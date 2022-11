Hasta una cabaña abandonada del barrio Olaya Herrera, entre las comunas 7 y 13 de Medellín, llegaron agentes de la Policía Nacional, en agosto de 2020, para rescatar a un joven que llevaba tres días desaparecido y que encontraron amarrado de manos y deshidratado.



Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, integrantes del grupo delincuencial 'Los paracos del pesebre' lo secuestraron y torturaron, y al parecer le habrían quemado la espalda y las menos.

Este es solo uno de los delitos que reposa en el expediente que tienen las autoridades contra 7 presuntos miembros de la peligrosa banda que opera en sectores de Robledo y San Javier, en el occidente de la ciudad.



Los presuntos delincuentes fueron imputados por un fiscal especializado de Medellín por delitos como concierto para delinquir agravado, secuestro simple agravado, tortura, desplazamiento forzado agravado, extorsión, homicidio agravado y porte de armas de defensa personal agravado.

"integrantes de la mencionada estructura serían los responsables de las extorsiones realizadas a comerciantes de la zona, a cambio de permitirles trabajar y no atender contra sus vidas", señaló Ricardo Romero, director seccional de Medellín de la Fiscalía.



Entre sus víctimas habría dos hombres que pagaron en más de siete veces las exigencias económicas que les hacían. En el expediente también figura un caso por extorsión en el que, al parecer, en febrero de 2021, le habrían exigido a una familia, con dos menores de edad, 12 millones de pesos a cambio de no atender contra sus vidas.



"Como el padre no podía pagar dicha suma de dinero se vieron obligados a abandonar el barrio", apuntó la Fiscalía.



Además, según información obtenida por la Policía Nacional, los integrantes de 'Los paracos' también estarían detrás del homicidio de un joven, en el sector Fuente Clara, el 7 de mayo de 2021. "La víctima salió de su casa hacia la tienda y es allí cuando le disparan en varias oportunidades, añadió Romero.



Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento a Jorge Iván Mejía Romero, alias Iván, presunto cabecilla de la banda; y los presuntos integrantes Willinton Prado García, alias El Calvo; Cristian Alexis Vargas, alias Coco; Yeison David Gil Villa, alias Gil Villa; Wilmar Esteban Cartagena Alzate, alias Wilmar; Sergio Alejandro Valencia Rúa, alias Palomo y Carlos Ignacio Ramos.



Ninguno de ellos aceptó cargo y tendrán que ir a un centro de reclusión de la ciudad.



MEDELLÍN