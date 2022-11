La doble fecha de conciertos de Bad Bunny en Medellín este fin de semana desató la euforia de miles de seguidores que fueron hasta el estadio Atanasio Girardot para disfrutar de las mejores canciones del puertorriqueño en su World's Hottest Tour.



Pero la fiesta no solo se vivió en la tarima. En la madrugada del domingo, 20 de noviembre, tras concierto del sábado, Benito Antonio Martínez Ocasio llegó hasta la discoteca Perro Negro, en Provenza (El Poblado), para vivir una fiesta privada con algunos de sus allegados, entre ellos, su compatriota Mora.

En redes sociales, incluso, los fanáticos compartieron videos del momento en que el artista salió de la discoteca y saludó a sus seguidores antes de montarse a una camioneta. En ese momento, Bad Bunny besó a una mujer que se subió al techo del vehículo y continuó su rumbo.



Y en la tarde del domingo, un usuario en Twitter, identificado como David Sánchez, contó la historia de cómo terminó en esa fiesta con el cantante a la que, según contó, se ingresó con entrada VIP.



Lo primero que relató Sánchez es que hace tres meses vendió la boleta que había comprado en enero para ver a Bad Bunny tras terminar con su prometida, con la que planeaba asistir al concierto.



"Llegó la semana del concierto y me cogió la pensadera y todo el h* mundo hablando de ese m* (Bad Bunny), entonces puse el celular en no molestar y me mentalicé que el sábado tenía que tener una fiesta la H*", escribió.

El artista presentó las mejores canciones de su repertorio. Foto: Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO

Yo empecé a grabar sornero (pa los que no entiendan, bajo perfil) pa que la gente no se diera cuenta. Inserto video que está rondando por ahí que fue grabado por mi y que pasé por AirDrop a varia gente. pic.twitter.com/nROnOOpoar — David Sánchez (@Davidsan73) November 20, 2022

Sin saber qué hacer, el hombre se encontró con algunos amigos en Los Perritos de la calle 10 y de ahí se fueron para La Prendería, una discoteca en Provenza.



"La música estaba buena, estaba parchado allá y salí a saludar a un parcero, cuando me devolví, todo el mundo que se corrieran que ya venía dizque Bad Bunny y yo me quedé en el corredor a ver que era la mari**** y de un momento a otro eso lleno de guardaespaldas y va entrando ese m*", relató Sánchez.



El puertorriqueño bajó las escaleras hacia 'Perro Negro' y los guardas de seguridad cerraron la reja de la discoteca. El hombre ayudó a los de seguridad y, según contó, uno de ellos le dijo: “Listo, papi, dejemos eso así que así no entra nadie, baje pues”.



La entrada al local era con una lista VIP y, adentro, Sánchez vio cómo el cantante Mora recorría el lugar de mesa en mesa. También se encontró con un amigo que no creía la forma en que había entrado.

Bad Bunny en Provenza. Foto: Tomado de Denuncias Antioquia.

Después llega Mora y le digo yo “Que hp canción te tiraste con el Ferxxo” y le pedí una selfie, el mk de una me dijo que si. pic.twitter.com/HSJxIVhxWY — David Sánchez (@Davidsan73) November 20, 2022

Sánchez comenzó a grabar, pero el DJ de la fiesta le pidió que guardara el celular y, bajo perfil, alcanzó a tomar algunas imágenes de Bad Bunny mientras bailaba y cantaba.



"De un momento a otro llega Bad Bunny dizque a parchar con nosotros y le dije al parcero: 'Tomame fotos, tomame fotos' y Bad Bunny cantando, nos saludó normal y se fue", escribió el hombre quien también alcanzó a sacarse una foto con Mora.



Incluso, en un momento trató se subir a La Prendería para bajar con uno de sus amigos, pero los hombres de seguridad devolvieron al parcero y a él lo dejaron pasar como si nada.



"Entonces volví a entrar y ya estaba oscuro del todo y mera fiesta y ya después como a las 4:00 a.m. yo salí todo contento porque no me las creía y todo el mundo gritando ese man estaba con Bad Bunny".



Al final, Sánchez llegó a su casa a contar la historia, a su mamá y a su hermana, de la mejor noche de su vida, como el mismo la definió. "No me las creo", dijo.



MEDELLÍN