Empleados del Hospital General de Medellín entraron a protestar a plaza de la Alpujarra

Falta de insumos y medicamentos, cierre de salas de atención, retrasos en el pago de salarios y uso indebido de los recursos son algunas de las razones que llevaron a decenas de empleados y colaboradores del Hospital General de Medellín a realizar una protesta en el centro de la ciudad en la mañana de este martes, 5 de diciembre.



El recorrido empezó en la sede del centro hospitalario, en el barrio Perpetuo Socorro, y continuó por la avenida Oriental hasta llegar a la calle San Juan y el Centro Administrativo la Alpujarra. Aunque la Policía Metropolitana cerró con vallas el ingreso a la plazoleta, los manifestantes entraron a la fuerza.

Con pancartas y arengas solicitaron la presencia del alcalde (e) Óscar Hurtado para que diera una respuesta ante la grave crisis financiera que enfrenta la entidad. Sin embargo, ningún funcionario de la administración distrital atendió los reclamos de los empleados a las afueras de la sede de la Alcaldía de Medellín.



"Se empezó a ver que no había insumos, medicamentos, no hay forma de atender a los pacientes. Ni siquiera nos están pagando. A 5 de diciembre no nos han pagado el salario de noviembre y no se sabe cuándo nos vuelven a pagar", explicó Catherine Montoya, auxiliar de enfermería del Hospital.

Protesta de empleados del Hospital General de Medellín

Aunque los empleados explicaron que la falta de insumos y medicamentos no es nueva —se viene presentado desde hace más de un año—, sí se ha agudizado en los últimos meses. La situación es tal que ya ni siquiera hay papel higiénico para poner en las habitaciones de los pacientes.



"Hay pacientes que requiere cirugías de alta complejidad y hay que remitirlos. Muchos se quedan esperando porque al cerrar los servicios en el Hospital se colapsa todo", agregó Montoya.



Juan Camilo Toro, presidente del Sindicato ASOHGM, indicó que si bien la deuda de las EPS con el Hospital asciende a más de 280.000 millones de pesos, la actual administración está ejecutando obras de infraestructura por 90.000 millones de pesos que calificó de innecesarias.

"Estamos cansados porque descubrimos que este este año, al 30 de septiembre, el Hospital había pedido 70.000 millones de pesos, sumados a los 67.000 millones de pesos que perdió en 2022", apuntó Toro.



A los médicos especialistas, por su parte, no les pagan el salario desde septiembre, al igual que algunos profesionales de agremiaciones sindicales. "La administración dice que no hay citas con especialistas hasta el año entrante, eso es mentira, lo que no tenemos es cómo atender a la gente", dijo Toro.



La grave crisis financiera, incluso, llevó en los últimos días al cierre de ocho salas de UCI neonatal, siete camas neonatales y cinco salas de obstetricia. Los siete quirófanos pasaron de atender unas 65 cirugías al día a solo programar unas 15 intervenciones.

En un comunicado emitido en la tarde de este lunes, 4 de diciembre, la administración del Hospital General de Medellín aclaró que la situación de la entidad "no es otra diferente a la que viven otras entidades hospitalarias de la ciudad, tanto públicas como privadas, producto de la iliquidez del sistema".



Según el pronunciamiento, la institución sigue facturando los servicios prestados, pero las entidades responsables del pago no ha cumplido los compromisos de saldar las deudas.



"A lo largo de tres años y medio, durante nuestra administración, hemos pagado de manera cumplida y anticipada, en varias ocasiones, absolutamente todos los salarios y prestaciones sociales de nuestros servidores públicos y trabajadores oficiales. Solo el día 30 de noviembre tuvimos un atraso de 10 horas luego de terminado dicho día, y es así como el 1 de diciembre antes de finalizar la tarde se había pagado", indicaron.



La administración del Hospital reiteró que la crisis financiera no es exclusiva de la entidad "y menos provocada", y calificó de desinformación los hechos que se han dado a conocer en los últimos días.



La Junta Directiva del Hospital General, por su parte, convocó a una reunión extraordinaria para abordar la situación financiera y conocer el plan para atender las obligaciones, principalmente, de pago al personal.



MEDELLÍN

