para su disfraz en redes sociales y el 25 por ciento va a invertir hasta 50.000 pesos entre dulces y disfraces", explicó María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia.



Casi el 60 por ciento de los antioqueños planean comprar dulces para regalar a los niños del barrio o la unidad residencial.



