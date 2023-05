A las cero horas de este miércoles 3 de mayo, se inicia el llamado 'abrazo' al parque Lleras de El Poblado, en Medellín. Se trata de un cerramiento con vallas al espacio público que adelanta la administración distrital en uno de los sitios de vida nocturna más populares y famosos de la capital de Antioquia.



La intención es, entre otros, resolver los problemas de inseguridad y explotación sexual que ocurren en este emblemático sitio que, además de ser frecuentado por locales, es ampliamente visitado por turistas nacionales y extranjeros.



La estrategia no es nueva. El alcalde Daniel Quintero ya la había anunciado desde enero pasado y se suma al cerramiento que se realizó en la icónica Plaza Botero del centro de Medellín hace dos meses.



La medida ha despertado todo tipo de reacciones desde diferentes sectores que, por un lado, reclaman un espacio público abierto a la ciudadanía y, por otro, celebran acciones como estas para garantizar la tranquilidad a locales y visitantes.

La plaza Botero, en el centro de Medellín, está cerrada desde febrero pasado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Así se realizará el cierre

"Hoy a las 12 de la noche inicia el cierre y mañana empieza la pintura", afirmó el mandatario distrital durante el Consejo de Gobierno de este martes. En la reunión explicó que la Agencia APP se encargará de pintar el piso del Lleras, tal como estaba antes, puesto que "sin el paso de los carros va a quedar muy bonito".



Asimismo, señaló que en el perímetro del parque habrá seis puntos de cierre con control de acceso por parte de uniformados de la Policía Nacional. Tres de ellos estarán ubicados sobre la calle 10, y los demás se reparten entre la calle 9a, la carrera 39 y el sector de la quebrada de la Presidenta.



"Les pido a Espacio Público, Dagrd y la secretaría de Salud que se metan a revisar los locales que estén cumpliendo con la norma, para que la gente se sienta segura. Vamos a recuperar el Lleras", solicitó Quintero.



El objetivo de la Alcaldía es que no se pongan vallas, como sucedió en la Plaza Botero, sino materas. Aunque dijo el mandatario que eso lo debía pagar los comerciantes, a quienes también pidió pagar seguridad privada.



"Eso implica articulación, les pido que no nos dejen la responsabilidad", comentó.



Y puntualizó: "Si este modelo funciona bien, lo podemos ampliar a otras zonas".

El parque Lleras fue intervenido en el último año por la alcaldía de Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Qué dicen los expertos ?

Precisamente, la posibilidad de que se pueda replicar en más lugares de la ciudad es una de las principales preocupaciones que manifestó el experto Sebastián Bustamante, coordinador del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad Eafit, en diálogo con EL TIEMPO.



"Son antecedentes que no podemos permitir. No hay excusa. Medellín ha generado proceso innovadores sin poner rejas o vallas. Esto es un antecedente que genera la idea de que esto es una solución y no lo es", afirmó Bustamante.



Para el académico, medidas como esta llevan a pensar que los problemas de seguridad en la ciudad se resuelven con una valla o un cerramiento.



"Pensar en cerrar el espacio público es devolvernos mucho en lo que Medellín viene trabajando y que es ejemplo para otras ciudades de Latinoamérica y el mundo en condiciones similares a las nuestras. El tema de seguridad no se resuelve con rejas", explicó el académico.



Y se traza un camino para la privatización de sectores que están abiertos a la ciudad.



"El espacio público en barrios como Provenza lo venimos perdiendo. Las calles y quebradas son de los restaurantes y bares. Los parques deben ser para todos y para todas. No hay excusa para cerrar. Es un debate que ya se ha dado en el mundo", enfatizó Bustamante.

Denuncias apuntan a que en el parque operan redes de proxenetas. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Uno espera más diálogo entre las secretarías y un diálogo hacia afuera más concertado con comerciantes, vecinos y ciudadanía en general FACEBOOK

En ese mismo sentido, Camila Uribe, investigadora en temas de seguridad de la Casa de las Estrategias, cuestionó la profundidad de la estrategia implementada por la Alcaldía.



"¿A quién le estamos restringiendo posibilidades de seguridad y a quién sí se le está garantizando? Me parece que es simplificar demasiado un espacio con indicadores de inseguridad", afirmó la experta.



A eso se suma que este tipo de medidas requieren de intervenciones integrales con estrategias más robustas que permitan una solución de fondo, lo cual no se está dando actualmente.



"Uno espera más diálogo entre las secretarías y un diálogo hacia afuera más concertado con comerciantes, vecinos y ciudadanía en general", agregó Uribe.



La investigadora también cuestionó el hecho de que los cerramientos terminan por establecer medidas arbitrarias sobre quién entra y quién no, y desplazan las problemáticas que anteriormente existían allí a otros sitios de la ciudad.

Diferentes sectores sociales y culturales se manifestaron en contra del cerramiento de la plaza Botero. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

No hay mejor manera de generar seguridad que ponerle ojos. Esto una medida bastante corta y limitada FACEBOOK

Posibles soluciones

"¿Qué pasa con los alrededores del cerramiento? ¿Qué pasa detrás de la valla? ¿Cómo estamos dispuestos a cuidar allí también?", preguntó Uribe.



Frente una posible solución a las problemáticas de inseguridad, explotación sexual, habitantes en situación de calle y venta de estupefacientes que experimentan sitios como la Plaza Botero y el Parque Lleras los expertos mencionaron algunas ideas.



"La mejor manera es seguir haciendo lo que ha hecho. Entender que hay una seguridad cívica donde todos somos parte del espacio público. No hay mejor manera de generar seguridad que ponerle ojos. Esto una medida bastante corta y limitada", aseguró Bustamante.



Lo que se ha hecho en el pasado, dijo el experto, son procesos de gestión social y urbana en sitios donde antes había desigualdad y violencia, a partir de programas de educación, valores ciudadanos y emprendimiento, entre otros.

Uribe, en la misma linea, comentó que cualquier tipo de intervención tiene que estar ligada a política social para enfrentar situaciones como la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres o los venteros ambulantes y el comercio informal.



"Hay que pensar también cómo se gana espacio poniendo programación diferente en el sector, con la secretaría de Cultura; cómo se habita el espacio de manera más permanente. Es clave que eso sea concertado con más sectores y alimentar la imaginación para solucionar problemas", expresó la académica.



Lo que es claro para los dos expertos consultados por este diario es que el cerramiento es una medida en el corto plazo que no entrega soluciones de fondo, por lo cual, se debe pensar en estrategias que se puedan mantener en el tiempo, ya sea en el parque Lleras, la Plaza Botero y los espacios públicos de la ciudad.



