El complejo panorama que halló la Alcaldía de Medellín en la secretaría de Educación

Retrasos en las obras de mantenimiento de las instituciones educativas, falta de pago de los servicios públicos, contratos sin adjudicar para aseo y vigilancia y una alta deserción fueron algunos de los hallazgos que encontró la alcaldía de Federico Gutiérrez en la secretaría de Educación de Medellín.



Luis Guillermo Patiño, jefe de la dependencia, presentó este miércoles, 10 de enero, un detallado informe ante el Concejo distrital que en el rindió cuentas de las dificultades que afronta la secretaría actualmente. Según dijo, las advertencias demuestran la "irresponsabilidad" y la "poca rigurosidad" de la anterior administración.

"Es supremamente grave lo que recibimos, estamos supremamente tristes por el grado de irresponsabilidad, informalidad y de corrupción con que encontramos la secretaría de Educación", expresó el funcionario, quien explicó que afrontan una desfinanciación de 100.000 millones de pesos para este año.



Una de las principales preocupaciones es que la anterior administración no dejó contratado el servicio de aseo para las 423 sedes educativas de la ciudad. El contrato venció el pasado 27 de noviembre y no fue renovado, por lo que el alcalde Gutiérrez tuvo que decretar este 9 de enero la urgencia manifiesta.

La administración distrital iniciará en los próximos días el programa 'el colegio cuenta con vos' para que los niños y niñas desescolarizados regresen a las aulas de clase. Foto: Alcaldía de Medellín

El objetivo es que la secretaría de Educación pueda tener los mecanismos jurídicos y financieros para contratar el servicio con el proveedor que cumpla las condiciones en menos de dos semanas, antes de que inicie el calendario escolar.



Medellín requiere 1.032 operarios de aseos y cafetería, 10 operarios de cargue y descargue, 40 operarios con licencia de trabajo en altura nivel avanzado, 10 supervisores de zona y dos coordinadores para garantizar el servicio educativo a 290.645 estudiantes de las 16 comunas y cinco corregimientos.



"Quizás no tengamos las 1.100 personas el primer día, pero sí a muchos en todos los colegios para que empiecen a prestar el servicio educativo. La idea es que desde el primer día exista un mínimo de personal para que los niños no tengan un solo día de desescolarización", afirmó Patiño.



A ello se suma que la anterior administración no canceló las facturas de servicios públicos de todas las sedes educativas para los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo cual fue calificado por Patiño como un "boicot" al inicio del año escolar para los niños de la capital antioqueña.



"Vamos a garantizar la continuidad de todos los servicios, vigilancia, aseo, auxiliares, psicólogos, desde el primer día del calendario escolar", agregó el secretario, quien confirmó que la vigilancia ya está garantizada para todas las sedes educativas.

Patiño presentó los hallazgos que hicieron en primeros días de administración. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

#PlenariaCM Según MCM, el 95% de las sedes educativas tienen fallas en su infraestructura. Daniel Quintero solicitó al concejo anterior en el año 2022 la aprobación de unas vigencias futuras por más de $319 mil millones, pese a ser aprobadas el cronograma no se ha cumplido y a… pic.twitter.com/1HFj0StU1K — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) January 10, 2024

Demoras en el mantenimiento

Otra de las preocupaciones de la nueva administración distrital son las demoras en las labores de mantenimiento y reparación de las 411 sedes educativas que fueron priorizadas en 2022 por el Concejo de Medellín para recibir recursos por vigencias futuras que ascienden a 319.047 millones de pesos.



Aunque el compromiso era entregar 216 sedes en 2023, según datos de la secretaría de Educación, 42 se encuentran en proceso contractual y 174 están en labores constructivas, pero más de la mitad (94 sedes) presentan retrasos importantes.



Hasta la fecha, ninguna de las obras ha sido entregada a satisfacción y el panorama para este año no es diferente. A la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), contratista del megaplan, aún le faltan 160 diagnósticos de las 175 sedes que están priorizadas para este año.



Un informe de auditoría de la Contraloría General de Medellín, con fecha de diciembre pasado, señaló que la secretaría de Educación tiene actualmente tres contratos interadministrativos con la EDU por 349.049 millones de pesos para el mantenimiento de instituciones educativas.



A pesar de que la dependencia ya pagó al contratista el 59,3 por ciento del total, es decir, unos 205.218 millones de pesos, la EDU solo ha ejecutado recursos por 40.157 millones de pesos que corresponden al 19,57 por ciento de los contratos.



"La gestión realizada por la EDU ha sido ineficaz, pues no ha logrado ejecutar proporcionalmente en el tiempo las actividades y los recursos que fueron acordados (...) Con relación a los contratos de obra se concluye que se evidenció deficiencias en la estructuración de estudios preliminares, en la supervisión e interventoría de los contratos analizados", señaló la entidad.



En total, la Contraloría encontró 20 hallazgos, tres con incidencia administrativa y 17 con incidencia fiscal y disciplinaria, por valor de 554.003.510 pesos en su auditoría de cumplimiento.

La Contraloría General de Medellín encontró serios retrasos en las labores de mantenimiento de las sedes educativas de la capital antioqueña. Foto: Alcaldía de Medellín

Aumento de la deserción

Para el secretario Patiño la "mayor tragedia" que encontraron en Educación fue el aumento de la deserción escolar en los últimos cuatro años, que pasó de 2,9 en 2019 a 3,9 (Dane) y 4,8 (Ministerio de Educación) para 2022.



"Son 12.000 niños que ya no están en los colegios. Están expuestos a fenómenos de violencia", expresó el funcionario, quien recordó que durante la anterior administración de Gutiérrez lograron que más de 8.000 niños y niñas regresaran a los colegios.



Aseguró Patiño que la matrícula debe ser un compromiso de toda la ciudad, por lo que la próxima semana desde la Alcaldía de Medellín se pondrán en la tarea de buscar a los niños que están por fuera del sistema escolar para garantizar su derecho a la educación.



Actualmente, hay 272.191 niños matriculados. El panorama más crítico de deserción se presenta en las comunas Popular, Villa Hermosa, Santa Cruz, Aranjuez y Doce de Octubre.



Santiago Perdomo, concejal del partido Creemos, expresó que la actual emergencia educativa de Medellín "es el resultado de múltiples errores y negligencias sistemáticas que la administración anterior tuvo frente al tema educativo".



Mientras que Juan Carlos Upegui, corporado de Independientes, explicó que la desfinanciación de la anterior administración se debió a los 330.000 millones de pesos de transferencias de EPM que no llegaron a las cuentas del Distrito por la pérdida de valor de las acciones en Tigo-UNE.



EL TIEMPO contactó al exalcalde Óscar Hurtado para conocer su posición al respecto de las denuncias que hizo la actual administración, pero hasta el momento no ha habido respuesta.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28