Buscar vivienda es una de las tareas más complejas y detalladas para quienes buscan un hogar propio o invertir en propiedad raíz.



No es solo por el precio, el sector, el estrato o la facilidad de acceso. También entran a jugar aspectos sobre quién construyó el proyecto, la valorización del sector o las características del proyecto.

Y teniendo en cuenta que en Medellín se realizó la Feria de la Vivienda este fin de semana, en la cual está el 65% de toda la oferta de la capital de Antioquia, el Valle de Aburrá y el Oriente cercano, la empresa LaHaus actualizó el índice Where to Invest Index (WII), el cual arroja un promedio ponderado de las zonas con mejor proyección para invertir en propiedades habitacionales.



Esto, con el objetivo de ofrecer una guía a los inversionistas y compradores de vivienda. En el caso de Medellín y sus alrededores, la proptech reveló que las cinco mejores subzonas para inversiones inmobiliarias son: Santa Ana (Bello); Vereda Las Cimarronas (Rionegro); Fontibón (Rionegro); El Porvenir (Rionegro); y Niquía (Bello).



Aclaró la empresa que para el análisis se tomaron en cuenta cuatro fuentes de información: aumento del valor por metro cuadrado en un tiempo definido (plusvalía); velocidad con la que se vendieron las unidades (apartamentos o casas) en un periodo de tiempo definido (absorción); las ventas generadas en la zona durante un lapso determinado y las búsquedas en la web.



“Teniendo en cuenta que todos los sectores mencionados aparecen por primera vez en el indicador de Antioquia, la conclusión más importante es que los barrios de los municipios aledaños a Medellín se han convertido en zonas de expansión constante, muy atractivas para la inversión inmobiliaria. Esta tendencia, prevé el índice, se mantendrá durante los próximos meses”, concluyó LaHaus.





Y es que tanto en Rionegro como en Bello, según la empresa, el costo del metro cuadrado se ha disparado en los últimos años como consecuencia de la cercanía con Medellín.



Asimismo, en el caso del municipio del Oriente antioqueño, también influyó la posibilidad que tienen algunos ciudadanos de realizar teletrabajo, “con el fin de evitar la congestión y el tráfico vehicular del casco urbano”.



Según el informe, un 8,2% fue la valorización que tuvo la vereda Las Cimarronas, seguido por El Porvenir (5,03%), Santa Ana (3,06%) Y Niquía (1,67%).

Nuevos hogares



Los Empty Nesters son parejas adultas que viven solas cuando sus hijos ya se fueron de casa Foto: Cortesía

El auge inmobiliario de las zonas por fuera de las grandes ciudades también se ha dado por la conformación de nuevos hogares.



Entre los más llamativos están los llamados DINKS y los Empty Nesters. El acrónimo DINK significa ‘dual income, no kids’ (doble ingreso, sin hijos) y se describe para las parejas con dos ingresos que no tiene hijos, mientras que los empty nesters o nidos vacíos se refiere a una pareja mayor que vive sola luego de que sus hijos han crecido y se han ido de casa.



En el caso del sector inmobiliario, estas nuevas familias buscan con sus presupuestos tener espacios en los que las viviendas se identifiquen con sus ideas de ocio, las libertades, los espacios compartidos o, el medioambiente.



En ese sentido, las viviendas cada vez son más reducidas, los diseños buscan optimizar cada parte que se construye, se prioriza en temas como la luz, la ventilación o los acabados.



“Una de las tendencias actuales de vivienda es vivir fuera de la ciudad y buscar urbanizaciones descentralizadas, alejadas de las dinámicas aceleradas de la urbe. Esto va de la mano con la filosofía ‘slow city’ y ‘wellness’, donde se buscan espacios más seguros, sin contaminación, sin trancones y con servicios sociales a la mano”, opinó Lina María Restrepo, Gerente de desarrollo de Terravana, un proyecto inmobiliario en El Retiro pensado para estas nuevas familias.



Usados, una opción

Los espacios cada vez más reducidos en algunos proyectos, las ubicaciones más alejadas y los precios por metro cuadrado cada vez más altos han hecho de la vivienda usada una buena opción para algunos compradores.



Así lo aseguró el outlet digital de vivienda Home Capital añadiendo que esta opción permite encontrar inmuebles que se ajusten al presupuesto de las personas, con áreas más grandes y en excelentes ubicaciones.



"Gracias a nuestro modelo de negocio de Outlet, nos es posible mejorar el acceso a la vivienda, al ofrecer opciones asequibles para los colombianos de clase media", expresó Alejandro Franco, Cofundador Presidente de Home Capital.



Agregó el directivo que en la capital de Antioquia las viviendas usadas tienen una extensión entre 56 hasta 139 metros cuadrados, dependiendo de la zona en la que se ubican.

Según datos de la startup, la media de las viviendas en la ciudad tienen entre 2 y 3 habitaciones, 2 baños y, al menos, un garaje, sin embargo algunas de estas distribuciones varían según el valor del inmueble.



Contó Franco, entre 200 millones y 275 millones de pesos se encuentran apartamentos con un área promedio de 56 m2 a 98 m2 en zonas como Bello Oriente, La Marinilla, La Ceja, Itagüí, La Estrella, Carmen de Viboral, Guarne, Norte Antioquia, Occidente Norte y Sur de Medellín.



Asimismo, por más de 400 millones hay en lugares como: Envigado y Sabaneta, con un valor promedio de $489 millones, en Laureles desde $421 millones, en inmediaciones al Retiro por $482 millones, en Rionegro desde $400 y el Poblado más de $700 millones.



Sobre la feria

Este evento, que tuvo lugar en Plaza Mayor, congregó la mejor oferta inmobiliaria del Valle de Aburrá, el Área Metropolitana, el Oriente antioqueño y municipios cercanos.



Así lo aseguró Federico Estrada, gerente de La Lonja de Medellín y Antioquia, quien además resaltó que la Ministra de Vivienda, Catalina Velasco, estuvo en la inauguración del evento.



“Fue una muy buena oportunidad que nos acompañó la Ministra. Esperamos buenas noticias para el fortalecimiento de Mi Casa Ya, sabiendo que ha reconocido que ha sido un buen programa”, afirmó Estrada.



Sobre la feria, el directivo contó que hubo 150 expositores, entre constructoras, entidades financieras, inmobiliarias, revistas y portales especializados y otros servicios. Asimismo, afirmó que algunas de las entidades financieras ofrecieron tasas de interés preferenciales y asesorías personalizadas.



En la Feria de la Vivienda se presentaron 335 proyectos nuevos, de los cuales 50 están en lanzamiento y cerca de 5.000 opciones de usados, cuyos valores oscilan entre 100 y 750 millones de pesos, "aunque también hay opciones de precios inferiores y superiores".



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

