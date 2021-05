Polémica por mural que habría sido borrado por el Ejército en Medellín

“Borraron el mural de Estado Asesino, sin embargo, no pueden borrar lo que está pasando en Colombia”, cita el comunicado que emitió la comunidad de pintura callejera de Medellín, luego de que el Ejército borrara el mural realizado el 3 de mayo en apoyo a las iniciativas del paro nacional.



La frase ‘Estado asesino’ fue pintada en el deprimido de la Avenida 80, a la altura de San Juan, y a través de vídeos las personas que lo pintaron denunciaron que miembros de la fuerza pública lo habrían borrado durante la madrugada del 8 de mayo.

“Que los militares borren el mural y no Espacio Público da un mensaje claro. El mensaje llegó a donde debía”, afirma la comunidad, que, además, justifica la expresión porque “nos están matando y lo siguen haciendo en total impunidad. Los hechos de violencia en las noches, la brutalidad policial, las desapariciones, las violaciones no las pueden cubrir con pintura”.



El mural fue hecho, también, en honor a Nicolás Guerrero, un grafitero de Cali que murió tras recibir un disparo con arma de fuego en medio de una manifestación que, además, era homenaje a quienes han muerto en los días de paro nacional en dicha ciudad, como le explicó a EL TIEMPO Laura Guerrero, mamá de Nicolás, en días pasados.



(Le puede interesar: Ya no habrá toque de queda continuo en Medellín y Antioquia)

Anoche el @COL_EJERCITO hizo todo un operativo para borrar el mural que decía "Estado asesino" en el deprimido de San Juan con la 80. Tanto significado en esa acción y en esta imagen. pic.twitter.com/TVcdHDtnoY — Juan David Ortiz F. (@JuanOrtizfr) May 8, 2021

Protestamos de manera pacífica y estética. Las paredes de las ciudades colombianas se llenan, cada vez más, de mensajes de protesta. FACEBOOK

TWITTER

A propósito de esta polémica, la Junta Administradora Local de la Comuna 12 (La América) emitió un comunicado en el que, si bien expresa su apoyo y defensa del respeto por la libertad de expresión, rechaza “los señalamientos que se hacen en dicho mural, porque es una acusación general, con la que no está de acuerdo gran parte de la comunidad y no es el sentir general de todos los habitantes de la Comuna”.



De igual forma, la Junta manifestó: “recordamos que el lenguaje también incita a la violencia y si bien entendemos la rabia de muchas personas, no compartimos expresiones o señalamientos de odio de ningún tipo a ninguna persona o a ningún ente del estado”.

EL TIEMPO se contactó con la Séptima División y la Cuarta Brigada del Ejército, además de la Secretaría de Seguridad de Medellín, y no se obtuvieron declaraciones oficiales sobre lo acontecido.



(Lea también: 'No tenemos personas dadas por desaparecidas en marchas': Quintero)



El concejal de Medellín, Daniel Carvalho, reflexionó en su cuenta de Twitter sobre este hecho. “¿Que el mensaje era incómodo? ¡Claro! El arte es para eso. No es tan "incómodo" si se compara con la violencia y el mal gobierno”, opinó.

Muy triste que la institucionalidad destroce una expresión cultural ciudadana y que los partidos tradicionales y el mismo gobierno insistan en defenderla. Hay que defender al pueblo.

Dañaron el mural que decía #EstadoAsesino en Medellín.#ParoNacional8M pic.twitter.com/47hMunLhDg — León Fredy Muñoz (@LeonFredyM) May 9, 2021

La comunidad de pintura callejera de Medellín también participó, en septiembre del año pasado, en la realización del mural que dice ‘Nos están matando’, el cual mide 750 metros cuadrados y está ubicado en la avenida Paralela, antes de llegar a la estación Acevedo del Metro de Medellín.



(Además: Organizaciones sociales crean su Puesto de Mando Unificado en Medellín)



En el comunicado que emitieron, a propósito de la eliminación de ‘Estado asesino’, también aclararon que sus herramientas “son los rodillos, las brochas y la pintura. Protestamos de manera pacífica y estética. Las paredes de las ciudades colombianas se llenan, cada vez más, de mensajes de protesta”.



Y concluyeron: “pueden borrar todos los muros que quieran. El mensaje que damos es claro. Que censuren el mural nos da la razón. Estamos en un Estado asesino”.

MEDELLÍN