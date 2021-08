Parqueaderos elevados de Medellín, ¿un peligro para los carros?

En menos de dos años se han presentado cinco casos de vehículos que cayeron desde un parqueadero de algún edificio de Medellín y el valle de Aburrá.



Estos incidentes dejaron cinco víctimas mortales, siendo el caso más reciente el que sucedió este miércoles en el centro comercial Oviedo.



(Además: Carro de alta gama cayó del quinto piso de un parqueadero en Medellín)

El hecho ocurrió hacia las 5:50 de la tarde cuando el carro, al parecer, estaba reversando en el parqueadero y cayó sobre otro vehículo y una moto que estaban estacionados afuera.



“No resultaron personas lesionadas en el hecho”, dijo la directora del Dagrd, Alethia Arango.



Otro de los casos que se registró este año fue en marzo en una unidad residencial del barrio Castropol de El Poblado.



En este hecho una mujer falleció y dos hombres resultaron heridos tras caer de un quinto piso.

Así quedaron los vehículos involucrados en el incidente. Foto: Cortesía Dagrd

El caso se volvió polémico porque al inspeccionar el vehículo de marca BMW se hallaron tres armas de fuego y en el apartamento donde esteban quienes sufrieron el accidente, las autoridades encontraron cerca de 156 millones de pesos en efectivo.



(Le puede interesar: Las cuatro víctimas del carro que cayó al vacío en Medellín)



El otro caso que sucedió este año fue el domingo 17 de enero en la clínica El Rosario, sede Villa Hermosa, ubicada en el oriente de Medellín.



Allí una mujer identificada como Daniela Hernández se estrelló contra el muro de la fachada del parqueadero, el cual estaba en el sexto piso de la clínica.



Hernández murió instantáneamente tras el impacto al caer de unos 20 metros de altura.



(También le recomendamos: Hallan armas y dinero en carro que cayó de un quinto piso en Medellín)

Un carro cayó desde el parqueadero de un edificio de El Poblado. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

La mujer tenía 28 años y era madre de un niño de 2 años. Vivía en el sector de Villa Hermosa, lugar donde ocurrió el accidente mortal, y, de acuerdo con las autoridades, hacía poco tiempo había aprendido a conducir.



En agosto de 2019 sucedió otro de los casos. Una mujer cayó en su carro desde un cuarto piso de un parqueadero de un conjunto residencial en el barrio Los Colores.

En este hecho fallecieron Marian Farah y su hija de 12 años.



En el accidente también estuvo involucrada otra menor de edad, quien sobrevivió después de salir por sus propios medios del vehículo y, posteriormente, fue hospitalizada.



(En contexto: Mujer falleció tras caer de un piso 6 en clínica de Medellín)



Ese mismo 2019, y tan solo una semana después del incidente de Los Colores, en un edificio de Sabaneta un hombre falleció después de caer del cuarto piso del edifico.



Pero estos no son los únicos casos. Un estudio de la Universidad Nacional, sede Medellín, asegura que entre 2009 y lo que va de este año se han registrado en el valle de Aburrá 10 casos de caídas desde parqueaderos elevados (11 con el de este miércoles)



John Jairo Blandón Valencia, profesor de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas de la Nacional e Iván Darío Córdoba Arango, ingeniero civil enfocado en estructuras y gerente de la Ingenio Construcciones & Consultorías S.A.S, coinciden en afirmar que, por lo general, las edificaciones donde se dan este tipo de accidentes no cumplen con los requerimientos de seguridad adecuados.



(Lea también: Los nuevos detalles de caída de carro desde cuarto piso de parqueadero)

El hecho se presentó en el cuarto piso del edificio Oasis de Colores Foto: Captura video cortesía

La construcción de los muros que cierran los estacionamientos elevados se hace con mampostería, es decir, con ladrillos tradicionales, explica el profesor Blandón Valencia, “entonces no se les hacen los anclajes necesarios a la estructura principal, ni se les ponen conexiones. No es para asustar, pero el problema sí es grave”.



De hecho, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 en su numeral B4.2.2. dice que en los estacionamientos se deben diseñar barreras para resistir una carga de 30 kN (kilonewton) y que estos deben tener los anclajes a los que hace alusión el profesor Blandón.



Córdoba explica que “se estima que estos elementos deben ser separados para soportar un impacto de hasta tres toneladas a una velocidad de 10km/h o contar con sistemas de protección adicional que sean capaces de atajar el vehículo. Adicionalmente, delimitar la velocidad”.



(En otras noticias: El atroz crimen de colombiano que horrorizó y causó protestas en Chile)

Así quedó el parqueadero de la clínica El Rosario. Foto: Cortesía Guardianes Antioquia

¿Quién tiene la culpa?

Más allá de la habilidad de los conductores que se han visto involucrados en estas tragedias, los parqueaderos tienen su responsabilidad.



“Generalmente en estos casos de accidentes se revisa el informe policial de accidente de tránsito, el croquis del mismo, fotos y videos para poder determinar la causa del mismo”, aseguró Piedad Vásquez, abogada experta en accidentes de tránsito, quien fue consultada por EL TIEMPO hace unos meses, a propósito del caso de la clínica El Rosario.



(Además: Familia de Natalia Fernández teme que su asesino quede en libertad)



Y agregó: "Ya, si lo que se busca es determinar la responsabilidad del propietario del parqueadero, se debe solicitar material probatorio, a través de derechos de petición, para revisar los documentos de construcción del parqueadero para determinar si cumplía a cabalidad, o no, con los estándares, hace cuanto estaba construido, con qué materiales, etcétera".



Con esto, explicó la experta, se busca determinar si fue error humano o falla constructiva.



No obstante, los parqueaderos deben garantizar unas condiciones, como lo explican los ingenieros de la Universidad Nacional.



Ante este panorama, puede haber responsabilidad del conductor, pero el parqueadero debe garantizar que si el conductor se estrella sobre el muro, este debe resistir y no terminar en este tipo de tragedias.



NACIÓN

Otras noticias de Colombia

- ‘Me libré de la muerte porque me hice vacunar las dos veces’



- Justin Danton, el actor británico que murió tras ser arrollado en Medellín



- El puerto oculto para el aterrizaje de naves espaciales en Colombia