La alcaldía de Medellín anunció el inicio de los estudios de análisis estabilidad y riesgo al edificio Continental Towers, evacuado en 2013 por problemas estructurales y cuya situación se ha agravado por el hurto de elementos que ayudaban a que se mantuviera en pie.

Dicha situación generó que la administración distrital declarara la calamidad pública, lo que permite tomar acciones con recursos públicos para mitigar el riesgo.

“Los contratistas que iniciarán con esta evaluación estructural son ingenieros que ya conocen los cálculos matemáticos de esta edificación. Es por esto que los tiempos se acortan y, así, de manera mucho más rápida, vamos a tener este concepto desde la ingeniería que nos permitirá actuar de manera inmediata y oportuna”, expresó la directora del Dagrd, Laura Duarte.



Cabe recordar, que en esta estructura, construida por CDO (la misma del Space), ya se había hecho un estudio entre 2013 y 2014, el cuál corroboró los graves errores constructivos del edificio y la dificultad para repotenciarlo por la falta de información entregaada por la constructora.



Agregó Duarte que una vez finalice este nuevo estudio, "una de las primeras acciones a determinar va a ser la habitabilidad o no de la edificación aledaña a Continental Towers. Esto dependerá de lo que ellos puedan conceptuar, pero también nos dará una ruta de actuación e información para las familias”.



📢 Desde la Administración Distrital seguimos presentes en el polígono de seguridad cerca al Continental Towers, con equipo de alta tecnología continuamos monitoreando la estructura. En compañía de la PolNal, Secretaría de Movilidad y Seguridad realizamos vigilancia permanente. pic.twitter.com/MbG2iNofk8 — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) September 12, 2022

En dicho edificio vecino a Continental Towers (Interclub), fueron evacuadas hasta el pasado domingo 297 personas de 126 apartamentos.



Asimismo, tres de los inmuebles estaban deshabitados y en 11 más no se encontraban los moradores cuando se hizo el proceso. Estos últimos serán contactados telefónicamente para la caracterización, indicó el Dagrd.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que, a pesar de que se hizo la declaratoria de calamidad pública para realizar acciones con presupuesto público, se procederá a demandar a las personas que hacían parte de CDO para intentar recuperar la plata.



"Le he pedido a la secretaria de Gobierno, Camila Villamizar, que inicie todas las acciones legales contra los Villegas, para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos, porque no puede ser lo que está pasando ahora, que ellos liquidan la sociedad o la mandan a liquidación, ya no responden por nada más y nosotros tenemos que seguir viendo como cientos de familias están sufriendo por lo que ellos hicieron”, dijo el mandatario local.



Finalmente, indicó que sigue a la espera de una respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para que apoye con las acciones que se deban hacer en los 'edificios enfermos' que hay en Medellín, donde hay 10 que están identificados y monitoreados.



De estas 10, 5 están evacuadas: Continental Towers, Asensi, Kampala, Mantua y San Miguel del Rosario. Esta última se está reforzando.



