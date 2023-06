En la última semana se conoció una carta que envió el contralor general de Medellín, Pablo Garcés, al alcalde Daniel Quintero en la que presentó los siete hallazgos administrativos que arrojó la Evaluación a la Gestión Presupuestal y Estados Financieros de la Alcaldía en 2022.



(Lo invitamos a leer: Estos son los proyectos desfinanciados en Medellín por déficit en el presupuesto).



Uno de los puntos que más llamó la atención fue el hecho de que el presupuesto del año anterior presentó una deficiencia en la gestión presupuestal de proyectos con recursos de vigencias pasadas que tienen una ejecución deficiente.

EL TIEMPO accedió al documento en el que se detallan 21 proyectos con recaudos de vigencias anteriores al 2022 que presentan una baja o nula eficacia en la ejecución de recursos.



(Le puede interesar: Transferencias de EPM: el proyecto clave en periodo de sesiones del Concejo de Medellín).



En total, son 71.272'413.332 pesos que se apropiaron en el presupuesto de 2022 y de los cuales se ejecutó el 50,3 por ciento, es decir, 35'851.159.645 pesos.

Los proyectos con recursos sin ejecutar

"Lo anterior obedece a deficiencias en los controles y en la gestión por parte de las correspondientes secretarías y dependencias responsables de la aplicación de los recursos apropiados para los proyectos de inversión a los que están destinados", explicó la Contraloría.



Para el organismo de control, la ineficacia en la gestión presupuestal se debe a que los proyectos a los que se destinaron los recursos ya fueron terminados, pero todavía no se ha procedido con su respectiva liquidación y/o legalización, lo que impide liberar el dinero para que sean utilizado en otros del mismo tipo.



(Además: Medellín: las obras de la alcaldía Quintero que parecen embolatadas).



Entre los proyectos con mayor cantidad de recursos sin ejecutar se encuentra el servicio de atención integral al niño con vigencias entre 2017 y 2021, que apenas evidenció una ejecución del 18 por ciento, es decir, unos 2.832 millones de pesos de los más de 15.660 millones de pesos apropiados.



Le siguen el fortalecimiento a cadenas productivas y valor de los productos rurales con 5.943 millones de pesos sin ejecutar, que equivalen al 60 por ciento de lo apropiado; el apoyo a las artes escénicas, con 4.531 millones de pesos (61 por ciento de lo apropiado), y el corredor transporte limpio con 3.413 millones de pesos sin utilizar, que corresponden al 97 por ciento de lo asignado.

Facebook Twitter Linkedin

Concejo de Medellín discute transferencias extraordinarias de EPM al Distrito por 330.000 millones de pesos. Foto: Concejo de Medellín

Aunque el proyecto de mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos oficiales presenta un nivel de ejecución apropiado (90 por ciento), la Contraloría halló que este cuenta con fuentes recaudadas antes de 2021 por 525 millones de pesos que "teniéndose disponibles y apropiadas para destinar no se ejecutan y se van pasando de una vigencia presupuestal a la siguiente".



Para el ente de control, los recursos públicos deben tener su respectiva aplicación cumplimiento de los planes de desarrollo para satisfacer las necesidades de la población. De ahí que la toma de decisiones debe ser eficaz y eficiente, antes de generar superávit y rendimientos financieros con dinero disponibles.



El informe adquiere relevancia si se tiene en cuenta que actualmente en el Concejo de Medellín tramita un proyecto de acuerdo con el que se busca la llegada de transferencias extraordinarias de EPM por 330.000 millones de pesos para financiar programas del Plan de Desarrollo.



(Siga leyendo: Reutilizar energía de frenado de trenes, así es la nueva patente del Metro de Medellín).



De hecho, este martes, antes de que fuera suspendido el primer debate tras el rompimiento del quorum en una de las comisiones, algunos corporados solicitaron aplazar la discusión hasta que se resolvieran las dudas que suscitó el informe de la Contraloría.



"Yo quisiera que aquí la directora de Planeación viniera a un debate de socialización y nos explicara por qué no se ha ejecutado la plata de las vigencias presupuestales de las vigencias anteriores y por qué, si no se ejecutó a tiempo esa plata, están pidiendo más", expresó el concejal Daniel Duque.

La respuesta de la Alcaldía

En diálogo con EL TIEMPO, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, empezó por aclarar que la carta no tiene que ver con la discusión que actualmente adelanta el Concejo y que corresponde a un informe regular se hace cada año la Contraloría con base en la información financiera.



"Solo hay 7 hallazgos administrativos, ninguno es disciplinario ni penal. No se trata de un hallazgo grave y recomiendan ser más eficientes en la ejecución de los proyectos, que la mayoría están en procesos de liquidación que no se han podido realizar. Esos 35.000 millones de pesos son el 0,4 por ciento de presupuesto", dijo Hurtado.



El funcionario aclaró que desde la Alcaldía ya se está implementando el respectivo plan de mejoramiento para que se puedan ejecutar los recursos durante este año.



Además, recordó que normalmente cada año la administración ejecuta entre el 97 y 98 por ciento del presupuesto, lo que puede alcanzar los 200.000 millones de pesos que se trasladan para la siguiente vigencia.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO).



Sin embargo, fue enfático en aclarar que esos recursos se deben asignar al proyecto correspondiente en el que no se ejecutó. Si no es de destinación específica, cada secretario tiene la potestad de decidir a qué programas se podrían trasladar.



"Si nosotros no ejecutamos el 100 por ciento del régimen subsidiado en salud, este año los tengo que adicionar al mismo proyecto, no lo podría adicionar al PAE", ilustró ante el cuestionamiento del concejal Duque. Por último, afirmó que el dictamen del contralor en su auditoría fue limpio y no tuvo salvedades.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com