¿Por qué están en naranja 4 estaciones que miden la calidad del aire?

Al menos cinco estaciones que monitorean el índice de calidad del aire (ICA) en el valle de Aburrá llegarán a niveles naranja este miércoles, lo que quiere decir que el aire es dañino para grupos sensibles.



Así lo anunció el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), según el informe del SIATA (Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá), que señala que no sólo este miércoles, sino que durante las próximas 24 horas, algunas estaciones de calidad del aire poblacionales en el Valle de Aburrá evidenciarán un ICA en color naranja.

"Por condiciones de la estabilidad, que cada vez se va consolidando más, la atmósfera empieza a hacer una mayor acumulación de los contaminantes que generamos en el valle de Aburrá. Esto se ve fuertemente afectado por situaciones externas, como los incendios que se identificaron ayer en el departamento del Cesar", explicó Ana María Roldán Ortiz, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá.



A su vez, agregó que la pluma de dichos incendios entraron cerca de las 7 de la noche, por el Norte del valle de Aburrá, específicamente por el municipio de Barbosa, lo que sumado a la afectación por las emisiones locales (fuentes móviles y fijas), es lo que hace que el aire marque esos niveles desde el amanecer de este miércoles.



Sobre las 4:20 de la tarde de este miércoles, cuatro estaciones marcan un aire dañino a grupos sensibles, que son la del Centro de Medellín, la de la Fiscalía General en la capital antioqueña, y las ubicadas en los municipios de Copacabana y Girardota.



Actualmente, este es el estado de las estaciones que miden la calidad del aire:

Así se marcan los niveles en la tarde de este miércoles. El naranja es dañino a grupos sensibles. Foto: SIATA

No obstante, aún no se contempla cambiar el estado de prevención ni implementar medidas nuevas.



"Como es un episodio puntual y hasta el momento no tenemos reporte de incendios adicionales, nos mantenemos en el estado de prevención. Las estaciones podrían permanecer en naranja durante la mañana de este jueves, pero si no hay otras afectaciones, continuará el estado de prevención", explicó Roldán.



Cabe recordar que actualmente las restricciones consisten en el pico y placa ambiental para vehículos de carga.



La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de ecociudad, como lo son la utilización del transporte público, el teletrabajo y evitar el hacer ejercicio al aire libre, mientras que las estaciones se mantengan en color naranja.



MEDELLÍN

