El plan del Metro de Medellín que lo pondría a la par de los mejores del mundo

Los tiquetes dejados de vender durante el confinamiento por la pandemia del covid-19 son recursos que el Metro de Medellín jamás podrá recuperar al ser un servicio.



Este hueco financiero, como lo ha reiterado en varias ocasiones la directiva del Metro, superó los 500.000 millones de pesos por lo que la empresa ha pospuesto o dejado de hacer inversiones que tenía presupuestadas.

Una de las estrategias que tiene la empresa de transporte público masivo de los antioqueños es fortalecer en los negocios más allá de la tarifa para que estos crezcan en participación dentro del Metro.



Carlos Ortiz, gerente de Desarrollo de Negocios del Metro de Medellín, contó que la empresa tiene tres líneas de negocios no tarifarios los cuales tienen una participación del 12 por ciento del total.



“Es un tema que viene en aumento desde el 2016 cuando la participación era del 3,5 por ciento. Antes de pandemia alcanzamos el 10 por ciento y la idea ahora es comenzar a retomar el crecimiento. La meta es llegar al 15 por ciento al 2025, luego al 20 por ciento en el 2027 y más a largo plazo llegar al 30 por ciento. Los mejores Metros del mundo, como el de Londres o París, tienen más del 25%, o el de Hong Kong, que tiene mucho más del 40% de ingresos no tarifarios”, contó Ortiz.



Red wifi gratuita en el Metro de Medellín Foto: Metro

El directivo del Metro explicó que la primera línea de este tipo de negocios es el recaudo o pago, el cual se hace a través de la tarjeta Cívica o la aplicación móvil.



La segunda línea es conocimiento y servicios alrededor del transporte, que consiste en consultorías y asesorías aprovechando la gran experiencia que tiene la empresa.



“Estamos desarrollando algunas en Bogotá en cables aéreos, en el centro histórico estamos haciendo una interventoría a la etapa de factibilidad y estamos con la Empresa Férrea Regional, la que hace Regiotram, con la que estamos en un tema de Cultura similar la cultura Metro que tenemos acá”, explicó el gerente de Desarrollo de Negocios.



El Metro de Medellín opera el Metro de Quito Foto: Cortesía Metro

En esta línea también están los servicios, como el que prestan en Ecuador, donde el Metro de Medellín fue elegido para operar el Tren subterráneo de Quito, proyecto que se encuentra en operación comercial desde el primero de diciembre.



“La tercera línea de negocio es la capitalización de valor alrededor de todo el entorno de la red metro. Eso es el aprovechamiento de infraestructuras como por ejemplo espacios comerciales, donde tenemos 600 locales aproximadamente, los cuales arrendamos o concesionamos, tenemos, la publicidad que ponemos en las estaciones y recientemente hemos puesto 21 pantallas digitales de gran formato donde los anunciantes pueden pautar”, precisó Ortiz.



En esta línea también se incluye el sistema de wifi gratuito para el usuario que está en 15 estaciones, el cual también se paga con publicidad. La meta para final de año es llegar a 30 estaciones.



Un tipo de negocio que también hace parte de esta línea tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, ya que el Metro es operador urbano.



Explicó el directivo que la empresa puede participar en la planificación de planes parciales o algunos otros instrumentos que se convierten en desarrollos inmobiliarios de gran escala.

Publicidad dentro del Metro de Medellín Foto: Jaiver Nieto

“Por ejemplo, en una estación o en torno de una estación construir un edificio que puede ser de diferentes usos, lo que permita el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): vivienda, comercio o servicios, como oficina, salud, educación, etc. Entonces tenemos 40 proyectos de ese tipo de desarrollo. Más o menos en áreas planificables de comercialización son como 875.000 metros cuadrados, eso es 10 veces VIVA Envigado en áreas comercializables”, expresó el directivo.



En este modelo de negocio, lo que hace el Metro es generar el suelo, aprovechar su equipo de planificación, de arquitectos y de ingenieros, y aprovechar que las estaciones tienen flujo de usuarios para conseguir un inversionista inmobiliario para alguno de esos 40 proyectos y que este ponga el capital y la construcción y llevar a cabo un negocio que sea rentable para el inversionista y para el Metro.



Agregó Ortiz que de esos 40 proyectos hay cinco que están más avanzados, es decir, en etapa de prefactibilidad y/o factibilidad, de los que sobresale la estación intermodal de La Estrella, que hace parte del proyecto Centralidad del Sur.



“Ahí hay un potencial grande de más de 100.000 metros cuadrados de áreas comercializables en educación, salud, hotel, vivienda de larga estancia, en parqueaderos, en zonas de integración de transporte para buses, entonces digamos que es un complejo con diferentes visiones”, afirmó el gerente.



Otra estación importante es la estación Envigado, al lado de Peldar, donde el Metro tiene una manzana en ese plan parcial en la cual se pueden desarrollar tres torres de vivienda, así como comercio y servicios.



“Esos son proyectos que tenemos sobre líneas existentes, pero también hay sobre líneas nuevas, como el Metro de la 80, donde tenemos proyectos importantes a destacar, como lo es el antiguo plan parcial de Everfit, que se renovó y se está haciendo aprobar otra vez en temas de planificación”, dijo el experto.



En esta zona, explicó, bajo un terreno van a quedar los patios de mantenimiento de los metros ligeros, pero arriba se puede desarrollar un gran parque y se pueden aprovechar unos edificios comerciales.

Solidez financiera



Con éxito finaliza la modernización de la flota de 42 trenes MAN, los trenes prestarán servicio por otros 25 años Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

A finales de septiembre la empresa Metro recibió por sexto año consecutivo la calificación nacional de largo y corto plazo ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col) por parte de la calificadora de riesgos Fitch Ratings, la máxima calificación a la que se puede aspirar una empresa.



Tomás Elejalde, gerente general del Metro, expresó que, tras la caída de usuarios por la pandemia, el volumen de pasajeros se sigue normalizando y se estima que para el cierre de 2023 alcance los niveles observados en 2019, es decir, unos 318 millones de viajes.



“Fitch Rating proyecta una mejora en los niveles del EBITDA por el factor mencionado anteriormente (aumento de usuarios), así como por la proyección de los planes de inversión para la compra de trenes y tranvías”, indicó el vocero de la empresa.



La firma internacional, también afirmó la calificación nacional de largo plazo de ‘AAA(col)’ a la emisión local de deuda pública interna de bonos sostenibles por un monto de hasta $350.000 millones.



“Esto es importante para que los inversionistas se vean atraídos a la compra de bonos sostenibles cuando la Empresa lo decida” agregó Elejalde.



