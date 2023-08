Una edificación ubicada en el sector de la Aguacatala de Medellín se convirtió en el epicentro de un proyecto para combatir el Dengue, el Chikungunya, el Zika y la Fiebre Amarilla, que hasta el mismo Bill Gates, a través de su fundación, aportó más de cinco millones de dólares para hacer realidad el World Mosquito Program Colombia, al igual que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Wellcome, quienes aportaron la misma cantidad en asocio con la Universidad de Antioquia.

El dengue es una enfermedad grave de impacto epidemiológico, social y económico, que se ha constituido como un problema creciente para la salud pública mundial, según indican desde el Instituto Nacional de Salud.





Según la OMS, la fiebre del dengue es ahora considerada como la enfermedad transmitida por mosquitos más crítica en el mundo. También es la enfermedad que se propaga con mayor rapidez, aumentando su incidencia mundial en 30 veces durante los últimos 50 años.



El cambio de clima en las diferentes ciudades, ha generado que la propagación no sea exclusivamente de ciudades que se encuentran a 1.500 metros sobre el nivel del mar, hoy han encontrado el mosquito transmisor en ciudades que superan los 2.300 metros sobre el nivel del mar.



Esto sumado al fenómeno migratorio que genera que personas de otros lugares vayan de un lado a otro y sea más propenso a propagarse el virus.



Aunque existen métodos como los larvicidas y los insecticidas, estos no han logrado controlar esta enfermedad.



Sin embargo, en este insectario de Medellín, replicaron lo que han hecho países como Australia, Brasil e Indonesia, a través de este programa para mitigar el contagio de la enfermedad ‘vacunando’ los mosquitos para posteriormente liberarlos en el aire del Valle de Aburrá.



(Le puede interesar: El secreto de la marca de lujo creada por dos paisas que vendió 45 mil millones en 2022)

Facebook Twitter Linkedin

Criadero de mosquitos en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

¿Cómo funciona?

Facebook Twitter Linkedin

Iván Dario Vélez Bernal. Foto: Tomado Universidad de Antioquia.

Acá la idea no es acabar con el mosquito, aquí la idea es quitarle al mosquito la capacidad de transmitir los virus FACEBOOK

TWITTER

Iván Darío Vélez Bernal, investigador principal del World Mosquito Program, explicó que el objetivo del proyecto es poder quitarle la capacidad de transmisión del virus a la mayor cantidad de mosquitos que rondan en el aire.



“Acá la idea no es acabar con el mosquito, aquí la idea es quitarle al mosquito la capacidad de transmitir los virus. Para esto, los mosquitos se infectan con una bacteria que se llama Wolbachia”, dijo el profesor.



La Wolbachia es una bacteria natural presente en insectos, que fue descubierta hace más de 70 años y que sólo infecta a los insectos y se transmite cuando un insecto tiene esta bacteria y se aparea con otro, la descendencia nace con esta bacteria.



Esta bacteria automáticamente le quita el poder transmisor al mosquito del Aedes aegypti.



(Le puede interesar: Se burlaron de los zapatos que vendía y ahora comercializa 5.000 pares al mes)



Los mosquitos contraen virus cuando pican a personas infectadas. Cuando vuelven a picar, tienen la capacidad de transmitir el virus a la siguiente persona. Así es como se propagan las enfermedades transmitidas por mosquitos.



“La bacteria le consume el colesterol al mosquito y el virus no tiene forma de reproducirse y si no se reproduce no llega a las glándulas salivales y entonces cuando pica de nuevo no pasa el virus. De esta forma, el mosquito queda como vacunado”, explica el investigador Vélez.

Facebook Twitter Linkedin

El biolaboratorio de mosquitos en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

El criadero

Facebook Twitter Linkedin

Criadero de mosquitos en Medellín Foto: Cortesía World Mosquito Program

Millones de mosquitos con esta bacteria han sido criados en Medellín. Los investigadores crían estos mosquitos sin necesidad de alterar el material genético del mosquito.



Al aparearse unos con otros se transmiten entre sí la bacteria aumentando el número de insectos que no pueden transmitir el virus.



El proyecto inició en el 2015 y cuando ya tuvieron millones de mosquitos en el insectario con esta bacteria, dividieron 130 kilómetros cuadrados correspondientes a Medellín, Bello e Itagüí en cuadrados de 50 metros por 50 metros y una vez por semana iban a liberar de a 130 mosquitos en estos cuadrados, la liberación se extendió por 20 semanas.

Facebook Twitter Linkedin

Liberación de mosquitos en moto Foto: Cortesía World Mosquito Program

A pie, en carro o en moto, los trabajadores y voluntarios de este proyecto, liberaron los mosquitos tras un trabajo previo de socialización con la comunidad.



“Fuimos a lugares donde hay fronteras invisibles, comunicamos con toda la gente, los comunicadores fueron fundamentales para que la gente conociera lo que se está haciendo porque la gente tiene la idea de que el animal más mortal del mundo es el zancudo”, dice el investigador Vélez.



Desde el 2013, cuando le propusieron hacer parte del proyecto al profesor Vélez, inició acompañando las encuestas, las socializaciones que se hicieron dos años antes de iniciar.



La liberación se extendió por cuatro años, finalizando en el 2019 en el Valle de Aburrá y desde entonces las cifras validan el proyecto que ya se está replicando en Cali y Yumbo, municipios del Valle del Cauca.



“En el 2020 tuvimos que estar en una epidemia similar a la del 2016 y nosotros comenzamos a liberar mosquitos en el 2015 y desde entonces comenzaron a disminuir”, indicó Vélez.



Para el 2016, Medellín tuvo 16.700 casos de dengue, en el 2017, dos años después de la liberación de mosquitos, la cifra ya había bajado a 1.925 casos y en el 2022 se registraron 232 casos, según cifras del INS y la Secretaría de Salud de Medellín.



Según el investigador, el caso del Valle de Aburrá es el más exitoso de todos los programas que se han desarrollado en el mundo, 3.300.000 personas están protegidas y la disminución del dengue en Medellín es de más del 90%.



Pero no solo liberan los mosquitos, también sus huevos.

Facebook Twitter Linkedin

liberación de mosquitos en Medellín Foto: Cortesía World Mosquito Program

Facebook Twitter Linkedin

Liberación de huevos Foto: Cortesía World Mosquito Program

Los huevos de mosquitos infectados por Wolbachia se crían en el laboratorio y luego se envían a su nuevo hogar, donde se crían en ‘cajas de mozzies’ y se cuelgan en diferentes lugares públicos, ya sea dentro o fuera de las casas de los barrios y los voluntarios del proyecto que viven en estos lugares, solo tienen que agregarle agua y la cápsula de huevos y comida que les suministran desde el proyecto.





Dos semanas después, los huevos eclosionan y los mosquitos adultos salen de las cajas ya con esta bacteria.



La finalidad de la liberación, es lograr que los mosquitos que ya tienen la bacteria, se apareen con otros y se las transmiten para así mitigar la transmisión.



Incluso, en otros países ya se están utilizando drones para la liberación de mosquitos.



“Los mosquitos se enfrían para inmovilizarlos y luego se colocan en el mecanismo de liberación. Los drones los liberan desde lo alto para que puedan despertarse y emprender el vuelo antes de tocar el suelo. Hemos tenido cierto éxito en las pruebas realizadas en Fiji y confiamos en que sea un método eficaz para las comunidades de más difícil acceso”, indican desde el proyecto.



Las zonas donde se liberan los mosquitos son monitoreadas desde el proyecto para verificar la efectividad del mismo.

Facebook Twitter Linkedin

Liberación de mosquitos con dron Foto: Tomado de la página World Mosquito Program

De exportación

Medellín es el hub de producción de mosquitos con Wolbachia de América latina. FACEBOOK

TWITTER

El insectario de Medellín tiene la capacidad para producir 40 millones de mosquitos, sin embargo, no lo están haciendo porque “no hay dónde liberarlos ahora mismo” dice el investigador Vélez.



Pero los paisas, han buscado cómo exportarlos para replicar este proyecto, convirtiendo el insectario de Medellín en uno de los más importantes de América Latina.



Y ya están exportando mosquitos al Salvador para que liberen estos insectos con la bacteria y puedan mitigar el dengue.



“Medellín es el hub de producción de mosquitos con Wolbachia de América latina, Brasil también tiene un insectario pero el país es tan grande que eso les alcanza para ellos solos, en cambio el de Medellín está diseñado no solo para las necesidades de Colombia, sino de América Latina”, concluye el profesor.



Otras ciudades han intentado replicarlo como Cartagena donde los índices de casos superan los de las demás ciudades del país, sin embargo, aunque se hizo el anuncio, las autoridades no continuaron con este proyecto.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO EN TWITTER: @MARIASRODRIGUEZ